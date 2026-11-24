Monitorul de Suceava vă prezintă, în serial, noua carte a scriitorului sucevean Constantin Severin, ”Șoferul lui Al Capone”

În fiecare marți și vineri, vom publica câte un fragment din acest roman.

CAPITOLUL X

Întoarcerea – 1930

Nu plecase în 1933. Plecase în 1930 – cu doi ani înainte de sfârșitul Prohibiției, cu trei ani înainte ca Al Capone să intre în sistemul penitenciar federal, cu suficient timp înaintea prăbușirii complete a lumii pe care o construiseră pentru ca plecarea să nu semene cu o fugă.

Asta fusese important pentru el. Distincția dintre a pleca și a fugi nu era numai una de amor propriu – era una structurală. Un om care fuge nu alege momentul plecării, i se alege. Un om care pleacă calculează și decide și acționează înainte ca circumstanțele să-l forțeze. Ieronim calculase că momentul era 1930 cu o precizie care, privită retrospectiv, fusese corectă: cu un an mai târziu și plecarea ar fi arătat ca o retragere, cu doi ani mai târziu ar fi arătat ca o salvare la limită.

Plecase în primăvara lui 1930 cu banii strânși din doisprezece ani de muncă, din distilerie, din serviciul cu Capone — o sumă care, convertită în lei și raportată la puterea de cumpărare a unei Românii postbelice încă în reconstrucție, era suficientă nu pentru o viață decentă, ci pentru a construi ceva.

Nu venise cu mâinile goale. Venise cu capital.

Și cu planuri.

* * *

Planurile se formaseră în ultimii doi ani de Chicago cu aceeași metodă cu care se formase orice altceva în viața lui: gradual, prin acumulare de informație și de calcul, fără un moment de revelație dar cu un punct de maturitate după care decizia era inevitabilă.

Rachiul fusese cheia. Nu rachiul în sensul afacerii ilegale din America — rachiul în sensul produsului, al cunoașterii lui complete, de la ferment la distilare, la cele trei fracții la dubla distilare care producea concentrația de șaizeci și ceva la sută care îl făcuse celebru în cluburile lui Capone. Rețeta pe care o perfecționase în subsolul lui Ion Tarcea, cu ajustările aduse de-a lungul anilor, era a lui acum — nu pe hârtie, ci în mâinile lui și în memoria lui, portabilă, netransferabilă fără el.

Transilvania era un teritoriu al rachiului sau palincii. Fusese întotdeauna — fructele de pădure, prunele, merele, perele crescute la altitudini care le dădeau o concentrație de zaharuri specifică, apa de munte curată și rece, tradiția distilării moștenită din generații. Dar Transilvania nu avusese niciodată pe cineva care să aplice la rachiul tradițional metodele pe care el le înțelesese în Chicago — standardizarea procesului, controlul precis al temperaturii, separarea riguroasă a fracțiilor, dubla distilare ca metodă sistematică, nu ocazională.

Vedea asta ca pe o nișă liberă. Un spațiu pe care îl putea ocupa cu avantajul unui om care știa mai mult decât piața locală și care dispunea de capitalul necesar pentru a construi rapid.

Cea mai mare distilărie din Transilvania. Nu cea mai mică posibilă, nu una modestă care să nu atragă atenția — cea mai mare. Dacă faci ceva, îl faci bine și îl faci mare.

* * *

Vaporul de la New York la Hamburg se numea SS Europa și era mai modern, mai rapid și cu totul altfel față de cala în care venise în 1918. Clasa a doua — nu prima, pentru că nu era omul care se afișa, dar nici a treia, pentru că nu mai era omul care supraviețuia în cală — cabine decente, mâncare bună, pasageri care vorbeau cu voce normală.

Petrecuse cinci zile pe Atlantic cu un caiet și cu calculele lui pentru distilărie: suprafața necesară, numărul de cazane, capacitatea de producție zilnică, rețeaua de distribuție pe care urma să o construiască, prețurile estimate față de concurență. Nu din entuziasm de proaspăt antreprenor — din metodă. Un plan care există numai în cap e un plan care se schimbă cu fiecare conversație și cu fiecare zi proastă. Un plan pe hârtie are o greutate diferită — devine obligație față de tine însuți.

