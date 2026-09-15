Roman în serial: Șoferul lui Al Capone (5)

Monitorul de Suceava vă prezintă, în serial, noua carte a scriitorului sucevean Constantin Severin, ”Șoferul lui Al Capone”

În fiecare marți și vineri, vom publica câte un fragment din acest roman.

Ultima seară în Cârțișoara fu în mai 1918.

Ieși afară după cină, când cerul se întunecase de-a binelea și stelele apăruseră — nu câteva stele, ci toate stelele, cum se vedeau numai la munte, fără lumini artificiale să le înece. Urcă pe dealul din spatele casei, unde era o piatră mare, netedă, pe care se urcase de sute de ori de când era mic. De acolo se vedea tot satul: luminile rare din ferestre, turla bisericii, siluetele caselor.

Se gândi la tatăl lui, care nu spusese mare lucru când îi comunicase că pleacă. Îl privise lung, cu ochii aceia căprui care nu spuneau niciodată mai mult decât trebuiau, și în cele din urmă zisese: «Fii cu mintea întreagă.» Nu «Ai grijă de tine», nu «Să ne scrii», nu nimic sentimental. Doar atât. Ieronim interpretase asta ca o binecuvântare în codul tatălui său.

Mama plânsese. Nu mult și nu spectaculos — câteva lacrimi, șterse repede, cu spatele palmei, ca și cum ar fi vrut să le ascundă de ea însăși. Îi pusese în traistă trei colaci și o sticlă cu rachiu. «Rachiul e de la tată-tu», spusese, ca și cum asta ar fi explicat ceva.

Stând pe piatra de pe deal, Ieronim încercă să memoreze priveliștea. Nu dintr-un sentiment poetic, nu pentru că citise undeva că trebuie să-ți iei rămas bun de la locurile dragi. Ci din același instinct practic care îl făcea să memoreze planurile motoarelor: nu știi când vei avea nevoie de ele. E bine să ai totul la tine în cap.

Munții Făgăraș stăteau în întuneric, negri și imobili, mai înalți decât orice, mai vechi decât orice. Nu îl priveau. Nu îl vedeau. Nu le păsa. Asta îl liniști, ciudat, mai mult decât orice altceva ar fi putut s-o facă.

Coborî de pe deal, intră în casă, se culcă.

A doua zi de dimineață, înainte de primul cântat al cocoșului, își puse traista pe umăr și porni spre Sibiu, de unde lua trenul spre vest.

Nu se uită înapoi. Nu pentru că nu i-ar fi păsat, ci pentru că știa că dacă se uita, s-ar fi oprit. Și dacă s-ar fi oprit, ar fi rămas. Și dacă ar fi rămas — ar fi fost altă poveste, a altui om, trăită în alt loc.

Dar asta nu era acea poveste.

Intermezzo I

Am avut întotdeauna mâini bune. Ăsta e primul lucru pe care l-am știut despre mine. Înainte să știu că sunt deștept sau prost, curajos sau fricos, înainte să știu ce vreau de la viață — am știut că mâinile mele înțeleg lucrurile pe care mintea nu apucase încă să le întoarcă pe toate părțile.

Tata zicea: «Ieronim simte metalul cum alții simt pâinea.» Nu era un compliment. Era o constatare. Tata nu făcea complimente — le considera o pierdere de timp pentru amândoi. Dar constatările lui aveau greutate, pentru că le spunea rar.

Când am pus prima oară mâna pe un motor adevărat — motor de automobil, nu mașinărie de moară sau pompă de apă — am simțit ceva ce nu știu să descriu altfel decât ca un fel de recunoaștere. Ca și cum metalul acela, cu toți nervii lui de oțel și venele lui de cauciuc, știa că îl înțeleg. Și eu știam că îl înțeleg. Între noi nu era nicio neînțelegere.

Oamenii sunt mai complicați. Oamenii mint, se contrazic, vor un lucru și spun altul, simt ceva și fac altceva. Mașinile nu mint. O mașină care e stricată îți spune că e stricată. Una care merge bine îți spune că merge bine. Nu ai nevoie de ani de experiență ca să înțelegi o mașină — ai nevoie de atenție și de răbdare.

Poate de asta am ajuns șofer. Nu întâmplător. Nu din lipsă de altceva mai bun de făcut. Ci pentru că între mașinile acelea negre și grele și mine era o înțelegere pe care nu o aveam cu mulți oameni.

Și poate de asta m-a ținut Al Capone aproape. Nu pentru că eram cel mai bun șofer din Chicago — nu eram, erau alții mai buni tehnic, cu mai multă experiență, care știau orașul mai bine. Dar eu îl înțelegeam pe el cum înțelegeam mașinile: fără să cer explicații, fără să judec, fără să mă tem de zgomote ciudate. Și el simțea asta.

N-am vorbit niciodată cu cineva despre asta. Cine m-ar fi înțeles? Cine ar fi crezut că un sătean din Cârțișoara, cu opt clase și un tată plugar, înțelegea ceva esențial despre cel mai periculos om din America? Nici eu nu cred uneori. Deși am fost acolo.

Dar mâinile mele știu. Mâinile mele țin minte volanul acelui Lincoln, negru și rece dimineața, cald după orele de condus. Țin minte greutatea lui, modul în care vibra când motorul mergea la limită, felul în care răspundea diferit pe asfaltul ud față de asfaltul uscat.

Acum sunt bătrân și mâinile mă dor. Articulațiile se umflă iarna, degetele nu se mai îndoaie la fel de ușor. Dar dacă închid ochii și îmi pun palmele pe masă, simt încă. Simt metalul. Simt drumul. Simt — dacă îmi îngădui o clipă de nebunie bătrânească — că undeva, pe o stradă din Chicago care nu mai există, o mașină neagră mă așteaptă cu motorul pornit.

N-am plecat din Cârțișoara pentru bani. Am plecat pentru că lumea era mare și eu știam că pot s-o conduc.

Partea integrală cu toate fragmentele publicate poate fi găsită aici: https://www.monitorulsv.ro/roman-in-serial-soferul-lui-al-capone-1_436bae/