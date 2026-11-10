Roman în serial: Șoferul lui Al Capone (21)

Monitorul de Suceava vă prezintă, în serial, noua carte a scriitorului sucevean Constantin Severin, ”Șoferul lui Al Capone”

În fiecare marți și vineri, vom publica câte un fragment din acest roman.

CAPITOLUL VIII

Maria

O văzuse prima oară la o nuntă românească în cartierul Bridgeport, în vara lui 1926.

Nu era o nuntă mare — pur și simplu un eveniment de comunitate, cu mese lungi în curtea unui om care se numea Dumitru Aldea și care venise din Sibiu cu zece ani înainte și reușise destul cât să aibă o curte mare și generozitatea de a o împărți cu jumătate din comunitatea românească din Chicago. Mese cu mâncare de acasă — sarmale, mici, cozonac adus de cineva în geantă de nu se știe unde — și un lăutar bătrân, tot român, cu un acordeon cu care știa să facă ceea ce acordeoanele știu să facă cel mai bine: să transforme spațiile obișnuite în ceva cu greutate.

Ieronim venise pentru că Ion Crăciun îl adusese, cu argumentul că nu mâncase nimic de-acasă de opt ani și că sarmalele doamnei Aldea meritau să pierzi o seară.

Argumentul fusese corect.

Maria Tarcea stătuse la capătul celălalt al mesei, cu o femeie mai în vârstă — mama sau mătușa, nu putuse distinge — și cu un pahar de vin pe care nu îl băuse, ci îl ținuse în mână ca pe un obiect de contemplat. Ieronim nu știuse de ce îi ricoșase privirea spre ea. Nu era singura femeie tânără prezentă, nu era cea mai frumoasă în sensul convențional. Era altceva — avea o calitate a prezenței, o densitate a atenției cu care privea lumea din jurul ei. Nu participa zgomotos. Dar era complet prezentă.

Recunoscuse în ea ceva din ce știa despre sine.

* * *

Fusese prezentat prin Ion — evenimentele de comunitate românească din Chicago funcționau ca un sat extins, cu prezentări formale și cu o memorie colectivă a originilor care nu slăbea indiferent câți ani treceau.

— Ieronim Budac, din Cârțișoara.

— Maria Tarcea, din Cârțișoara.

O pauză mică — nu de uimire dramatică, ci de recalibrare. Cârțișoara nu era un sat mare. Posibil să se fi știut de departe, din copilărie, de la periferia vederii.

— Tarcea. Tatăl tău are magazinul de pe uliță?

— Îl avea. Acum îl am eu. Adică îl are tata, dar eu îl ajut. Avem un magazin și noi aici, în Bridgeport.

Vorbise simplu și direct, fără inflexiunile conversației sociale care îmbracă informația în straturi de politețe. Ieronim apreciase asta imediat — nu ca o trăsătură de caracter admirabilă, ci ca ceva compatibil cu propriul lui mod de a vorbi.

Mâncaseră la aceeași masă. Vorbiseră.

Despre Cârțișoara — nu cu nostalgie sentimentală, ci cu precizia inventarului, așa cum fac țăranii de obicei: cine mai era acolo, cine plecase, ce se schimbase, ce nu. Despre Chicago — cu aceeași precizie, a celor care evaluează un loc fără să se fi îndrăgostit de el și fără să îl fi respins. Despre muncă — Maria vorbise deschis despre magazinul tatălui ei, despre stocuri și despre clienți și despre prețurile care se schimbau imprevizibil și despre rețeaua de comunitate de români care era, simultan, clientela principală și sursa principală de bârfe.

Ieronim vorbise despre garaj. Nu despre restul.

La un moment dat, lăutarul bătrân trecuse la o horă și câțiva oameni se ridicaseră de la masă. Maria nu se ridicase. Privise un moment dansul, cu acea atenție evaluativă pe care Ieronim o recunoscuse deja ca a ei, și apoi se întoarse spre el.

— De ce ai venit în Chicago? zise. Nu la garaj — înainte de garaj.

Întrebarea nu fusese indiscretă. Fusese precisă — distincția dintre ce faci acum și de ce ai ajuns să faci asta era distincția dintre suprafață și structură, și ea ceruse structura de la prima conversație serioasă.

Ieronim se gândise o secundă.