Scrisese și o scrisoare tatălui lui — Gheorghe Budac, acum de șaptezeci și trei de ani, îmbătrânit dar viu, viu cu o tenacitate pe care Ieronim o recunoscuse ca fiind și a lui proprie și care îi spusese ceva despre de unde venea. Scrisoarea fusese scurtă, practică: că vine, că vine bine, că vine cu bani, că are un plan. Tatăl nu avusese nevoie de mai mult. Dacă ar fi avut nevoie, ar fi cerut.

Privise New York-ul dispărând în spate — siluetele zgârâie-norilor, luminile, pâlpâiala la orizont — fără ceremonie. Doisprezece ani. Fusese suficient. Nu regret, nu nostalgie — un inventar complet și un capitol închis corect. Sau aproape corect.

Existase un an între despărțire și plecare — un an în care Chicago fusese același Chicago, cu magazinul lui Tarcea pe Halsted și cu garajul lui la câteva blocuri distanță și cu distileria mutată în altă parte și cu tot spațiul acela comun care nu mai era comun, care devenise pur și simplu oraș. Ieronim trecuse de câteva ori pe Halsted cu treburi reale sau inventate și de câteva ori văzuse lumina aprinsă în birou, seara, și știuse că ea era acolo cu registrele, și trecuse mai departe fără să se oprească.

Nu din indiferență. Din recunoașterea că o oprire nu ar fi servit niciunuia — nu ei, nu lui, nu clarității pe care amândoi o construiseră cu atâta efort în dimineața aceea de toamnă la masa din bucătărie.

Existase o singură excepție.

Într-o seară de martie, cu câteva luni înainte de plecare, intrase în magazin. Nu cu pretext — fără pretext, ceea ce era un fel de onestitate mai dificilă decât minciuna. Ea fusese singură, cu registrele deschise, și ridicase ochii când intrase și nu spusese nimic, așteptând.

— Plec în vară, zise Ieronim. În România. Am un plan acolo.

Maria pusese stiloul jos.

— Știu, zise. Mi-a spus cineva.

Comunitatea românească din Chicago era mică și rapidă cu informațiile.

— Voiam să îți spun eu.

O pauză. Maria îl privise cu privirea aceea directă, completă, fără sticlă, pe care o recunoscuse din dimineața despărțirii și care îl dezarmase și atunci.

— E bine că pleci, zise în final. Nu pentru că vreau să pleci. Ci pentru că Chicago s-a terminat pentru tine, simt asta. Oamenii care au terminat cu un loc arată într-un anume fel.

— Cum arată?

— Ca tine acum. Prezenți și deja plecați în același timp.

Ieronim nu răspunse. Recunoscuse că descrierea era exactă.

— Îți merge bine? zise, și auzi în propria lui voce ceva neobișnuit — nu o întrebare de politețe, ci o întrebare reală, cu miză reală, pentru că răspunsul conta și conta în continuare, chiar dacă nu mai avea dreptul să conteze.

Maria știuse diferența. O privise câteva secunde.

— Îmi merge bine. Magazinul merge. Tata e sănătos. Am angajat o fată care mă ajută cu stocurile — e destul de bună, verifică cifrele de două ori fără să i se ceară.

— Bine, zise Ieronim.

— Bine, zise Maria.

Stătuse câteva secunde în picioare lângă tejghea, cu mâinile la spate, și nu adăugase nimic din ceea ce ar fi putut adăuga — nu o urare de drum bun, nu un reproș întârziat, nu o întrebare despre ce ar fi putut fi altfel. Nu pentru că nu le simțise, ci pentru că le simțise și le lăsase acolo unde aparțineau: în interiorul ei, necomunicabile, ale ei.

Ieronim plecă.

Pe stradă, cu aerul de martie al orașului Chicago care mirosea a zăpadă topită și a lac, gândise că ea era cel mai complet om pe care îl întâlnise — nu pentru că era fără fisuri, ci pentru că știa unde îi erau fisurile și nu le expusese acolo unde ar fi putut fi folosite împotriva ei.

