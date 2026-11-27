Monitorul de Suceava vă prezintă, în serial, noua carte a scriitorului sucevean Constantin Severin, ”Șoferul lui Al Capone”.

În fiecare marți și vineri, publicăm câte un fragment din acest roman.

Intermezzo X

Am adus rețeta din America. Nu pe hârtie — în mâini și în memorie, în felul în care știi să faci ceva pe care l-ai făcut de mii de ori și pe care corpul tău îl știe independent de mintea ta.

Rețeta era a tatălui meu în sens originar. El nu a știut niciodată asta și nici eu nu i-am spus. Rețeta pe care am perfecționat-o în subsolul lui Ion Tarcea din Chicago pornise de la ce știam de acasă: cum se curăță fructele, cum se lasă la fermentat, la ce semne știi că fermentarea e gata, temperatura la care începe distilarea. Lucruri pe care le văzusem de copil și pe care le reținusem fără să știu că le rețin, pentru că mintea copilului înregistrează tot și nu explică ce păstrează și ce aruncă.

Ce am adăugat eu a fost precizia. Am măsurat. Am documentat. Am repetat în condiții controlate și am notat ce se schimba când modificam un parametru. Temperatura de fermentare cu două grade mai sus producea un gust ușor diferit — mai aspru sau mai dulce, în funcție de fruct. Durata de distilare cu zece minute mai lungă sau mai scurtă schimba concentrația finală cu câteva procente. Toate astea le-am catalogat în caietul pe care l-am adus din Chicago și care acum stă în sertarul biroului.

Rachiul lui Ieronim — așa i-au spus oamenii din zonă, nu eu, eu nu mi-am pus niciodată numele pe un produs ca să mă mândresc. Dar dacă oamenii au spus așa, înseamnă că era recognoscibil. Că știai că e al meu fără să ți se spună. Standardizarea aia pe care la care am insistat atât — ea a produs identitatea produsului.

Cea mai mare distilerie din Transilvania. Am spus-o cu intenție și am construit-o cu intenție. Nu din aroganță față de alții — din cunoașterea că jumătatea de măsură nu produce reputație. Dacă faci rachiu mic, ești un producător mic între alți producători mici. Dacă faci rachiu mare, ești altceva. Ești referința față de care se raportează ceilalți.

Tatăl meu nu a comentat distileria în niciun fel în cei trei ani pe care i-am mai petrecut împreună. Nu pentru că nu i-ar fi plăcut sau nu i-ar fi displăcut — pentru că era a meu, nu a lui, și el respecta proprietatea în sensul cel mai profund al cuvântului: că ce aparține cuiva aparține acelui om să facă cu el ce știe.

A murit în 1933 cu distileria funcționând și cu primul an profitabil deja în spate. Dacă a știut că afacerea mergea bine, a știut prin zvon din sat, că eu nu i-am adus bilanțuri. Dar cred că a știut, pentru că știa tot ce se petrecea în sat fără să iasă din casă — prin rețeaua de informații invizibile pe care fiecare sat o are și pe care bătrânii o accesează mai eficient decât tinerii pentru că au mai mult timp și mai multă răbdare.

Am plâns la înmormântare. Nu în fața lumii — singur, noaptea, în atelierul de la distilerie cu lampa aprinsă. O oră. Și a doua zi am fost la înmormântare cu fața uscată și cu spatele drept, pentru că el nu ar fi vrut altfel și eu nu am vrut altfel.

M-am întors în 1930 pentru că terminasem ce aveam de făcut acolo. Și pentru că ceea ce aveam de construit aici nu se putea face de departe. Unele lucruri cer prezența fizică. Cel mai important dintre ele e acasă.

CAPITOLUL XI

Piatra de hotar

Toamna anului 1932 adusese cu ea nu numai primele recolte ale distileriei, ci și primele zâmbete strâmbe.

Ieronim le simțise înainte să le vadă. Erau în aer, în felul în care unii oameni din sat întorceau capul când trecea pe uliță, în tăcerea care se așternea la cârciumă când intra, în privirile care măsurau geanta de piele și haina bună și mâinile care nu mai erau mâinile unui om sărac.

O duzină de sticle pe săptămână deveniseră trei duzini. Trei duzini deveniră șaizeci. Comenzile din Sibiu și Brașov începuseră să vină regulat, iar Ieronim angajase al doilea ajutor — un tânăr de nouăsprezece ani, Ion a lui Petre, care avea ochi buni și mâini iuți și care învăța repede cum se taie capul și se păstrează inima.

Banii intrau. Nu cu zgomot, dar constant. Ieronim îi păstra în casa de fier din atelier, după o ușă secretă pe care o construise singur, cu balamale ascunse și cu un sistem de închidere preluat de la seifurile americane. Nu se temea de hoți — se temea de felul în care banii vizibili schimbă privirile oamenilor.