— Pentru că cineva mi-a scris că dacă știi să conduci și știi să taci, în Chicago e loc pentru tine.

— Și era adevărat?

— Era parțial adevărat. Loc era. Restul l-am descoperit pe drum.

Maria luase o gură din vinul pe care nu îl băuse toată seara.

— Eu am venit pentru că tata a venit. N-am ales. Dar am ales să rămân — asta e ceva diferit de a veni.

Spusese asta fără să ceară aprobare și fără să ofere explicații suplimentare. Ca și cum diferența aceea — între a fi adus și a alege să rămâi — era o distincție pe care o făcuse cu ea însăși de mult și pe care nu o mai discuta, ci o enunța pur și simplu, ca un fapt al structurii ei interioare.

Ieronim o ascultase și gândise că femeia aceasta știa cine era. Nu în sens de certitudine arogantă — în sens de claritate dobândită, de om care și-a pus întrebările și a trăit cu răspunsurile.

— De ce rămâi? zise.

— Pentru că am construit ceva al meu. Magazinul e al tatei pe hârtie. Dar sistemul de stocuri, rețeaua de furnizori, relațiile cu clienții — astea le-am construit eu. Dacă plec, se duc cu mine. Asta înseamnă că sunt ale mele.

O logică pe care Ieronim o înțelese imediat și complet, pentru că era aceeași logică pe care o aplicase față de rețeta de rachiu: nu ce ai pe hârtie, ci ce poartă amprenta mâinilor tale și nu poate exista fără tine.

Nu îi spusese asta. Dar reținuse.

* * *

Curtea lui pe lângă fata lui Ion Tarcea durase câteva luni, cu o lentoare care nu era ezitare, ci ritm natural.

Se văzuseră de câteva ori — la magazin, cu pretextul cumpărăturilor, cu o transparență a pretextului pe care amândoi o cunoșteau și pe care amândoi o respectaseră ca pe o convenție utilă. Ieronim adusese de câteva ori lucruri de la garaj — un cablu de care Ion Tarcea avusese nevoie pentru ceva la magazin, o piesă de rezervă pentru un aparat vechi. Pretextele deveniseră din ce în ce mai subțiri fără să devină jenante.

Maria era la fel în toate contextele în care o văzuse — nu de o consecvență jucată, ci organic, ca un lucru căruia îi este indiferent de cine îl privește. Vorbea cu clienții magazinului cu aceeași directețe cu care vorbise la nunta cuplului Aldea. Ținea registrele cu o ordine pe care Ieronim o recunoscuse ca a sa proprie: fiecare coloană la locul ei, fiecare sumă verificată de două ori, nicio rotunjire convenabilă care să mascheze o eroare.

O văzuse o dată certându-și furnizorul — un polonez cu obiceiul de a livra mai puțin decât era comanda și sperând că nimeni nu verifică. Maria verificase. Explicase problema cu o claritate care nu lăsase loc de interpretare și cu o fermitate care nu lăsase loc de negociere. Polonezul completase diferența.

Ieronim plecase de la magazin în ziua aceea cu o constatare simplă: femeia aceasta știa să țină lucrurile în ordine. Nu ca o virtute domestică — ca principiu.

Într-o după-amiază de octombrie, venise la magazin cu pretextul unui cablu și găsise magazinul gol de clienți. Maria era în spate, cu un caiet de inventar deschis, și ridicase ochii când intrase, și nu îl întrebase despre cablu, pentru că amândoi știuseră că pretextul era pretext.

Stătuseră câteva minute vorbind despre nimic — despre un client dificil al ei, despre un motor pe care îl reparase el. Conversații de suprafață care funcționau ca probe de rezistență: câtă greutate poate purta o tăcere înainte să devină incomodă.

La un moment dat, Maria închisese caietul și se uitase la el cu acel tip de privire directă pe care Ieronim o recunoscuse ca semn că urma ceva real.

— Omul pentru care lucrezi — zise — e periculos?

Nu ce faci, nu cu cine lucrezi. E periculos. Întrebarea țintise direct la miza practică, fără ornamente morale.

Ieronim o privise câteva secunde. Calculase nu dacă să răspundă, ci cât de mult din răspunsul adevărat putea livra fără să producă un pericol mai mare decât ignoranța.