Mai târziu, pe vaporul spre Hamburg, privind New York-ul dispărând, gândise la seara aceea din magazin. La stiloul pus jos. La prezenți și deja plecați în același timp.

Ea îl văzuse corect, cum vedea mereu lucrurile corect.

Asta îl durea cel mai mult — nu despărțirea, nu singurătatea, ci faptul că fusese văzut cu exactitate de cineva și că exactitatea aceea nu schimbase nimic.

* * *

Hamburg îl surprinsese prin continuitate și îl îngrijorase prin schimbare.

Continuitate: același port, același miros specific al unui mare port comercial, aceeași arhitectură solidă germană. Recunoașterea locului de tranzit din 1918 — nu cu emoție, cu o eficiență de navigator care identifică un reper.

Schimbare: ceva în aerul orașului era altfel față de 1918. Nu o degradare — o tensiune. O energie fără direcție clară, vizibilă în ziarele germane pe care le cumpărase și pe care le citise cu germana lui aproximativă, în conversațiile de la mesele cafenelelor unde voci ridicate și mâini gesticulând produceau atmosfera specifică a oamenilor care nu se înțeleg, dar care se simt datori să continue conversația. Criza. Inflația care distrusese Germania în anii douăzeci. Șomajul. Și pe fundal, în marginea textelor de ziar, un nume care apărea tot mai frecvent — un agitator cu discursuri populiste care promitea ordine și glorie și care adunase în jurul lui o masă de oameni la care disperarea economică și umilința Versailles-ului se amestecaseră în ceva inflamabil.

Ieronim petrecuse două zile la Hamburg și luase trenul spre est cu o senzație de urgență pe care nu o analizase în detaliu, dar care îi sugera că locul acesta nu era unul în care să zăbovești.

Calculase corect. Dar nu știuse încă cât de corect.

* * *

Ajunse în Cârțișoara într-o dimineață de mai, cu un tren până la Sibiu și o trăsură de acolo pe Valea Oltului — același drum, același vizitiu care nu pusese întrebări, aceeași vale cu Oltul la stânga și stâncile la dreapta și pădurile de fagi în culorile crude ale primăverii.

Munții îi apăruseră mai devreme decât îi așteptase. Nu mai devreme în spațiu — mai devreme în el, în ceva interior care recunoscuse silueta lor înainte ca ochii să-i identifice conștient. Albi la vârf, cu zăpada retrasă spre creste, cu acel alb specific care nu era albul iernii ci albul de tranziție, provizoriu, pe cale de a deveni altceva.

Crucea de piatră la intrarea în sat. Vizitiul se oprise.

— Mergeți mai departe?

— Nu. Mulțumesc.

Coborâse.

Dar de data aceasta coborâse altfel decât ar fi coborât un om care se întoarce cu mâinile goale. Avusese cu el o geantă mare de piele, solidă, în care erau banii — cea mai mare parte convertită în lei prin intermediarul bancar elvețian, restul în aur în monede mici care nu depindeau de nicio monedă națională instabilă. O geantă care cântărea și care producea, la purtare, un sentiment specific pe care bogăția practică ți-l oferea și pe care sărăcia nu îl știa: greutatea posibilităților.

Satul îl recunoscuse înainte să ajungă la casa tatălui. Cârțișoara funcționa ca un organism cu sistem nervos rapid — fiul lui Gheorghe Budac se întorsese din America, cu o geantă mare, cu haine bune, cu o față pe care doisprezece ani de lume largă o marcaseră în moduri pe care unii le vor citi ca maturitate și alții ca distanță.

Ajunsese la casa tatălui cu câțiva curioși deja în urma lui, la o distanță respectuoasă.

* * *

Gheorghe Budac stătea pe prispă. Șaptezeci și trei de ani, cu o aplecare ușoară a umerilor care nu era înfrângere, ci era simpla geometrie a oaselor sub greutatea anilor, cu mâinile pe genunchi și cu privirea spre drumul dinspre care venise fiul.

Îl văzuse venind.

