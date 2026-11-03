Roman în serial: Șoferul lui Al Capone (19)

Monitorul de Suceava vă prezintă, în serial, noua carte a scriitorului sucevean Constantin Severin, ”Șoferul lui Al Capone”

În fiecare marți și vineri, vom publica câte un fragment din acest roman.

Noaptea aceea nu dormi.

Nu din nelinișe psihologică — din calcul. Ceva se întâmplase în Chicago. Ceva mare, altfel tonul vocii din telefon nu ar fi produs expresia aceea pe fața curierului. Ceva în care Capone fusese implicat de la distanță — prezența lui la Palm Island nu era accidentală, era arhitecturală, era un alibi construit cu luni înainte și folosit acum.

Și Ieronim fusese parte din alibi.

Nu ca actor — ca martor. Ca prezență care putea confirma: da, eram în Florida, da, l-am condus eu acolo, da, era acolo pe terasă cu ziarul, da, era cu totul altundeva.

Mintea nu i se oprea. Nu din frică, nu din remușcare, ci din catalogarea exhaustivă a implicațiilor. Un mecanism care funcționa la temperatura camerei, fără panică, fără dramatism, cu aceeași răceală cu care diagnostica un motor.

Ce se întâmplase în Chicago.

Unde fusese el.

Ce știa.

Ce nu știa.

Ce nu putea ști.

Ce nu trebuia să știe.

Spre ziuă, mintea lui catalogase tot ce se putea și lăsase restul în coloană cu titlul: necunoscut, de așteptat. Adormi o oră. Se trezi înainte de alarmă.

* * *

Drumul de întoarcere dură două zile. Schimburi de șoferi — nu numai Ieronim, ci și alți doi oameni care alternau la volan în ture de câteva ore. Capone dormea în spate, mânca în spate, citea în spate. Nu vorbea mai mult decât era strict necesar.

Ieronim conducea în tura lui și observa America de la geamul mașinii derulându-se în sens invers: Florida cu palmieri și canale, Georgia cu pinii înalți și drumurile roșiatice, Carolina cu dealurile albastre la orizont, Tennessee cu văile înguste, și în final Illinois cu platitudinea lui deliberată, cu câmpiile care nu ascundeau nimic, cu cerul care se coborâse parcă mai aproape de pământ ca să compenseze absența munților.

Orașul apăru în depărtare ca o minge uriașă de fum și lumini. Chicago.

Ieronim îl privi apropiindu-se de ei și simți un lucru pe care nu îl mai experimentase la primul contact: recunoaștere. Nu căldura recunoașterii — luciditatea ei. Orașul acesta era locul lui acum, cu regulile lui și cu secretele lui și cu violența lui și cu muzica lui nocturnă. Nu îl iubea. Nu îl ura. Îl cunoștea. Și cunoașterea, în absența iubirii și a urii, era forma cea mai stabilă de relație cu un loc.

* * *

Ziarul îl citi a doua zi, singur, la masa din garajul lui.

Garajul era al lui acum — achiziționat, nu închiriat, cu banii din anii de serviciu. Un spațiu propriu, cu miros de ulei și metal, cu lumina rece a dimineții intrând prin ferestrele înalte. Locul cel mai aproape de pace pe care îl cunoștea.

Ziarul conținea ceea ce conținea.

North Clark Street. Un garaj. Șapte oameni. Oamenii lui George Moran — rivali, dușmani în geometria teritoriilor de distribuție, oameni care existaseră ca o problemă de rezolvat și care fuseseră rezolvați cu o eficiență care lăsase presa fără cuvinte pentru câteva ore înainte de a le găsi pe cele mai mari.

Ieronim citi articolul complet. Citi și al doilea articol, și al treilea. Citi declarațiile martorilor, citi descrierile locului, citi paragrafele despre poliție și despre anchetă și despre faptul că nimeni nu văzuse nimic și nimeni nu știa nimic și nimeni nu spunea nimic.

Puse ziarul pe masă.

Privi garajul. Privi mâinile lui — mâini bune, mâini de mecanic, mâini care știau metalul. Mâini care conduseseră mașina omului care ordonase ce ordonase, mâini care îl aduseseră în Florida la timp, mâini care construiseră fără intenție un alibi pentru cel mai mare masacru din istoria crimei organizate americane.

