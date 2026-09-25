Roman în serial: Șoferul lui Al Capone (8)

Monitorul de Suceava vă prezintă, în serial, noua carte a scriitorului sucevean Constantin Severin, ”Șoferul lui Al Capone”

În fiecare marți și vineri, vom publica câte un fragment din acest roman.

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Pe punte îl întâlni pe Luca.

Luca Ferraro, din Calabria, douăzeci și trei de ani, cu mâinile unui om care lucrase în carieră și cu ochii unui om care citise mai mult decât ar fi trebuit pentru condiția sa. Vorbea o italiană rapidă pe care Ieronim nu o înțelegea, și o germană stricată pe care amândoi o înțelegeau pe jumătate, ceea ce crea între ei un spațiu de comunicare restrâns și precis — spuneau numai ce putea fi spus în cuvinte puține, și asta devenea o disciplină involuntară.

Luca fugea de ceva. Nu spuse de ce. Ieronim nu întrebă. Recunoscu tiparul — în Cârțișoara fuseseră câțiva bărbați cu același fel de privire: ochii care calculau permanent distanța față de ușă. Nu erau fricoși — erau precauți cu o precizie clinică. Asta cerea o experiență pe care Ieronim nu o avusese, dar pe care o va acumula mai repede decât prevedea.

— America, zise Luca, cu un gest larg spre orizont, ca și cum cuvântul și gestul ar fi explicat totul.

— America, repetă Ieronim.

Amândoi priveau orizontul. Nu era nimic acolo. Orizontul oceanului e aceeași linie indiferentă din toate direcțiile — nu promite, nu amenință, pur și simplu există ca limită a vederii, nu ca limită a lumii. Dar amândoi priveau spre el cu o atenție pe care o linie goală nu ar fi meritat-o dacă nu ar fi purtat în ea greutatea a tot ce nu se vedea încă.

* * *

Noaptea a noua, Ieronim urcă singur pe puntea de sus.

Nu era permis — dar marinarul de cart adormise sau nu-i păsa, și noaptea era fără lună, și nimeni nu îl văzu. Stătu la prova și privi înainte. Vaporul tăia apa cu o perseverență mecanică, irezistibilă, fără ezitare și fără entuziasm. Pur și simplu înainta. Asta îi păru lui Ieronim o lecție de o simplitate brutală: înaintezi nu pentru că te bucuri sau pentru că știi ce urmează. Înaintezi pentru că motorul tău funcționează și direcția e setată.

Deasupra lui, cerul era o geometrie de stele mai densă decât orice văzuse în Cârțișoara — pentru că nu mai erau munți să ocupe periferia vederii, ci numai cerul, un cerc complet, o cupolă fără margine terestră. Ieronim nu era un om cu tendințe poetice, dar cerul acela îl fascină. Îl țintui pe loc cu o forță pe care nu o putea numi.

Simți, pentru prima oară de când plecase, că plecarea fusese corectă. Nu că destinația era sigură — nu știa asta. Nu că drumul era bun — drumul era greu și neclar. Ci că actul în sine — desprinderea, traversarea — era parte din ceea ce era el. Nu o aventură. Nu o disperare. O mișcare necesară, ca apa care curge spre o pantă pe care nu a ales-o, dar pe care o recunoaște drept a ei.

Rămase acolo până când cerul începu să se albească în est. Cobori în cală și adormi imediat, fără vise.

* * *

New York apăru în a douăsprezecea zi, la amiază.

Nu apăru frumos. Apăru ca o densificare a orizontului — mai întâi o îngroșare a liniei, o masă gri-maro care putea fi ceață sau poluare sau amândouă. Apoi, treptat, forme. Turnuri. Nu cum erau turnurile din Europa — solide, cu rădăcini vizibile în piatră și în secole. Turnurile acelea creșteau altfel, cu o verticalitate agresivă și nouă, ca niște cristale formate accelerat, ca și cum orașul nu avusese răbdare să se construiască și se construise dintr-odată, tot.

Pe puntea clasei a treia, trei sute de oameni stăteau înghesuiți la balustradă și priveau în tăcere. Nu era o tăcere de uimire — era o tăcere de recalibrare. Fiecare dintre ei își ajusta în liniște sistemul de referință, schimba scara. Ceea ce fusese mare devenea mic. Ceea ce fusese departe devenea aproape. Ceea ce fusese abstract — America — devenea concret și imens și oarecum intimidant prin simplul fapt de a exista cu adevărat.

Ieronim privi Statuia Libertății când trecură prin fața ei.

Era mai mică decât și-o imaginase. Sau poate că zgârâie-norii din spate o micșorau prin contrast — nu putea decide. Ridica torța cu un gest care fusese proiectat pentru măreție și care ajunsese, prin repetiție și prin apropierea caselor din jur, să pară aproape obosit. Ca un om care a ținut brațul ridicat prea mult timp și nu mai poate să îl coboare pentru că asta ar fi un simbol greșit.

Luca era lângă el. Nu spuseră nimic. Totul era dincolo de cuvinte — nu în sens mistic, ci în sens simplu: nu existau cuvinte comune suficient de precise. Și oricum, ceea ce vedeau nu necesita un comentariu.

* * *

Partea integrală cu toate fragmentele publicate poate fi găsită aici: https://www.monitorulsv.ro/roman-in-serial-soferul-lui-al-capone-1_436bae/