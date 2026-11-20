Monitorul de Suceava vă prezintă, în serial, noua carte a scriitorului sucevean Constantin Severin, ”Șoferul lui Al Capone”

În fiecare marți și vineri, vom publica câte un fragment din acest roman.

Chicago fără Capone fu, în primele săptămâni, aproape la fel ca Chicago cu Capone.

Acesta fusese, paradoxal, cel mai tulburător lucru. Ieronim se așteptase la o schimbare vizibilă — la o relaxare a tensiunii, la o reorganizare a spațiului, la ceva care să marcheze absența celui care fusese centrul gravitațional al atâtor ani. Nu fusese nimic din toate astea. Orașul continuase la fel. Mașinile continuau. Speakeasy-urile continuau — prohibiția nu se terminase odată cu procesul lui Capone, se va încheia doi ani mai târziu.

Structura supraviețuise celui care o construise. Asta era logica oricărui sistem bine construit — și imperiul lui Capone fusese, orice altceva ar fi fost, bine construit.

Alții îl preluaseră. Nu cu aceeași autoritate centralizatoare, nu cu aceeași personalitate care organiza spațiul în jurul său, ci mai difuz, mai colaborativ, mai puțin vizibil. În felul acesta, sistemul devenise mai rezistent la presiunea externă — fără un centru identificabil, nu mai putea fi decapitat printr-un singur proces.

Ieronim observa toate astea de la distanță. Nu mai era parte din sistem — eliberat, cum spusese Capone, cu un cuvânt care era și exact și insuficient. Eliberat din structură, dar nu din memoria structurii. Nu din cunoașterea ei, din formele pe care le lăsase în el.

* * *

Primii ani după Capone fuseseră ani de reconstrucție lentă a unei vieți care nu mai avea centru exterior.

Garajul rămăsese. Munca la garaj rămăsese. Ieronim repara mașini — mașini obișnuite, ale unor oameni obișnuiți, cu probleme obișnuite. Carburatoare înfundate. Anvelope uzate. Frâne care nu mai răspundeau la presiunea normală. Probleme care se rezolvau cu instrumentele potrivite și cu o cunoaștere a structurii, fără consecințe dincolo de mașina reparată și de banii primiți pentru reparație.

Simplitatea aceasta îl surprinsese inițial prin contrast. Zece ani de decizii cu greutate de viață și de moarte, de informații care nu puteau fi spuse, de goluri în somn și de calcule la patru dimineața — și acum o zi de reparații la mașini obișnuite și o seară fără urgențe. Nu era fericire — era o textură diferită de existență, una pe care nu o mai știuse de mult și pe care o redescoperise cu o atenție care semăna cu recunoașterea.

Banii strânși în zece ani erau suficienți. Nu pentru lux — pentru stabilitate, care era mai prețioasă. Garajul propriu. O chirie decentă. Mâncare și cafea și ziarele de dimineață. Suficient.

* * *

Citea ziarele cu o atenție specială pentru știrile despre procesele lui Capone, despre transferurile lui între penitenciare, despre sănătatea lui care se deteriora. Sifilisul — boala pe care o luase în tinerețe și care nu fusese tratată corespunzător, pentru că oamenii ca el nu mergeau la medici pentru lucruri care puteau fi ignorate, și ignorarea costase — produsese daune care nu mai puteau fi inversate.

Capone ieșise din Alcatraz în 1939, cu mintea parțial distrusă de boală, cu o greutate interioară pe care fotografiile o arătau chiar și celor care nu îl cunoscuseră personal. Se retrăsese la Palm Island — aceeași vilă de pe Biscayne Bay, aceeași terasă cu vedere spre plajă, aceiași palmieri și aceeași lumină a Floridei.

Ieronim citise asta și gândise la terasa aceea, la paharul de whisky canadian, la pelicanul care trecuse greoi și perfect deasupra apei în seara de treisprezece februarie 1929. La Capone care spusese: mâine rămâi aici.

Cum se închide un cerc.

Nu cu zgomot. Cu o fotografie în ziar și cu un gând pe care nu ai cui să îl spui.

* * *

În ziua de 25 ianuarie 1947, Alphonse Capone muri la Palm Island, de atac de cord, la patruzeci și opt de ani.

Ieronim citi știrea la micul dejun, cu cafeaua în față, în garajul lui, unde petrecea cele mai multe dimineți de când singurătatea devenise stilul lui de viață, nu o circumstanță temporară.

Puse ziarul pe masă.

Stătu câteva secunde cu mâinile pe masă și lăsă memoria să vină — nu o invitase, venise singură, cum venea uneori dimineața devreme când garda era jos. Nu un val, nu o avalanșă de imagini. Un singur lucru: palma aceea. Mare, uscată, fermă. Strângerea de mână de pe trotuarul din noiembrie 1931, în lumina gălbuie a felinarului. Și fraza rostită în gol, spre strada goală: Mi-ar fi plăcut să fi avut timp. Patruzeci și opt de ani. Alcatraz. Palm Island. Mintea mâncată de boală. Și la final, probabil, același om care ascultase în tăcere metafora motorului supraîncălzit, care vorbise despre Verdi în mașina de noapte, care ținuse o fotografie a regelui George pe peretele biroului dintr-o ironie pe care nu o explicase niciodată complet.