Stătu cu asta.

Nu scurt. Lung.

* * *

Nu era vinovat în niciun sens juridic. Știa asta cu claritate — avocații lui Capone aveau să construiască argumente mai solide decât orice ar fi putut construi el în propria-i minte, și argumentele acelea se bazau pe fapte reale: Capone fusese în Florida, Capone fusese văzut în Florida, Capone fusese acolo.

Dar vinovăția juridică și vinovăția morală nu sunt același organism. Una se probează în tribunal. Cealaltă se probează în tăcerea garajului, în lumina rece a dimineții, cu ziarul pe masă și cu mâinile în față.

Fusese parte din mecanism. Nu din voința lui de a fi parte — din voința celui care proiectase mecanismul de a-l include. El fusese o piesă, nu un proiectant. Piesele nu au intenție. Piesele funcționează sau nu funcționează.

Această linie de gândire era adevărată și insuficientă simultan.

Adevărată pentru că era exactă faptic. Insuficientă pentru că un om nu e o piesă — are conștiință, are memorie, are capacitatea de a refuza. Și el nu refuzase. Nu pentru că nu ar fi putut — pentru că nu evaluase situația ca pe una care necesita refuz. Fusese invizibil. Invizibilitatea îl protejase și îl făcuse complice în același timp.

Două adevăruri. Incompatibile. Ambele reale.

Ieronim nu le rezolvă. Le puse alături în mintea lui, cum pui două piese care nu se potrivesc, dar care aparțin aceluiași motor și care trebuie să coexiste indiferent de nepotrivire.

* * *

Lumea de după Masacrul din Ziua Sfântului Valentin fu diferită.

Nu în mod dramatic — în mod structural. Ca un teren după un cutremur: aceleași elemente, aceeași geografie generală, dar cu falii noi, cu zone de instabilitate care nu existaseră înainte și care modificau totul fără să anunțe asta.

Capone devenise ceva ce nu fusese înainte: un simbol. Nu numai un om de afaceri ilegal, nu numai un lider al crimei organizate — un simbol al ceva mai larg, al unei patologii sociale pe care America începea să o recunoască în sine și față de care nu știa dacă să fie fascinată sau îngrozită. Presa îl urmărea cu o atenție care era deja, parțial, admirație mascată — pentru că America a admirat întotdeauna, cu o ambivalență caracteristică, pe cel care câștigă indiferent de metodă.

Ieronim simți schimbarea în ritualurile de securitate, care deveniră mai stricte și mai elaborate. Rutele se schimbau acum zilnic, nu săptămânal. Mașinile se schimbau și ele — niciodată același vehicul în zile consecutive. Oamenii de securitate se multiplicară.

Și o tăcere nouă se instalase în jurul Masacrului. Nu tăcerea fricii — tăcerea consensului. Nimeni nu menționa subiectul în prezența lui Capone. Nu pentru că ar fi existat o interdicție enunțată — pentru că un organism social sănătos simte ce nu se atinge și se ferește de atingere cu instinctul care precede regulile.

Ieronim nu menționa. Nu fusese niciodată tentat să menționeze.

* * *

Dar ceva se schimbase în el, invizibil și ireversibil, așa cum se schimbase la traversarea oceanului.

Nu caracterul — caracterul rămăsese. Nu principiile — principiile lui nu fuseseră niciodată simple sau absolute, și tocmai de aceea rezistaseră. Se schimbase scala. Înțelegea acum că trăia în interiorul unor evenimente cu greutate istorică — nu Evenimente cu majusculă, nu istoria din cărți, ci acel strat intermediar al istoriei care se scrie cu viețile oamenilor obișnuiți care sunt în locul greșit sau în locul corect la momentul potrivit sau nepotrivit.

Fusese prezent. Fusese invizibil. Fusese util.

Și acum purta cu el o dată — paisprezece februarie 1929 — nu ca pe un stigmat, ci ca pe o piatră de hotar. Înainte și după. Nu în termeni morali — în termeni de cunoaștere. Știa acum ce era capabil să facă sistemul din care făcea parte. Știa nu ca informație abstractă — ci ca experiență trăită în proximitate.

