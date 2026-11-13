Roman în serial: Șoferul lui Al Capone (22)

Monitorul de Suceava vă prezintă, în serial, noua carte a scriitorului sucevean Constantin Severin, ”Șoferul lui Al Capone”

În fiecare marți și vineri, vom publica câte un fragment din acest roman.

* * *

Se căsătoriră în primăvara lui 1927, la biserica ortodoxă română din Halsted Street, cu o ceremonie scurtă și cu o masă la magazinul lui Ion Tarcea, cu mese împrumutate de la vecini și cu mâncare adusă de comunitate în valuri.

Ion Tarcea îl primise pe Ieronim cu o rezervă care nu era ostilitate, ci prudență. Ieronim înțelesese rezerva și o respectase — nu prin transparență, ci prin comportament: corect, previzibil, fără incidente, fără oameni cu pălării la bor care sunau la ușa magazinului.

Maria nu pusese întrebări. Nu din pasivitate — din alegere deliberată, pe care Ieronim o recunoscuse și față de care simțise o recunoștință complicată. Alegea să nu știe. Asta însemna că alegea să îl protejeze pe el, și că alegea să se protejeze și pe ea, și că înțelesese că aceste două alegeri erau, în circumstanțele lor, același lucru.

Prima lună fusese bună cu o calitate pe care Ieronim nu o anticipase: nu bună prin absența problemelor, ci bună prin prezența unui ritm comun pe care îl construiseră tacit, fără să îl negocieze explicit.

Maria își adusese în casa lor de pe Halsted trei lucruri pe care Ieronim le observase în primele zile și pe care le catalogase cu atenția mecanicului care inventariază un spațiu nou: un caiet de cheltuieli pe care îl ținea cu aceeași ordine cu care ținea registrele magazinului, un calendar de perete cu note în dreptul fiecărei zile — aprovizionări, plăți, vizite planificate — și o cutie de metal în care ținea documentele importante, fiecare în plicul lui, etichetat cu mâna ei.

Ordinea aceea nu fusese impusă. Fusese adusă, ca un obicei atât de vechi încât nu mai era obicei, ci era ea însăși.

Ieronim se integrase în ordinea aceea fără să o chestioneze, pentru că o recunoscuse ca soră cu a lui. Orele lui neregulate — misiunile de noapte, plecările fără explicații — fuseseră singura tensiune în arhitectura acelei ordini, și Maria o absorbise fără comentariu, marcând în calendarul ei Ieronim absent cu același creion cu care marca livrare furnizor sau chiria, ca și cum absențele lui erau o variabilă planificată, nu o excepție deranjantă.

Seara, când era acasă, mâncau împreună. Maria gătea simplu și bine — mâncare de acasă, fără rețete americane pe care nu le înțelegea. Ieronim mânca și, uneori, la sfârșitul mesei, îi spunea că era bine. Nu mai mult. Ea accepta asta fără să ceară mai mult.

Dar existaseră și alte momente — mai rare, mai puțin catalogabile.

O seară de iarnă când căzuse multă zăpadă și orașul se oprise aproape complet și niciunul nu avusese treabă afară și stătuseră amândoi în bucătărie, el cu o carte tehnică pe care o citea de luni de zile câte o pagină, ea cu lucrul de mână. Radioul din colț transmitea ceva muzical, un swing cu trompete, și la un moment dat Maria ridicase ochii de la lucru și spusese, fără context:

— Știi să dansezi?

— Nu.

— Nici eu. Tata zicea că dansul e pentru oamenii care au timp liber.

— Tatăl tău și tatăl meu s-ar fi înțeles bine.

Râsese — un râs scurt, autentic, care schimbase temperatura camerei cu câteva grade. Nu un râs de politețe, nu un râs demonstrativ. Râsul cuiva care găsise ceva cu adevărat amuzant și care nu vedea de ce să-l ascundă.

Ieronim se uitase la ea râzând și gândise că nu o mai văzuse râzând până atunci, nu cu adevărat, și că râsul ei era al unui om care îl folosea rar și tocmai de aceea îi dădea greutate deplină când venea.

Fuseseră, în lunile acelea, aproape fericiți. Nu fericiți cu intensitate — fericiți cu regularitate, ceea ce e mai rar și mai durabil.

* * *

Subsolul magazinului lui Ion Tarcea deveni, în toamna lui 1927, noua distilerie.

Nu din planificare cinică — din logică practică. Spațiul vechi devenise nesigur: prea mulți oameni știau de el, zona se schimbase, un vecin pusese întrebări. Subsolul lui Tarcea era mai bun: mai mare, cu ventilație naturală printr-o fereastră spre curtea interioară, cu acces dintr-o ușă laterală care nu era vizibilă din stradă.