Un om care nu avusese timp.

Nu simți ceea ce credea că ar fi trebuit să simtă — nicio emoție definibilă, niciun val de memorie, nicio concluzie morală care să se fi cristalizat în acel moment. Simți, mai degrabă, o închidere: ca atunci când un motor pe care îl ascultai de ani de zile se oprește definitiv și tăcerea care urmează nu e liniște, ci absența unui sunet la care te obișnuiești atât de mult încât nu îl mai auzeai conștient.

Luă o înghițitură de cafea.

Cafeaua era rece. Nu o mai încălzise.

Se ridică, turnă cafeaua rece în chiuvetă, puse ceașca la spălat, luă cheia garajului de pe cui și ieși la muncă.

Intermezzo IX

Marile imperii nu cad din cauza dușmanilor. Asta e prima lecție pe care o înveți când trăiești îndeajuns de aproape de unul ca să îl cunoști ca organism, nu ca legendă. Cad din cauza lor înșiși — din greutatea propriei lor logici, din contradicțiile pe care creșterea le amplifică în loc să le rezolve, din viteza cu care suprafața se extinde dincolo de capacitatea centrului de a o mai controla.

Am văzut asta din locul din față al mașinii. Literal și metaforic.

Capone a construit ceva extraordinar ca sistem — o rețea de distribuție, de protecție, de corupție instituționalizată care funcționa cu o eficiență pe care economiile legale ar fi invidiat-o. Dar a construit-o prea mult pe personalitatea lui, pe gravitația lui, pe frica și pe admirația pe care le producea. Când gravitația a slăbit — prin procesul fiscal, prin intrarea în sistemul penitenciar, prin boala care i-a mâncat treptat din capacitatea de a organiza — rețeaua a trebuit să se reorganizeze fără centru. A supraviețuit. Dar nu a mai fost la fel.

Ironia evaziunii fiscale mă amuza și acum. Omul care dăduse ordine de moarte cu calm, care orchestrase masacre, care corupsese judecători și politicieni și polițiști — prins de un contabil cu un dosar și cu o lege despre declarații de venituri. Nu e nedrept. E poetic, în sensul în care destinul e uneori mai inventiv decât orice romancier.

Ultima strângere de mână. O port cu mine cum porți un obiect mic și greu în buzunar — nu îl scoți des, dar îi simți greutatea. Palma aceea uscată și fermă, fără dramatism, fără cuvinte de despărțire elaborate. Doi oameni care știau că se despărțeau și care nu aveau nevoie să numească asta pentru că numitul ar fi adăugat un strat fals la ceva care era complet și în tăcere.

Și totuși el a spus ceva. O singură frază, spre strada goală, fără să se uite la mine: Mi-ar fi plăcut să fi avut timp. Nu am știut atunci la ce se referea. Nu știu nici acum cu certitudine. Dar am purtat fraza aceea ca pe o piatră de hotar între ce știam despre el și ce nu știam — pentru că tot ce știam era exterior, faptic, catalogabil. Fraza aceea era interioară. Era singurul lucru pe care mi l-a dat complet, fără cod, fără distanță. Un regret nespecificat, rostit în auzul unui om despre care știa că tace.

Nu l-am plâns când a murit. Nu pentru că nu ar fi meritat lacrimi — ci pentru că plânsul e pentru cei care au rămas și pentru relațiile care nu s-au terminat natural. Relația noastră se terminase la ușa aceea de serviciu din Cicero, în 1931. Moartea din 1947 a fost o formalitate pentru ceva care se încheiase deja.

Ce am luat din cei zece ani? Cunoașterea modului în care funcționează puterea reală — nu puterea din cărți, nu puterea din discursuri politice, ci puterea care organizează efectiv lumea în care trăiești. Am luat înțelegerea că oamenii sunt mai complicați decât categoriile în care îi punem. Am luat bani suficienți pentru o viață decentă. Am luat o colecție de lucruri pe care nu le pot spune niciodată complet.

Am luat și ceva mai subtil: confirmarea că pot trăi în mijlocul haosului fără să devin haos. Că pot ști lucruri grele fără să fiu distrus de ele. Că mecanicul din mine — cel care cataloghează și calculează și merge mai departe — e mai rezistent decât credeam.

Asta, poate, e moștenirea reală a anilor cu Capone. Nu poveștile pe care le pot spune. Ce am rămas după ce le-am trăit.

Un motor oprit nu mai produce zgomot. Dar forma lui rămâne. Și forma spune tot ce a fost.

Partea integrală cu toate fragmentele publicate poate fi găsită aici: https://www.monitorulsv.ro/roman-in-serial-soferul-lui-al-capone-1_436bae/