— Nu pentru mine, dacă fac treaba bine.

— Și faci treaba bine?

— Întotdeauna.

Maria îl privise cu o atenție care nu era satisfăcută de răspuns, dar care recunoscuse că răspunsul era tot ce putea fi dat. Nu insistase. Deschisese din nou caietul.

— Bine, zise. Atunci e suficient.

Nu era o acceptare naivă. Era calculul unui om pragmatic care înțelesese că garanțiile absolute nu existau și că întrebarea utilă nu era e sigur? ci face tot ce poate ca să fie sigur? La a doua întrebare răspunsul fusese da, și da fusese suficient pentru a merge mai departe.

Ieronim luase cablul și plecase. Pe drum spre garaj gândise că femeia aceasta punea întrebările corecte și accepta răspunsurile corecte — nu pe cele care ar fi liniștit-o, ci pe cele care reflectau realitatea.

Era, gândise, un fel de curaj pe care nu îl întâlnise des.

* * *

Prima plimbare fusese pe malul lacului Michigan, duminică, în septembrie.

Lacul era altceva decât fluviul, altceva decât oceanul. Era o mare interioară — imensă, cu orizont propriu, cu valuri care aduceau a ocean fără să fie ocean. Chicago se termina la lac și lacul se termina undeva la nord și la est, cu Canada dincolo, cu limite pe care nu le puteai vedea, dar pe care știai că există.

Merseseră pe digul de piatră, cu vântul de toamnă care aducea miros de apă și de frunze putrezite. Nu vorbiseră mult. Nu fusese nevoie — tăcerea aceea fusese funcțională, una din tăcerile în care doi oameni existau în același spațiu fără să se simtă obligați să îl umple.

La un moment dat se opriră pe dig. Vântul era mai tare acolo, fără clădirile care să îl oprească, și Maria își ținuse pălăria cu o mână fără să pară că o deranjează. Privea orizontul lacului cu aceeași atenție cu care privise dansul la nunta familiei Aldea — evaluativă, nu contemplativă.

— Îți e dor de Olt? zise fără să se întoarcă spre el.

Ieronim se gândise.

— Uneori. Nu de Olt în sine. De felul în care știai unde ești față de el. Acolo totul se orienta după râu — în sus, în jos, spre munte, spre câmpie. Aici lacul e prea mare ca să servească drept reper. E frumos, dar nu îți spune unde ești.

Maria se întoarse spre el cu o expresie pe care Ieronim n-o mai văzuse la ea — nu evaluativă, ci recunoscătoare. Ca și cum spusese ceva ce ea gândise dar nu formulase.

— Exact, zise. Eu mă orientez după magazin. Totul e la nord, la sud, la est sau la vest de magazin. Când am venit prima dată, nu mă puteam orienta deloc. Orașul era prea mare și prea drept, toate străzile la fel. Tata mi-a zis: alege un punct fix și construiește de acolo. Magazinul a fost punctul meu fix.

— Un om are nevoie de un punct fix, zise Ieronim.

— Sau trebuie să devină el însuși punctul fix, zise Maria. Dacă nu ai unul, devii tu.

Spusese asta simplu, fără o greutate pusă intenționat, ca și cum era o concluzie la care ajunsese de mult și pe care o enunța ca pe o regulă practică. Ieronim o ascultase și recunoscuse în ea, din nou, acea calitate specifică a oamenilor care gândesc nu pentru a impresiona, ci pentru că altfel nu pot funcționa.

Mergând înapoi, cu vântul în spate, înțelesese că ceea ce simțea nu era ceea ce numise iubire în cărți sau în conversații. Era altceva, mai puțin poetic și mai stabil: o recunoaștere. Același mecanism prin care recunoștea un motor bine construit — nu prin entuziasmul întâlnirii cu ceva nou, ci prin confirmarea că ceea ce era în fața lui era ceea ce pretindea a fi. Fără falsuri. Fără straturi inutile.

Nu îi spusese asta. Nu era genul de om care să articuleze astfel de lucruri.

Dar ea știuse. Se văzuse asta în felul în care acceptase tăcerea de întoarcere.

Partea integrală cu toate fragmentele publicate poate fi găsită aici: https://www.monitorulsv.ro/roman-in-serial-soferul-lui-al-capone-1_436bae/