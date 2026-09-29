Roman în serial: Șoferul lui Al Capone (9)

Monitorul de Suceava vă prezintă, în serial, noua carte a scriitorului sucevean Constantin Severin, ”Șoferul lui Al Capone”

În fiecare marți și vineri, vom publica câte un fragment din acest roman.

* * *

Ellis Island.

Cei din clasa întâi și a doua debarcaseră direct, cu pașapoarte verificate rapid, cu o distanță respectuoasă între ei și birocra​ție. Clasa a treia mergea pe insulă. Asta era regula nescrisă a împărțirii lumii: bogații traversează granițele cu ușurință, săracii sunt verificați, sortați, înregistrați, potențial respinși.

Clădirea principală era vastă și sonoră — ecoul pașilor, al vocilor, al copiilor care plângeau se amestecau într-un zgomot continuu care nu era haos ci era sistem: un sistem de procesare a ființelor umane, eficient și impersonal ca un abator bine organizat. Ieronim observă asta fără resentiment — cu aceeași atenție analitică pe care o aplica oricărui mecanism. Uite banda, uite ce produce, uite ce elimină.

Rânduri. Ore de așteptare. Medici care te priveau în ochi și în gât și îți desenau semne pe haină cu cretă dacă ceva nu era în regulă. Semnele însemnau ceva — Ieronim văzu un bărbat cu litera X trasă pe umărul stâng scos din rând și dus undeva spre dreapta, cu o expresie de om căruia i se explicase ceva într-o limbă pe care nu o înțelegea.

Bărbatul dispăruse. Ieronim nu îl mai văzu.

Veni rândul lui.

* * *

Funcționarul era un om de cincizeci de ani, cu ochelari rotunzi și cu o oboseală în privire care nu era oboseală de la muncă, ci oboseala specifică a celui care a văzut prea mult și a simțit prea puțin. Înregistrase mii de oameni. Zeci de mii. Fiecare era o intrare în registru, un număr în sistem, o unitate procesată.

— Name.

— Ieronim Budac.

Funcționarul scrise ceva. Privi ce scrisese. Scrise din nou, altfel.

— Spell it.

Ieronim își repeta numele cu răbdare. Funcționarul scria, ștergea cu o gestică leneșă, rescria.

— Jerome? Jerome Budack?

— Ieronim Budac.

O pauză. Funcționarul îl privi pentru prima oară cu adevărat — nu ca pe o unitate de procesat, ci ca pe un om. Un om care corecta. Un om care insista. Asta era neobișnuit. Cei mai mulți acceptau orice — pentru că nu înțelegeau sau pentru că le era frică sau pentru că le părea irelevant.

— It’s easier if…

— Ieronim Budac, repetă Ieronim. Scrie exact asta.

Funcționarul îl privi încă o secundă. Apoi scrise. Exact.

Ieronim nu știa că acest moment era semnificativ. Nu știa că oamenii care nu și-au apărat numele la Ellis Island au trăit restul vieții cu altele — Jerome, Jerry, Buddy, orice. Nu știa că unii o vedeau ca pe o pierdere și alții ca pe o eliberare. Știa numai că numele lui era al lui, că îi fusese dat de tatăl lui, că tatăl lui îl primise de la bunicul lui, și că lanțul acesta nu putea fi întrerupt de un funcționar obosit cu un stilou în mână.

* * *

Ieși în lumina de după-amiază a lui septembrie 1918 ca un om nou. Nu în sensul că era altul — în sensul că structura sa se reconfigurasse. Același metal, altă temperatură.

New York era în față. Ieronim nu rămase. New York nu era destinația — era o altă sală de așteptare, mai mare și mai zgomotoasă. Luă trenul spre vest în aceeași zi.

În vagon, lângă el, un italian bătrân dormea cu pălăria pe față. Un copil din Polonia desena ceva pe un ziar cu un creion scurt. O negresă cânta încet pentru un bebeluș pe care îl ținea la piept — un cântec fără cuvinte, numai tonuri, un cântec care nu aparținea niciunei limbi și tocmai de aceea le aparținea tuturor.

Ieronim privi pe fereastră. America se derula — câmpii plate, apoi păduri, apoi câmpii din nou. O geometrie nouă, fără verticală, fără munți care să organizeze privirea. Un orizont care nu se termina, care promitea mereu altceva dincolo de el și nu livra niciodată, pentru că dincolo de orice orizont era alt orizont.

Chicago era la paisprezece ore distanță.

Adormi înainte să ajungă la prima stație.

* * *

Partea integrală cu toate fragmentele publicate poate fi găsită aici: https://www.monitorulsv.ro/roman-in-serial-soferul-lui-al-capone-1_436bae/