Ion Tarcea acceptase — nu ușor, nu fără îngrijorare, dar acceptase. Banii ajutau. Banii ajutau mereu, mai ales cu chiria de la magazin care crescuse și cu un an greu de vânzări. Și Ieronim îi explicase cu onestitate limitată: distilerie mică, marfă bună, nicio atenție nedorită, niciun risc direct pentru magazin sau pentru el. Explicația nu fusese completă. Dar fusese suficientă pentru un om care voia să fie convins.

Maria știuse imediat ce era în subsol. Nu din explicații — din miros, din orele neregulate, din felul în care Ieronim și tatăl ei evitau conversațiile de față cu ea despre anumite subiecte. Știuse și tăcuse, cum tăcea la toate lucrurile pe care alegea să nu le știe oficial.

O singură dată au vorbit direct despre asta.

Stăteau în bucătărie seara, Ieronim cu cafeaua lui, Maria cu lucrul de mână. Ea ridicase ochii de la croșetat și zisese, fără introducere:

— Dacă se întâmplă ceva, te duce pe tine, nu pe tata.

— Știu, zise Ieronim.

— Atunci fii atent.

— Sunt atent.

— Fii și mai atent.

Pusese lucrul de mână jos și se ridicase și mersese la spălat vasele, cu spatele la el, cu mișcările acelea precise și eficiente pe care le avea la orice activitate practică. Conversația se terminase. Nu fusese o ceartă, nu fusese o amenințare, nu fusese o rugăminte. Fusese o comunicare.

Ieronim băuse cafeaua până la fund și gândise că femeia aceasta înțelegea lumea cu o precizie pe care puțini bărbați pe care îi cunoscuse o aveau.

* * *

Crăciunul lui 1928 fu ultimul Crăciun bun.

Nu pentru că s-ar fi întâmplat ceva în acea perioadă — ci pentru că 1929 aduse cu el o serie de schimbări care modificaseră iremediabil geometria vieții lor. Masacrul din Ziua Sfântului Valentin în februarie, intensificarea supravegherii federale în lunile care urmară, misiunile mai frecvente și mai periculoase, nopțile tot mai lungi și tot mai inexplicabile.

Maria nu întreba. Dar ochii ei înregistrau.

Ieronim văzu schimbarea în ea — nu dramatică, nu cu lacrimi sau cu reproșuri. O răcire graduală, ca temperatura unui motor care pierde căldură lent, imperceptibil la primul semn și inconfundabil la al zecelea. Nu îl iubea mai puțin. Îl iubea diferit — cu o distanță nouă, un strat de sticlă subțire care nu era despărțire, ci protecție. Se proteja de ceea ce urma, chiar dacă nu știa exact ce urma.

Ieronim înțelesese și nu putuse face nimic.

Nu pentru că nu ar fi vrut. Ci pentru că remediul ar fi necesitat o transparență pe care nu și-o putea permite — nu față de ea, față de logica lumii în care se mișca. A-i spune ce face cu adevărat ar fi pus-o în pericol. A o ține în ignoranță o duruse lent și sigur. Nu exista opțiune bună. Exista numai alegerea între două feluri de a face rău.

Alese ignoranța ca pe răul mai mic. Nu cu ușurință — ci cu convingerea omului care calculează și nu îi place rezultatul.

* * *

Despărțirea veni în toamna lui 1929, la câteva luni după episodul cu Mississippi.

Nu veni cu scandal. Nu veni cu acuze. Veni cu o dimineață când Maria pusese o ceașcă de cafea pe masă în fața lui Ieronim și se așezase în fața lui și îl privise direct — privirea aceea completă, fără sticlă, pe care nu o mai văzuse de luni de zile.

— Nu mai pot, zise.

Ieronim puse ceașca jos.

— Nu mai poți ce?

— Să fiu soția unui om pe care nu îl știu. Nu din vina ta. Dar nu mai pot.

Nu spusese că îl acuza. Nu spusese că nu îl iubea. Spusese un fapt despre ea însăși — o limită pe care o atinsese și pe care nu o putea depăși.

Ieronim stătu cu ceașca în față câteva minute. Gândi la ce ar putea spune. Gândi la adevăr — adevărul complet, tot, tot ce știa și tot ce era. Gândi la ce s-ar întâmpla cu ea dacă ar ști. Cu tatăl ei. Cu magazinul.

Dar mai gândi la altceva, ceva pe care nu îl gândise explicit până atunci: că ea nu ceruse adevărul. Nu îi ceruse niciodată. Ceruse altceva — să fie prezent, nu numai fizic. Să existe în căsnicia lor cu toată greutatea lui, nu numai cu porțiunea pe care o considera sigur de adus acasă.

Și el nu putuse face asta. Nu din lipsă de voință. Din structura vieții pe care o construise, în care porțiunile nu se amestecau, în care omul din mașina lui Capone și omul de la masa de seară erau același om numai în sens biologic, nu în sens real.

Maria îl privea. Nu cu nerăbdare, nu cu furie, cu acea atenție evaluativă pe care o recunoscuse de la prima conversație — atenția cuiva care a pus o întrebare și care așteaptă un răspuns, nu un discurs.

