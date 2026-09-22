Roman în serial: Șoferul lui Al Capone (7)

Monitorul de Suceava vă prezintă, în serial, noua carte a scriitorului sucevean Constantin Severin, ”Șoferul lui Al Capone”

În fiecare marți și vineri, vom publica câte un fragment din acest roman.

* * *

Noaptea în cală era altfel decât noaptea în Cârțișoara.

Acasă, noaptea era o tăcere activă — greieri, vânt în fagi, uneori un lătrat de câine departe. Noaptea vaporului era un organism viu și mecanic: motoarele băteau un ritm de inimă bolnavă, cineva tușea continuu undeva în dreapta, metalul gemea când valul îl îndoia imperceptibil. Nu era tăcere. Era o altă specie de prezență.

În prima noapte, Ieronim nu dormi. Stătu cu ochii deschiși și lăsă zgomotul să intre în el — nu ca agresiune, ci ca informație. Fiecare frecvență. Fiecare ritm. Identifica sursele cu aceeași metodă cu care identificase piesele motorului de automobil în Hamburg: asta vine de acolo, aia face asta. Mintea lui nu putea să nu clasifice. Era modul în care ea se apăra de haos — nu prin respingere, ci prin înțelegere exhaustivă.

Spre ziuă, adormi. Visă Cârțișoara, dar inversat — munții erau apă și apa era munți, și el conducea o mașină pe suprafața apei-munte cu o certitudine completă, fără să se întrebe dacă era posibil.

Când se trezi, știu că visul îi spusese ceva. Nu știa exact ce. Dar simțea că era important.

* * *

Ziua a cincea: primul om mort.

Un bătrân din Slovacia — nimeni nu știa precis de unde — care adormise în prima zi și nu se mai trezise. Nu fusese bolnav, nu fusese rănit. Murise pur și simplu, ca și cum corpul lui decisese că destinația era prea departe și nu merita efortul. Doi marinari îl ridicară cu o eficiență fără răutate și îl duseră sus. Ieronim nu știu ce se întâmplase cu el după. Poate că îl aruncaseră în ocean. Poate că îl țineau undeva până la New York. Nu întrebă. Unele lucruri sunt mai clare neîntrebate.

Dar moartea bătrânului schimbă ceva în cală. Nu prin doliu — nimeni nu îl cunoștea îndeajuns ca să îl plângă. Ci prin revelaţie: un vapor precum acesta nu era în afara regulilor lumii. Lumea urma după tine. Oamenii mureau și în mijlocul oceanului, la fel ca pe uscat, fără să ceară permisiunea destinației.

Ieronim stătu cu gândul ăsta câteva ore. Moartea nu îl speriase niciodată — crescuse cu ea, ca toți copiii de la sat. Animale, bătrâni, uneori oameni tineri luați de boală sau de război. Dar moartea aceea, în adâncul acelui vapor de fier, în mijlocul Atlanticului, îi spuse ceva specific: ești suspendat între lumi, și în suspensie ești vulnerabil. Nu mai ești protejat de sistemul de reguli al lumii vechi. Nu ești încă protejat de sistemul lumii noi. Ești în golul dintre ele.

Fu prima dată când simți că Chicago putea să nu fie un loc real. Că poate scrisoarea lui Ion Crăciun fusese o iluzie, că poate America era o poveste pe care oamenii și-o spuneau ca să suporte Hamburgul și cala și mirosul și valurile. Că poate la capătul drumului nu era nimic altceva decât un alt Hamburg, mai mare și mai îndepărtat.

Scoase scrisoarea din buzunar și o citi din nou, în lumina slabă a unui bec de metal. Scrisul lui Ion Crăciun — apăsat, inegal, cu litere care urcau spre dreapta ca și cum fuga spre America se vedea și în caligrafie — era concret și neromantic: adresa exactă, suma exactă pentru cazare, orele exacte la care se angajau oamenii la abator. Nu promitea nimic în afara cifrelor. Era un document, nu o viziune.

Ieronim puse scrisoarea la loc și simți că golul se umpluse puțin. Nu cu certitudine — cu geometrie. Cu structura unui plan.

* * *

Ziua a opta. Oceanul se calma.

Calmul oceanului nu semăna cu liniștea. Liniștea e absența zgomotului. Calmul oceanului e prezența a ceva fără nume — o respirație gigantică, uniformă, care predă mișcării un ritm care nu mai e violență, ci puls. Vaporul înaintă prin asta, și oamenii din cală ieșiră pe punte pentru prima dată după câteva zile, cu fețele palide și ochii ca ai unor animale scoase din hibernare prematură.

Ieronim stătu lipit de balustradă și privi apa.

Nu era albastră. Cărțile de geografie din școală mințeau — sau, mai precis, simplificau. Apa oceanului era toate culorile simultan și niciuna precis: verde-gri dimineața, negru-violet la prânz când nori mici aruncau umbre în mișcare, argintiu în locurile unde lumina cădea direct. Și adâncă. Ieronim nu putea măsura adâncimea cu ochii, dar o simțea — o greutate verticală sub suprafața mobilă, o prezență care nu putea fi uitată.

Îi veni un gând brusc și nechemat: dacă ar cădea acum, nu ar mai fi găsit. Nu în sensul că ar muri — în sensul că ar dispărea. Oceanul nu returnează. Munții Făgăraș returnau — oricât de sus urcai, pământul era sub tine, și dacă mureai, mureai pe ceva solid, și oamenii găseau ce rămăsese. Oceanul nu. Oceanul digera complet.

Nu se sperie de gândul acesta. Îl privi ca pe orice altă informație despre lumea în care se afla.

Partea integrală cu toate fragmentele publicate poate fi găsită aici: https://www.monitorulsv.ro/roman-in-serial-soferul-lui-al-capone-1_436bae/