Nu se ridicase — nici Ieronim nu se grăbise. Merseseră unul spre celălalt cu pasul omului care știe că distanța se va închide și care nu are nevoie s-o grăbească prin alergare. La doi metri, Ieronim se oprise.

Tatăl îl privise de sus în jos și de jos în sus, cu inventarul lent și complet al unui om care verifică.

— Ești sănătos.

Nu întrebare — constatare.

— Sunt.

— Ai venit bine.

— Am venit bine.

Tatăl se ridicase și îi dăduse mâna — nu o îmbrățișare, nu lacrimi, o strângere de mână solidă, mâna de plugar care cunoaște metalul și care cunoaște efortul. Ieronim strânsese la fel.

— Intră. Mama e la bucătărie.

Intrase.

* * *

Seara aceea, la masă, cu tatăl și mama — care îl privise cu o emoție pe care o controlase cu aceeași voință cu care controlase totul în viața ei practică și care nu spusese nimic mai mult decât că mâncarea era pe masă — Ieronim pusese geanta pe podea lângă scaun și vorbise.

Nu lung. Nu cu dramatism. Cu precizia pe care o deprinsese din casa aceea și pe care o rafinase în doisprezece ani de lume în care cuvintele costau.

— Am bani suficienți pentru o casă și pentru o distilerie.

Tatăl pusese furculița jos.

— Distilerie.

— Da. Rachiu. L-am făcut în America — aveam o operațiune mare acolo. Știu rețeta. Știu procesul. Vreau să construiesc cea mai bună distilerie din Transilvania.

O pauză. Mama turnase vin fără să spună nimic.

— Cât de mare, întrebase tatăl.

— Mai mare decât orice există acum în zonă. Cu cazane mari, cu spațiu de maturare, cu sistem de distribuție în județ și în afara județului.

Tatăl privisea masa câteva secunde.

— Vei avea multe griji pe cap.

— Știu să le gestionez.

Tatăl ridicase paharul. Nu un toast — un gest de recunoaștere.

— Atunci fă-o bine.

Mâncaseră în restul serii fără să mai vorbeasca despre asta. Nu pentru că subiectul se terminase — pentru că în casa Budac deciziile luate nu necesitau dezbatere ulterioară. Se luau și se implementau.

* * *

Casa și-o cumpărase în prima lună.

Nu cea mai mare din sat și nu cea mai mică — cea mai bine situată față de ce plănuia: pe prima stradă la stânga intrând în Cârțișoara dinspre Făgăraș, cu o curte generoasă care se extindea spre vale, cu un acces secundar dinspre drum care permitea intrarea și ieșirea fără să treci prin fața casei. Un detaliu pe care proprietarul anterior nu îl considerase relevant și care pentru Ieronim fusese decisiv: accesul discret. Obiceiul din Chicago de a nu face mai mult zgomot decât era necesar nu îl abandonase.

Casa fusese în stare bună — ziduri de piatră cu o soliditate pe care o recunoscuse bătând în pereți, acoperiș nou, pivniță adâncă și uscată, esențială pentru planurile lui. Negociase prețul cu proprietarul — un văduv care voia să se mute la fiul lui din Sibiu — cu aceeași metodă cu care negociase orice în viața lui: pornind de la valoarea reală, nu de la prețul cerut, și argumentând valoarea reală cu fapte, nu cu presiune.

Mutarea durase o zi. Avusese puțin de mutat — haine, unelte, caietul cu planurile distileriei, geanta cu banii.

Prima noapte în casa lui din Cârțișoara, în patul cumpărat cu câteva ore înainte de la un vecin, cu mirosul de piatră veche și de lemn al unei case transilvănene care absorbise zeci de ani de viață în pereții ei, Ieronim dormise cu o profunzime pe care nu o mai simțise de mulți ani. Nu liniște absolută — liniște ancorată. Somnul omului care știe că dimineața va continua ce a început seara, în același loc, fără urgențe nocturne, fără rute de schimbat, fără glasuri din mașina din spate.

* * *

Locul pentru distilerie îl găsise în a doua săptămână.