Cunoașterea aceea nu elibera. Nu condamna. Orienta.

* * *

Primăvara lui 1929 veni cu o zvâcnire tipică orașului Chicago — nu gradual, ci brusc, cu o zi când zăpada rămăsese pe marginile drumurilor și a doua zi când copacii din Grant Park trecuseră direct la muguri, ca și cum iarna fusese o eroare pe care natura se grăbea să o corecteze.

Ieronim continuase să conducă. Continuase să fie invizibil. Continuase să știe și să tacă.

Dar ceva în el calculase deja, în registrul cel mai adânc al mecanismului său interior, și anume că echilibrul se schimbase. Că imperiul lui Capone, cu toată puterea lui aparentă, cu tot ecoul masacrului care îl înconjura acum ca o aură, era un imperiu construit pe o logică care conținea în ea însăși contradicția propriei prăbușiri.

Mărimea atrage atenția. Atenția aduce ancheta. Ancheta găsește fisuri. Fisurile cresc.

Ieronim nu știa când. Nu știa cum. Dar știa — cu același simț al mecanicului care aude sunetul nou în motor — că ceva era uzat adânc, sub suprafața funcționării perfecte, și că zgomotul se apropia de momentul în care nu mai putea fi ignorat.

Conducea. Asculta motorul.

✦ Intermezzo VI

N-am tras niciodată. Asta mi-am spus mereu, ca pe o rugăciune laică, ca pe un argument pe care îl repeți până devine adevăr absolut. N-am tras niciodată. Mâinile mele n-au ținut un pistol în acea zi, ochii mei n-au văzut garajul de pe North Clark Street, picioarele mele n-au călcat pe acel pavaj.

Toate acestea sunt adevărate.

Și totuși.

Am condus mașina omului care a dat ordinul. L-am adus în locul de unde ordinul putea fi dat cu un alibi perfect. Am construit, fără să știu și fără să vreau, o parte din arhitectura evenimentului. Sunt ca inginerul care proiectează podul pe care trece trenul cu care se petrece accidentul. N-a vrut accidentul. N-a construit trenul. Dar podul lui e acolo.

Unde se termină vina unui șofer?

Nu știu să răspund la asta. Am trăit cu întrebarea șaptezeci de ani și n-am găsit un răspuns care să fie simultan corect și suportabil. Răspunsurile corecte sunt adesea insuportabile, și răspunsurile suportabile sunt adesea incorecte. Trăiești cu o combinație imperfectă și speri că proporțiile sunt acceptabile.

Ce știu cu certitudine: am ales să rămân. Nu odată — de sute de ori, în fiecare dimineață în care m-am urcat în mașina aceea și am pornit motorul. Fiecare pornire a motorului era o decizie reluată. Nu m-a forțat nimeni să rămân — cel puțin nu cu o forță pe care să nu o fi putut refuza cu prețul pe care eram dispus să-l plătesc. Am rămas pentru că lumea aceea mă cunoștea și eu o cunoșteam și pentru că o astfel de cunoaștere reciprocă e cel mai puternic lanț care există, mai puternic decât frica.

Paisprezece februarie 1929. Data aceea e în mine ca un nod în lemn — nu îl scoți, devine parte din structura lemnului, vizibil de fiecare dată când tai o secțiune. Nu îl ascund. Nu mă mândresc cu el. Îl port.

Cei șapte morți din garajul de pe North Clark Street n-au avut familii care să știe vreodată că un român din Cârțișoara a condus mașina bosului spre Florida în zilele acelea. Nici nu ar fi contat pentru ei, presupun. Morții nu au nevoie de contabilitatea vinovaților — au nevoie să fi trăit. Și ei au trăit, și au murit, și lumea a continuat.

Lumea continuă întotdeauna. Asta e singura ei certitudine și singura ei cruzime.

Am purtat ziua aceea cum porți o rană veche care nu doare la vreme bună și care se trezește la schimbarea timpului. Nu o uiți. Înveți s-o cunoști.

Partea integrală cu toate fragmentele publicate poate fi găsită aici: https://www.monitorulsv.ro/roman-in-serial-soferul-lui-al-capone-1_436bae/