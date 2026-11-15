România a încheiat Campionatele Europene de Ciclocros de la Vatra Dornei cu patru medalii

România a încheiat cu un total de patru medalii Campionatele Europene de Ciclocros Youth & Masters 2026, desfășurate în perioada 13–15 noiembrie la Vatra Dornei. După cele două medaliile de argint obținute vineri de soții Salomé Stan și George-Cristian Stan, care au devenit vicecampioni europeni la categoriile Masters 35–39 ani și medalia de bronz câștigată de Roxana Rîmniceanu, la categoria Masters 50–54 ani, Diana-Maia Faur a întregit bucuria românilor câștigând medalia de bronz la categoria Fete 15 ani.

Sportiva română a încheiat cursa cu timpul de 23 de minute și 18 secunde, fiind devansată de Kateřina Perinová (Cehia), câștigătoarea titlului european, și Cheyenne van der Meer (Țările de Jos), medaliată cu argint.

Pentru Diana-Maia Faur, medalia de la Vatra Dornei este a doua medalie europeană de bronz obținută în acest an. Sportiva a urcat pe podium și la Campionatele Europene de Mountain Bike, desfășurate la Cheile Grădiștei, confirmând un sezon internațional foarte bun și versatilitatea sa în două discipline importante ale ciclismului.

Polonia și Franța, cele mai bune rezultate în clasamentul pe medalii

Cele 23 de titluri europene puse în joc la Vatra Dornei, în cele 15 categorii Masters și opt categorii Youth, au fost câștigate de sportivi din 11 țări.

Polonia a încheiat competiția pe primul loc în clasamentul general al medaliilor, cu patru titluri europene, două medalii de argint și două de bronz. Franța a obținut tot patru titluri continentale, în timp ce Belgia a încheiat cu trei titluri și un total de șapte medalii.

În clasamentul general al medaliilor au punctat 16 țări, România ocupând locul al treisprezecelea, cu cele patru medalii obținute.

Cele 23 de titluri europene au fost acordate următorilor sportivi:

Masters – competiții desfășurate vineri, 13 noiembrie

Masters Feminin 35–39: Kristi Kuldkepp (Estonia)

Masters Feminin 40–44: Emilie Petithory (Franța)

Masters Feminin 45–49: Elodie Touffet (Franța)

Masters Feminin 50–54: Caroline Reuter (Elveția)

Masters Feminin 60–64: Corinne Pillot (Franța)

Masters Feminin 65–69: Carina Börjesson (Suedia)

Masters Masculin 35–39: Simon WÄFLER (Elveția)

Masters Masculin 40–44: Mariusz Gil (Polonia)

Masters Masculin 45–49: Zsolt Búr (Ungaria)

Masters Masculin 50–54: Bogdan Czarnota (Polonia)

Masters Masculin 55–59: Danny Sleeckx (Belgia)

Masters Masculin 60–64: John McGrath (Marea Britanie)

Masters Masculin 65–69: Ron Veeke (Țările de Jos)

Masters Masculin 70–74: Waldemar Banasinski (Polonia)

Masters Masculin 75+: Ladislav Longauer (Slovacia)

Fete 13: Julie Girgalová (Cehia)

Băieți 13: Olivier Szejna (Polonia)

Fete 14: Lova La Grand (Țările de Jos)

Băieți 14: Sven Langel (Franța)

Fete 15: Kateřina Perinová (Cehia)

Băieți 15: Seppe Ley (Belgia)

Fete 16: Irene Righetto (Italia)

Băieți 16: Mats Becqué (Belgia)

Timp de trei zile, Vatra Dornei a fost gazda unei competiții care a reunit sportivi din numeroase țări europene, de la tineri aflați la începutul parcursului competițional până la cicliști Masters cu o vastă experiență.

Desfășurarea Campionatelor Europene în centrul orașului a adus competiția mai aproape de public și a transformat zona Cazinoului Băilor într-un spațiu dedicat sportului, întâlnirilor și comunității cicliste.

Un gest simbolic, dar cu o semnificație importantă pentru viitorul comunității, a marcat și această ediție a Campionatelor Europene: Uniunea Europeană de Ciclism a plantat la Vatra Dornei cel de-al 102-lea copac din cadrul proiectului UEC Forest, o inițiativă lansată în 2022, prin care fiecare localitate gazdă a unui Campionat European primește un arbore. Proiectul exprimă angajamentul UEC față de protecția mediului și sustenabilitate, lăsând în fiecare comunitate nu doar amintirea unei competiții sportive, ci și un simbol viu al responsabilității față de generațiile viitoare.

Campionatele Europene de Ciclocros Youth & Masters 2026 au fost organizate de Federația Română de Ciclism și Asociația Club Sportiv A Pedal Forward, sub egida Uniunii Europene de Ciclism (UEC).

Vatra Dornei va găzdui din nou Campionatele Europene de Ciclocros Youth & Masters în 2027.

Campionatele Europene de Ciclocros Youth & Masters 2026 au fost organizate de Clubul Sportiv A Pedal Forward, în colaborare cu Federația Română de Ciclism și Uniunea Europeană de Ciclism (UEC), cu sprijinul Agenției Naționale pentru Sport, al Consiliului Județean Suceava și al Primăriei Municipiului Vatra Dornei.