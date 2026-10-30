Roman în serial: Șoferul lui Al Capone (18)

Monitorul de Suceava vă prezintă, în serial, noua carte a scriitorului sucevean Constantin Severin, ”Șoferul lui Al Capone”

În fiecare marți și vineri, vom publica câte un fragment din acest roman.

CAPITOLUL VI

Noaptea Sfântului Valentin

Ieronim adusese mașina la Palm Island în dimineața zilei de unsprezece februarie 1929.

Nu știuse atunci că data conta. Nu știuse că fiecare oră din săptămâna aceea era parte dintr-o geometrie pe care altcineva o calculase cu luni înainte, cu o precizie pe care o admiri și o detești în același timp — admirația pentru arhitectură, dezgustul față de ce arhitectura aceea construia. Nu știuse nimic din toate astea când oprise Lincolnul în fața vilei de pe Biscayne Bay și așteptase instrucțiunile.

Florida era altceva decât Chicago. Nu superior, nu inferior — structural diferit. Chicago era un organism construit împotriva naturii: metropola smulsă din mlaștinile lacului Michigan, verticală și agresivă, cu iernile ei ca niște teste de rezistență. Florida era o capitulare în fața naturii — umiditate, culori prea saturate, vegetație care creștea cu o voluptate pe care climatul nordic nu o îngăduia. Palmieri, flamingo pe malul apei, aerul greu și cald al unei lumi care nu se grăbea.

Capone avea aici villa sa de pe Palm Island — o proprietate de două mii de metri pătrați cu piscină, cu fântâni, cu o vedere spre plajă care te lăsa fără cuvinte tocmai pentru că era prea frumoasă pentru funcția pe care o servea: era un alibi arhitectural, o scenă a normalității construită cu grijă, un loc unde ziarul de dimineață putea consemna că Alphonse Capone era în Florida, departe, complet și irefutabil departe de Chicago.

Ieronim adusese mașina, verificase perimetrul, vorbise cu oamenii de securitate, îngrijise motorul după drumul lung. Muncă obișnuită, care nu anunța nimic.

* * *

În zilele acelea de la Palm Island, Capone era altfel.

Nu relaxat — nu era un om care să cunoască relaxarea în sens deplin, care să lase garda complet jos, care să doarmă fără să asculte. Dar era mai deschis, mai dispus să zăbovească în afara urgențelor. Înota dimineața în piscină, cu mișcări largi și regulate, cu răbdarea unui om care considera înotul muncă, nu plăcere. Primea vizite — oameni de afaceri din Miami, politicieni locali, câțiva jurnaliști pe care îi trata cu o amabilitate calculată.

Seara, uneori, stătea pe terasa cu vedere spre plajă și asculta muzică de pe patefon. Nu operă — în Florida asculta altceva. Cântece populare, balade, voci de femei cu acompaniament de chitară. Muzica aceea era o altă față a omului, una pe care Ieronim o văzuse doar rar și numai în mașină: o față mai moale, mai vulnerabilă, mai aproape de copilăria din Napoli care fusese lăsată în urmă cu decenii.

Ieronim stătea la o distanță respectuoasă și nu asculta. Dar auzea.

* * *

Treisprezece februarie. Seara.

Capone îl chemase la terasa de pe plajă. Gest neobișnuit — Ieronim era șofer, nu confident, nu consilier. Stătuse în picioare la marginea terasei, cu mâinile la spate, în timp ce Capone turnase două pahare cu un whisky canadian pe care îl importa personal.

Îi întinsese un pahar.

Ieronim îl luase. Nu refuzai un pahar oferit de Capone — nu din teamă, ci din înțelegerea că gestul era al unui om care oferea, rar, ceva din lumea lui privată, și că refuzul ar fi fost o insolență față de raritatea gestului.

Băuseră în tăcere câteva minute. Plaja reflecta luminile distante ale orașului Miami în apă, puncte galbene și albe tremurând pe suprafața neagră. Un pelican trecuse pe deasupra, lent și greoi și perfect în lumea lui.

— Mâine rămâi aici, zise Capone. Nu pleci nicăieri.

Nu era o instrucțiune cu privire la o misiune. Era altceva — o precizare pentru o geometrie pe care Ieronim nu o vedea complet.

— Înțeles.

— Poimâine plecăm înapoi la Chicago.

— Înțeles.

Capone mai privi plaja câteva secunde. Apoi se ridică și intră în casă fără să mai adauge nimic.

Ieronim rămase cu paharul pe jumătate plin și cu o senzație pe care nu și-o putea explica precis — că se afla la marginea unui eveniment, că evenimentul era iminent, că el nu era parte din el și tocmai de aceea era parte din el.

Bău restul whisky-ului. Era bun. Privi plaja până când ultimele lumini din Miami dispărură în ceață.

* * *

Paisprezece februarie 1929. Ziua Sfântului Valentin.

Chicago era la o mie patru sute de kilometri nord. Temperatura de acolo — Ieronim o va afla mai târziu, din ziare — era sub zero, cu un vânt dinspre lac care transforma frigul în ceva tăios și personal. Zăpadă pe trotuare. Abur din gurile de canal. Oameni cu capetele plecate.

La Palm Island, soarele era sus la ora nouă dimineața și aerul mirosea a flori de portocal.

Ieronim spălase mașina. Nu pentru că era murdară — pentru că era o activitate care ocupa mâinile și lăsa mintea liberă, și mintea lui simțea că ziua aceea necesita atenție, fără să știe de ce. Spălase Lincolnul cu metodă, cu bureți și cu apă curată, cu crema de lustruit pe caroserie care scotea luciul metalului până la oglindire. Lucrase două ore.

La prânz, un curier venise cu un colet pentru Capone — ceva mic, învelit în hârtie de mătase. Nu știuse ce era. Nu întrebase.

La trei după-amiaza, Capone ieșise pe terasă cu un ziar din Miami și citise cu atenția lui obișnuită, completă, fără să sară pagini. Ieronim îl văzuse de la distanță — un om în haine de vară, cu ziarul în mână, cu soarele Floridei pe față, complet prezent, complet aici.

Complet departe de Chicago.

* * *

Veștile veniseră seara, prin telefon.

Ieronim nu fusese în cameră când sunase telefonul. Fusese afară, la mașină, verificând presiunea în anvelope — o rutină de seară, una dintre micile liturghii ale meseriei lui. Dar văzuse fața omului care venise să îl cheme pe Capone la aparat. Fața aceea îi spusese că ceva se întâmplase. Nu expresie — absența expresiei. Fața omului care a primit o informație prea mare pentru a fi digerată rapid și care și-a închis temporar ecranul emoțional.

Intrase în casă.

Capone vorbea la telefon cu vocea joasă și egală pe care o folosea când conținutul conversației nu trebuia să transpară în tonalitate. Vorbise câteva minute. Apoi pusese receptorul jos cu o mișcare lentă, deliberată, ca și cum rapiditatea ar fi insultat greutatea momentului.

Se întorsese spre Ieronim.

— Mâine dimineață plecăm, zise. La șase.

Atât.

Ieronim nu întrebă. Se duse să pregătească mașina pentru drum lung.

* * *

Partea integrală cu toate fragmentele publicate poate fi găsită aici: https://www.monitorulsv.ro/roman-in-serial-soferul-lui-al-capone-1_436bae/