Și totuși, privirile se schimbaseră deja.

* * *

Veniseră într-o marți, pe la amiază, când soarele de octombrie bătea pieziș peste acoperișul atelierului.

Erau trei. Ieronim îi văzuse de la fereastră înainte să bată la ușă: unul mai vârstnic, cu mustață stufoasă și cu o haină care fusese scumpă cândva; alți doi mai tineri, cu fețe pe care munca și băutura le sculptaseră prematur. Nu veneau cu o mașină de reparat. Veneau cu altceva.

Bătură. Ieronim deschise.

— Bună ziua, domnule Budac, zise cel cu mustața. Mă cunoașteți? Sunt Ionică Popa, din Avrig. Am o vorbă cu dumneavoastră.

Ieronim știa cine era Ionică Popa. Îl știa tot județul. Om de afaceri, îi spunea lumea, deși afacerile lui erau mai degrabă în zona gri a economiei locale — cămătărie, intermedieri dubioase, uneori se vorbea că avea legături cu lumea jocurilor de noroc din Sibiu. Nu fusese niciodată condamnat, dar nici nu fusese vreodată complet curat.

Ieronim îi lăsă să intre.

— Cafea?

— Nu, mulțumim, venim direct la subiect.

Intrară în atelier. Ceilalți doi rămaseră în picioare lângă ușă, cu mâinile în buzunare, cu privirile care cutreierau încăperea — cazanele, uneltele, butoaiele, casa de fier. Popa se așeză pe scaunul din fața biroului fără să aștepte invitație.

— Afacerea dumitale merge bine, domnule Budac. Am auzit. Tot județul a auzit. Bravo dumitale. Om harnic, priceput, ai adus ceva de acolo, din America.

Ieronim tăcea. Aștepta.

— Da’ vezi dumneata, continuă Popa, înclinându-se ușor în scaun, treburile astea, când merg bine, atrag atenția. Și nu numai atenția oamenilor cumsecade. Și a altora.

— Care alții? întrebă Ieronim.

— Oameni care vor și ei o bucată din cozonac. O taxă, hai să-i zicem așa, pentru protecție. Ca să nu aibă nimeni idei proaste. Ca să nu ți se întâmple nimic rău.

Popa zâmbi. Zâmbetul lui arăta dinți îngălbeniți de tutun și siguranța celui care a mai făcut asta de o sută de ori.

Ieronim îl privi câteva secunde. În mintea lui, catalogarea funcționa automat: Popa era un șantajist de provincie, fără legături reale cu lumea interlopă serioasă, altfel n-ar fi venit personal. Cei doi din spate erau figuranți — poate rude, poate vecini luați cu împrumut pentru impresie. Nu aveau arme la vedere. Nu păreau antrenați.

Era, în fond, o încercare de mici dimensiuni. Producția lui Capone din Cicero ar fi înghițit oameni ca Popa la micul dejun fără să simtă gustul.

— Cât? întrebă Ieronim.

Popa tresări ușor. Nu se așteptase să fie atât de direct.

— Păi, să zicem… zece la sută din venitul lunar. În natură sau în bani, cum vrei dumneata.

Ieronim nu răspunse imediat. Lăsă tăcerea să se așeze, cum o lăsase în atelier, cum o lăsase în fața anchetatorilor, cum o lăsase întotdeauna când adversarul trebuia să simtă că nu controlează ritmul.

— Am să mă gândesc, zise în cele din urmă. Haideți să ne mai vedem săptămâna viitoare.

Popa păru pentru o clipă nesigur. Poate se așteptase la o negociere imediată, la frică, la nervi. Nu la răbdare.

— Bine, domnule Budac. Săptămâna viitoare. Dar nu uita: treburile astea nu suferă amânare multă.

Se ridicară și plecară. Ușa atelierului se închise în urma lor cu un scârțâit ușor.

Ieronim rămase pe scaun câteva minute. Apoi luă hârtie și creion și începu să scrie.

* * *

Planul îi venise firesc, cum îi veneau toate planurile bune: nu dintr-o sclipire, ci din înlănțuirea logică a unor pași pe care îi știa de mult.

În Chicago, un om ca Popa ar fi fost rezolvat în două feluri: plăteai și deveneai sclavul plății, sau refuzai și deveneai ținta. Ambele erau capcane. Existau și alte căi, dar ele necesitau resurse pe care un șantajist de provincie nu le avea.

Ieronim le avea.