— Dacă ți-aș spune tot, zise Ieronim în cele din urmă, ți-ar fi mai bine sau mai rău?

Maria nu ezită.

— Depinde ce e tot. Dar nu contează. Nu ți-am cerut să îmi spui tot. Ți-am cerut să fii acolo. Sunt lucruri diferite.

— Știu că sunt diferite.

— Și nu ai putut.

Nu era acuză. Era o constatare — exact tipul de constatare neutră pe care Maria o aplicase mereu realității, cu aceeași precizie cu care aplicase creionul în dreptul datelor din calendar.

— Nu am putut, zise Ieronim.

O tăcere lungă. Din stradă venea zgomotul orașului Chicago — tramvaie, voci, un claxon departe. Lumea din afara bucătăriei lor continua cu indiferența ei magnifică.

— Eu știu că m-ai iubit, zise Maria. Știu și că te-am iubit. Nu asta e problema.

— Atunci care e?

Se ridică și duse ceașca ei — neatinsă — la chiuvetă. Stătu o clipă cu spatele la el, cu mâinile pe marginea chiuvetei, cu acea postură pe care Ieronim o recunoscuse ca a ei în momentele de claritate: nu tensionată, ci concentrată, precum cineva care adună ceva și se pregătește să îl enunțe corect.

— Problema e că nu am știut niciodată cu cine stau la masă. Și nu vorbesc despre ce faci — vorbesc despre cine ești când faci ce faci. Dacă omul acela ar fi venit acasă măcar o dată, poate că aș fi putut. Dar ai ținut ușa închisă în fiecare seară. Și nu mai pot să stau în fața unei uși închise și să pretind că e deschisă.

Ieronim ascultase. Nu avusese ce răspunde, pentru că ea nu greșise — nu în fapte, nu în logică, nu în ceea ce ceruse. Ceruse ceea ce orice om are dreptul să ceară și ceea ce el nu putuse da, nu din rea-voință, ci din structura unui om care compartimentase totul atât de bine încât nici el însuși nu mai știa sigur unde se terminau compartimentele și unde începea restul.

— Înțeleg, zise în final.

Și înțelesese. Asta fusese cel mai greu — că înțelesese și că înțelegerea nu schimbase nimic.

* * *

Plecă din casa lor — o chirie mică pe Halsted, lângă magazinul lui Tarcea — fără ceartă, fără avocați, fără proceduri lungi. Luă ce era al lui: hainele, câteva unelte, o fotografie a Cârțișoarei pe care o ținuse pe noptieră și pe care Maria o așezase pe vârful lucrurilor lui, ca și cum ar fi știut că o va găsi acolo.

Nu se mai văzuseră după aceea. Nu din resentiment — din distanța pe care o impune o despărțire făcută cu minte.

Ion Tarcea îl văzuse o dată pe stradă, câteva luni mai târziu, și îl salutase cu o mișcare scurtă a capului — nici rece, nici cald. O recunoaștere neutră, a doi oameni care avuseseră o relație și nu o mai aveau.

Distileria din subsol fusese mutată în altă parte. Tarcea nu ceruse explicații, nu pusese condiții. Pur și simplu, la câteva săptămâni după despărțire, Ieronim golise subsolul și lăsase cheile în ușă.

* * *

Nu se recăsători niciodată.

Nu din fidelitate față de Maria — din recunoașterea că ceea ce avusese era o configurație unică, produsă de o intersecție specifică de oameni, moment și loc, și că intersecțiile unice nu se repetă. Altă femeie ar fi produs altă configurație, nu aceeași, și comparația ar fi fost nedreptă pentru ambele.

Trăi singur din 1929 până la sfârșitul vieții — mai bine de patruzeci de ani. Nu cu amărăciune, nu cu resemnare. Cu o singurătate pe care o acceptase ca pe o condiție a vieții lui, cum acceptase suflul la inimă și privirea care vedea prea mult și mâinile care înțelegeau metalul mai bine decât înțelegeau oamenii.

Uneori, în Chicago, în ultimii ani de acolo, trecuse pe lângă magazinul lui Tarcea. Nu se oprise. Nu privise pe fereastră. Trecuse mai departe cu același pas egal — pasul omului care știe unde merge și nu pierde timp cu ce a lăsat în urmă.

Dar știa că ea era înăuntru, probabil, în spatele tejghelei sau în birou cu registrele. Știa că registrele ei erau în ordine. Știa că verificase furnizorul polonez dacă îndrăznise să livreze mai puțin decât comanda.

Asta îl liniștea.

Nu ca sentiment romantic retroactiv — ca o confirmare că ceea ce recunoscuse în ea fusese real. Că nu greșise. Că Maria Tarcea era ceea ce fusese, și că era bine că fusese ce fusese, chiar dacă prea puțin timp.