Un teren în apropierea râului, la marginea de vest a satului — nu în centru, pentru că mirosul procesului de distilare nu era discret și pentru că accesul cu materiale și cu produse finite necesita drum larg. Terenul fusese al unui fermier care nu mai putea să-l lucreze și care acceptase să-l vândă la un preț care nu fusese mic dar fusese corect.

Construcția propriu-zisă durase aproape un an. Nu pentru că ar fi fost lentă — pentru că fusese mare și pentru că fusese făcută corect, cu un meșter zidar din Sibiu pe care îl angajase după ce verificase trei recomandări, cu materiale aduse din Brașov când cele din zonă nu fuseseră la calitate, cu o supervizare personală zilnică pe care meșterul o găsise inițial deranjantă și pe care ajunsese s-o accepte ca pe garanția că Ieronim știa ce voia și nu se răzgândea.

Cazanele fuseseră cea mai complicată parte. Nu existau în România cazane de distilare la dimensiunile pe care le plănuise — cazane mari, cu capacitate de câteva sute de litri fiecare, cu control precis al temperaturii prin sisteme de răcire îmbunătățite față de ce vedea în distileriile tradiționale ale zonei. Comunicase cu un fabricant din Viena, negociase specificațiile, plătise transportul pe cale ferată până la Sibiu și de acolo cu căruțele până în sat.

Oamenii din Cârțișoara priviseră descărcarea cazanelor cu expresia specifică a comunităților față de lucruri care depășeau scara a ceea ce cunoșteau: nu ostilitate, nu entuziasm, ci o evaluare colectivă, tăcută, a unui fenomen care merita clasificat înainte de a fi judecat.

— Ce-i aia? întrebase cineva.

— Cazane de rachiu, răspunsese Ieronim.

— Câte ai adus?

— Șase.

O pauză.

— Șase…

Nu mai pusese nimeni întrebări. Șase cazane mari de distilare vorbeau singure.

* * *

Rețeta fusese problema și soluția în același timp.

Problema: rachiul tradițional din Transilvania era bun — oricine din sat știa să facă rachiu și unii îl făceau excelent. Dar rachiul tradițional era variabil, nestandard, dependent de talentul și dispoziția celui care îl producea, incapabil de reproducere consistentă la scară mare. Ieronim venea cu o rețetă care fusese standardizată prin trial and error pe parcursul a zece ani în subsolul lui Ion Tarcea și în alte locuri din Chicago — o rețetă cu parametri preciși: tipul de fructe, gradul de maturare, temperatura de fermentare, durata, temperatura de distilare, separarea fracțiilor, proporția de redistilare.

Soluția: tocmai această precizie îl diferenția. Nu produsese un rachiu mai bun la prima sticlă — produsese un rachiu identic la a unsprezecea și la a douăsprezecea sticlă, ceea ce era mai valoros comercial decât excelența ocazională.

Angajase trei oameni din sat ca ajutori — bărbați care știau munca fizică a distileriei și care urmau să învețe procesul lui specific. Îi instruise personal, cu răbdarea omului care știa că transmiterea competenței era mai valoroasă decât secretul competenței. Un sistem care depindea numai de el nu era un sistem — era o vulnerabilitate.

Produse primele loturi în toamna lui 1931. Le gustase cu metodă — nu cu plăcere de consumator, ci cu precizia producătorului care verifică dacă parametrii fuseseră respectați. Fuseseră. Temperatura de distilare corectă producea concentrația corectă. Separarea fracțiilor corectă producea gustul curat, fără notele aspre ale începutului și fără diluția finalului.

Cel de-al doilea lot fusese identic cu primul. Al treilea la fel.

Standardizarea funcționa.

* * *

Distribuția fusese o problemă separată și o plăcere separată.

Plăcere pentru că era domeniul în care experiența din Chicago se traducea cel mai direct: știa cum funcționau rețelele de distribuție, știa importanța relațiilor față de tranzacții, știa că un client mulțumit era mai valoros decât zece clienți ocazionali, știa că prețul corect era cel pe care clientul îl plătea fără resentiment și pe care producătorul îl accepta fără rușine.