În următoarele trei zile, făcu trei lucruri:

Îl trimise pe Ion, ajutorul, la Sibiu cu o listă de cumpărături neobișnuite — suluri de sârmă, clopoței, vopsea roșie, un câine de pază pe care îl împrumută de la un cioban din sat. Lucruri vizibile, care să fie văzute și comentate.

Merse la primărie și depuse o cerere oficială pentru extinderea distileriei, cu planuri și devize și termene, astfel încât să existe un document cu ștampilă care să ateste că afacerea lui era acum în atenția autorităților.

Și scrise o scrisoare — scurtă, la obiect — pe care o dădu unui prieten de încredere s-o ducă la jandarmeria din Făgăraș. Scrisoarea nu acuza pe nimeni direct. Informa doar că în zonă circulau oameni care cereau „protecție” de la micii întreprinzători și că acest lucru crea o stare de neliniște.

A treia zi, se duse la cârciumă.

* * *

Cârciuma lui Nicolae Bălan era locul unde se aduna satul seara, mai ales toamna și iarna, când munca se terminase și întunericul venea devreme. Ieronim intră pe la șase, când lumina lămpilor cu gaz începea să înlocuiască lumina zilei.

Masa din fund era ocupată de Ionică Popa și cei doi ai lui. Beau și râdeau, cu aerul oamenilor care se simt stăpâni pe situație.

Ieronim comandă un pahar de vin și se așeză la o masă laterală, singur. Nu se uită spre ei. Așteptă.

După vreun sfert de oră, Popa se apropie.

— Măi, domnule Budac, ce mai faci? Te-am văzut că ai treabă mare pe la tine. Garduri noi, câini, vopsea… Te pregătești de ceva?

Ieronim îl privi liniștit.

— Mă pregătesc de iarnă. Și de controale.

— Ce controale?

— Ale autorităților. Am depus acte pentru extindere. O să vină cei de la județ, o să verifice. E normal.

Popa clipi. Lucrul acesta nu intrase în calculele lui. Un conflict cu un om care avea dosar deschis la primărie și care aștepta vizita autorităților era mai complicat decât un conflict cu un particular.

— Păi și… ce, te deranjează controalele?

— Nu mă deranjează. Eu lucrez legal. Plătesc taxe. Am acte pentru tot.

Tăcu o clipă. Apoi adăugă, cu vocea joasă, așa cum vorbea cândva în mașinile de noapte din Chicago:

— Știi, domnule Popa, eu am venit din America. Acolo am văzut oameni care cereau protecție. Erau serioși. Aveau sute de oameni, aveau arme, aveau legături până la primăria orașului. Aici…

Făcu o pauză. Își duse paharul la gură, bău o gură mică.

— Aici e altceva. Aici oamenii se cunosc între ei. Aici vorbește lumea. Aici dacă țipi noaptea, te aud vecinii.

Popa îl privi lung. Ceva în tonul lui Ieronim, în liniștea lui, în absența oricărei frici din privire, îl făcu să ezite.

— Mă ameninți, domnule Budac?

— Nu. Te informez. Să știi la ce să te aștepți dacă continui.

Se ridică, lăsă banii pentru vin pe masă și ieși în noapte.

* * *

Trei zile mai târziu, Ionică Popa părăsea Cârțișoara.

Nu cu tam-tam, nu cu scandal. Pur și simplu, într-o dimineață, calul și căruța lui nu mai erau în curtea unde închiriase o cameră. Plecase spre Avrig, cu coada între picioare, așa cum spuseră unii.

Nimeni nu știu exact ce se întâmplase. Se zvoni că jandarmii din Făgăraș făcuseră o vizită la Avrig și că Popa avusese o discuție neplăcută cu ei despre „activități care tulbură ordinea”. Alții spuseră că simplul fapt că Ieronim Budac nu se temuse fusese suficient — că frica se transmisese înapoi, de la cel amenințat la amenințător, cum se transmite frigul de la un geam spart.

Ieronim nu confirmă și nu infirmă. Continuă să lucreze la atelier, să supravegheze distilarea, să verifice stocurile.

Dar în sat, ceva se schimbase. Oamenii îl salutau acum primii. Și când vorbeau despre el, vorbeau cu un ton nou — nu al celui care vine cu bani din America, ci al celui care știe să-și apere locul fără să facă zgomot.

Preotul Munteanu trecu pe la atelier într-o duminică după-amiază. Stătu de vorbă câteva minute, bău o cafea, și la plecare spuse:

— La anul, poate, o să avem nevoie de oameni ca tine la primărie.

Ieronim nu răspunse. Dar știa că piatra fusese pusă.

* * *

Partea integrală cu toate fragmentele publicate poate fi găsită aici: https://www.monitorulsv.ro/roman-in-serial-soferul-lui-al-capone-1_436bae/