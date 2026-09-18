Roman în serial: Șoferul lui Al Capone (6)

Monitorul de Suceava vă prezintă, în serial, noua carte a scriitorului sucevean Constantin Severin, ”Șoferul lui Al Capone”

În fiecare marți și vineri, vom publica câte un fragment din acest roman.

CAPITOLUL II

Traversarea

Există locuri pe care pământul le produce la marginile sale — locuri unde uscatul cedează și nu recunoaște că cedează. Hamburg era unul dintre ele. Un oraș construit pe convingerea că granița dintre lume și ocean poate fi negociată, că docurile și zidurile și macaralele sunt argumente suficiente împotriva adâncului. Ieronim coborî din tren și simți imediat că aerul mirosea altfel. Nu a sare — a ceva mai complex decât atât. A posibilitate nedecisă. A început fără formă.

Nu văzuse niciodată marea. Munții Făgăraș nu pregătesc omul pentru mare — îl pregătesc pentru verticală, pentru granița dintre pământ și cer, pentru ideea că lumea are limite și că limitele sunt solide. Marea nu are limite solide. Marea are limite mișcătoare.

Porturi. Ieronim repetase cuvântul de zeci de ori în drum, ca pe o formulă de acces. Acum stătea în mijlocul lui și înțelegea că un port nu e un loc — e un metabolism. Ceva intră, ceva iese, și procesul nu se oprește. Niciodată. Vapoarele la cheu respirau abur pe coșuri. Hamali cu spinări îndoite duceau lăzi marcate în limbi pe care Ieronim nu le recunoștea. Un copil dormea pe un balot de cânepă, cu fața spre cer, indiferent la zgomote.

El era nimeni aici. Nu în sens depreciativ — în sens structural. Era o unitate fără context, un om desprins de matricea sa — munte, sat, familie, limbă — și neprimită încă în altă matrice. Între două lumi nu ești câte ceva din fiecare. Ești un spațiu gol în formă de om.

* * *

Vaporul se numea SS Kaiserin Auguste Victoria și era mai mare decât orice lucru construit de mâini omenești pe care Ieronim îl văzuse vreodată. Nu înălțimea îl impresiona— Munții Făgăraș erau mai înalți. Ci masa. Greutatea vizibilă. Tonaje de fier care nu aveau dreptul să plutească și pluteau, sfidând o logică pe care Ieronim o înțelegea perfect și pe care o simțea totuși depășită.

Clasa a treia era cala. Nu metaforic — fizic. Sub linia de plutire, în măruntaiele vaporului, acolo unde motoarele produceau o căldură continuă și o vibrație care îți intrau în oase și nu mai ieșeau. Trei sute de oameni în spații proiectate pentru o sută. Polonezi. Evrei din Galiția. Italieni din sud, cu gesturi largi și priviri îngrijorate. Ucraineni tăcuți ca pietrele. Câțiva români — Ieronim îi recunoscu după felul în care stăteau, nu după limbă, ci după o anumită densitate a așteptării.

Mirosul era stratificat. Corp uman, metal cald, ulei de motor, mâncare fiartă, frică transpirată. Ieronim își așeză traista sub cap și privi tavanul de metal. Tavanul nu oferea nimic — nicio pictură, nicio fereastră, nicio promisiune. Era tavan pur. Suprafață. Și totuși îl privi ore întregi, cu o atenție pe care nu ar fi știut s-o explice, ca și cum tavanul acela de fier era ultimul lucru real înainte ca realitatea să-și schimbe regulile.

* * *

A doua zi de navigație, furtuna.

Nu o furtună cu nume și cu direcție — o agitație a oceanului, indiferentă și complet lipsită de dramatism personal. Valurile nu atacau vaporul. Pur și simplu existau, și vaporul trebuia să existe și el în același spațiu, ceea ce crea o negociere continuă, violentă, fără arbitru.

Jumătate din cală era bolnavă. Ieronim nu era bolnav — nu știa de ce. Stătea cu spatele la un stâlp de metal și privea oamenii. Un bărbat gras, cu mustață ungurească, vomita cu o regularitate aproape mecanică, fără să pară că suferă, ca și cum corpul lui îndeplinea un protocol necesar. O femeie tânără, cu un copil la piept, ținea ochii închiși și buzele se mișcau — rugăciune sau numărătoare, nu se putea distinge. Un bătrân evreu cu pălărie neagră citea dintr-o carte mică, legănându-se înainte și înapoi odată cu vaporul, ca și cum legănatul ar fi fost parte din rugăciune.

Ieronim urmări bătrânul un timp îndelungat. Omul cu favoriți lungi nu se opri din citit toată ziua. Cartea — mică, uzată, cu cotorul crăpat — era ținută cu o fermitate care nu era rigiditate, ci certitudine. Cartea aceea era ancora. Nu ancora metalică din prova vaporului — ancora interioară, principiul în jurul căruia se organiza lumea indiferent de ce făcea oceanul.

Ieronim nu avea o astfel de carte. Nu avusese niciodată. Se gândi la asta fără tristețe, ca la un fapt neutru. Unii oameni au ancora în cuvinte. El o avusese în munți, și munții rămăseseră în urmă. Acum era în derivă — nu ca un naufragiat, ci ca un om care a ales în mod deliberat să renunțe la ancora veche înainte de a găsi una nouă. Asta necesita un curaj pe care nu îl recunoștea ca atare. Îl trăia pur și simplu.

* * *