Problema era că rețeaua de distribuție din Transilvania în 1931 nu era rețeaua din Chicago. Nu exista o infrastructură de cluburi și restaurante de profil înalt care să absoarbă volume mari. Exista o rețea de cârciumari, de comercianți, de târguri sezoniere — o rețea mai mică și mai fragmentată, care necesita construcție de relații pe o perioadă mai lungă.

Ieronim construise relații. Mersese personal la Sibiu, la Brașov, la Făgăraș, în câteva sate mari din împrejurimi. Adusese mostre. Lăsase oamenii să guste. Nu vorbise mult — gustul vorbise în locul lui, iar gustul era un argument mai puternic decât orice prezentare comercială.

Până la sfârșitul lui 1932, distribuția acoperea un cerc de cincizeci de kilometri în jurul Cârțișoarei. Până la mijlocul lui 1933, ajunsese la Sibiu ca principală piață urbană. Până în 1935, produsele lui ajungeau la Brașov și la câteva localități din afara județului.

Cel mai mare producător de rachiu din Transilvania. Nu din modestie sau din lipsă de ambiție — din acuratețe. Fusese exact ce plănuise.

* * *

Cârțișoara îl reintegrase cu logica specifică a satelor mici față de cei care se întorc din lume cu ceva demonstrabil.

Nu imediat. Primele luni fuseseră de observare reciprocă — el observase satul, satul îl observase pe el. Nu ostilitate, nu căldură exagerată. O așteptare colectivă, răbdătoare, să vadă ce era cu omul acesta care venise din America cu cazane mari și cu planuri.

Cazanele și planurile demonstraseră suficient în primul an. Construcția crease locuri de muncă — meșteri, zilieri, oameni care transportaseră materiale. Distileria crease angajare permanentă și crease cerere pentru fructele producătorilor locali, pe care Ieronim le cumpărase la prețuri corecte și constante, fără negocierea abuzivă a celui care știa că era singurul cumpărător și care putea profita de asta.

Nu profitase. Calculase că prețurile corecte pentru materia primă erau o investiție în calitatea relațiilor pe termen lung, mai valoroasă decât marja suplimentară pe care ar fi putut-o extrage prin presiune.

Concluzia comunitară se formase în primul an și jumătate și fusese exprimată, cum se exprimau lucrurile în Cârțișoara, nu printr-un discurs sau printr-o ceremonie, ci printr-o schimbare de ton în conversațiile de pe ulițe. Omul acela știa ce face. Și plătea corect.

De la asta la propunerea de a candida ca primar din partea Partidului Liberal nu fusese decât o consecință logică, formulată de preotul Munteanu cu reputația unui om care nu risipea cuvinte.

* * *

Tatăl lui murise în 1933, la trei ani după întoarcere.

Murise în pat, cum murise orice om care și-a trăit viața complet și care la final nu mai are energie de risipit în agonie — lent, cu o retragere graduală din prezență, cu o ultimă dimineață în care fusese lucid și în care spusese puține cuvinte și cu o după-amiaza în care nu se mai trezise.

Ieronim fusese acolo. Fusese acolo în fiecare zi din ultimele trei săptămâni, înainte și după distilărie, cu o prezență care nu fusese demonstrativă pentru că tatăl nu ceruse și nu ar fi tolerat demonstrativul. Fusese acolo cum fusese tatăl acolo pentru el în copilărie — ca un dat al existenței, ca aerul, prezent fără să necesite recunoștință.

Înmormântarea fusese în cimitirul din Cârțișoara, cu crucea lui Gheorghe Budac pusă lângă crucile strămoșilor lui cu același nume, consemnat prima oară în 1726. Continuitatea aceea — de la primul Budac menționat documentar până la tatăl lui, până la el — avusese o greutate pe care o simțise fizic la marginea gropii.

Nu plânsese. Nici tatăl lui nu plânsese niciodată în fața lui. Era o formă de respect.

Muncise în ziua de după înmormântare. Tatăl ar fi înțeles.

Partea integrală cu toate fragmentele publicate poate fi găsită aici: https://www.monitorulsv.ro/roman-in-serial-soferul-lui-al-capone-1_436bae/