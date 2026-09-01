Roman în serial: Șoferul lui Al Capone (1)

Monitorul de Suceava vă prezintă, în serial, noua carte a scriitorului sucevean Constantin Severin, ”Șoferul lui Al Capone”

În fiecare marți și vineri, vom publica câte un fragment din acest roman.

Motto: «Un om se confundă, treptat, cu forma destinului său.» (Jorge Luis Borges)

Cuvânt înainte

Romanul Șoferul lui Al Capone al lui Constantin Severin nu este o biografie romanțată a unui gangster celebru, nici o simplă aventură transatlantică cu parfum de epocă. Este, mai degrabă, o meditație sobră, aproape ascetică, asupra libertății interioare a unui om care a traversat două lumi aparent incompatibile: satul românesc de sub Făgăraș și Chicago-ul febril al anilor Prohibiției — și care, în cele din urmă, a ales să se întoarcă și să rămână.

Ieronim Budac nu este un erou în sens clasic. Nu este nici victimă, nici răzbunător, nici martir. Este un mecanic desăvârșit — al motoarelor, al tăcerii, al drumurilor, al puterii și al supraviețuirii. Mâinile lui înțeleg metalul înainte ca mintea să-l fi numit; mai târziu, aceleași mâini vor înțelege logica unui sistem mafiot, apoi logica unui sistem totalitar, fără să se lase confundate cu niciunul dintre ele. Această detașare lucidă, aproape minerală, este nucleul moral al cărții și, în același timp, ceea ce o face atât de neobișnuită în peisajul prozei românești contemporane.

Autorul refuză spectaculosul facil. Nu există împușcături lungi, nu există femei fatale, nu există monologuri grandilocvente ale lui Capone. În locul lor — vibrația precisă a unui motor Lincoln, mirosul de whiskey și trabuc, greutatea volanului noaptea, tăcerea selectivă din fața anchetatorilor de la Sibiu, ploaia de septembrie deasupra unui cimitir de munte. Proza lui Severin este tăiată cu lamă: curată, ritmată, atentă la detaliu tehnic și la detaliu moral în aceeași măsură. Intermezzo-urile — vocea directă, la persoana I, a lui Ieronim bătrân — funcționează ca niște contragreutăți contemplative care împiedică narațiunea să alunece în pitoresc sau în melodramă.

Romanul pune, de fapt, o întrebare discretă, dar tenace: ce înseamnă să conduci o viață? Nu să o alegi în întregime (nimeni nu o poate face), ci să o conduci — cu mâinile pe volan, cu ochii pe drum și pe oglinda retrovizoare simultan, asumându-ți consecințele fără să te ascunzi în victimizare sau în mitomanie. Ieronim Budac nu se consideră nici erou, nici criminal; se consideră responsabil pentru traiectoria pe care a imprimat-o propriului destin. Această responsabilitate minimalistă, aproape artizanală, este poate cel mai puternic antidot la mitologiile secolului XX pe care le traversează cartea: mitologia gangsterului, mitologia emigrantului de succes, mitologia rezistenței anticomuniste, mitologia întoarcerii în satul natal.

Într-o literatură care tinde uneori să se piardă în exces de simbol sau în isterie istorică, Șoferul lui Al Capone alege calea cea mai dificilă: cea a preciziei și a demnității reținute. Este un roman despre un om care a știut să tacă exact atât cât trebuia — și care, tocmai de aceea, merită să fie auzit.

Ildiko Gabor