Roman în serial: Șoferul lui Al Capone (16)

Monitorul de Suceava vă prezintă, în serial, noua carte a scriitorului sucevean Constantin Severin, ”Șoferul lui Al Capone”

În fiecare marți și vineri, vom publica câte un fragment din acest roman.

CAPITOLUL V

În slujba Bosului

Prima mașină fu un Lincoln Model L din 1920, negru ca smoala, cu caroseria blindată suplimentar de un mecanic din Cicero care lucrase numai pentru oamenii lui Capone. Ieronim o primi într-o luni dimineața, cheile fiindu-i puse direct în palmă de un bărbat care nu se prezentase și care nu așteptase mulțumiri.

Stătu câteva minute pe loc înainte să pornească motorul.

Nu din emoție — din metodă. O mașină nouă se citește înainte să fie condusă. Scaunul, unghiul volanului, distanța față de pedale. Oglinda retrovizoare reglată nu pentru confort, ci pentru unghi maxim de vizibilitate spre spate. Portierele verificate: se închid complet, fără să joace, fără să vibreze la viteză. Combustibilul la maxim. Uleiul, apa, presiunea în anvelope. Totul în regulă. Totul verificat personal, nu luat de bun.

Porni motorul. Opt cilindri în linie, 357 de centimetri cubi, o forță care nu era violentă ci era solidă — nu urla, vibra la un registru jos, profund, ca un om care respira rar și complet. Ieronim lăsă motorul să se încălzească și ascultă. Fiecare motor are un vocabular propriu — o combinație de ritmuri și frecvențe care îi este specifică, ca o voce. Vocea acestuia era egală, fără accente false, fără note care să sugereze uzură sau neglijență. O mașină bine întreținută.

Puse mâinile pe volan. Simți greutatea lui, circumferința exactă, textura cauciucului îmbătrânit. Motorul pulsa sub palme prin tot cadrul metalic al mașinii, o comunicare continuă și subliminală între mecanism și mâna care îl guverna.

Plecă.

* * *

Meseria de șofer în lumea lui Capone nu era meseria unui om care conduce. Era meseria unui om care protejează, anticipează, adaptează și tace.

Protejează: corpul din spate e mai valoros decât orice altceva din mașină. Ieronim înțelesese asta din prima săptămână nu ca regulă enunțată, ci ca principiu gravitațional. Toate deciziile de condus — viteza, ruta, poziționarea pe stradă, distanța față de vehiculele din jur — se raportau la o singură variabilă: siguranța celui din spate.

Anticipează: pericolul nu se vede în momentul în care devine pericol. Se vede cu câteva secunde înainte — în mișcarea unui vehicul care încetinește fără motiv, în omul care stă pe trotuar cu ochii prea atenți, în mașina parcată cu motorul care fumegă ușor. Ieronim învăță să citească strada ca pe un text, cu același instinct analitic cu care citise motoarele și rachiul și oamenii.

Adaptează: o rută planificată e bună până în momentul în care nu mai e bună. Chicago era un organism viu, cu artere care se blocau și se deschideau imprevizibil, cu teritorii care se schimbau și cu evenimente pe care nu le puteai prevedea. Ieronim știa alternativele rutelor principale înainte să aibă nevoie de ele, pentru că necesitatea nu e momentul în care înveți — e momentul în care aplici.

Tace: un șofer bun este invizibil. Nu pentru că nu există, ci pentru că existența lui nu perturbă. Nu pune întrebări, nu oferă opinii, nu reacționează la ce aude sau vede. Devine parte din mașină — o extensie a mecanismului, prezent și absent simultan.

Capone îi spusese asta direct, în prima zi de muncă formală, cu o concizie care arăta că nu era prima oară când livra instrucțiunile:

— Un șofer bun e invizibil. Dacă ești invizibil, ești în siguranță. Dacă ești în siguranță, eu sunt în siguranță. Dacă eu sunt în siguranță, tu ești plătit.

Logica era simplă și perfectă.

* * *

Rutele variabile erau o regulă nenegociabilă. Niciodată același drum de două ori consecutiv. Niciodată același interval orar. Niciodată același punct de plecare dacă putea fi evitat. Ieronim memorase harta orașului Chicago nu ca pe o hartă — ci ca pe un organism cu trăsături de caracter: bulevardul acesta era bun dimineața și periculos seara, strada aceea era controlată de polonezi și se trecea fără incidente, acel colț era punct mort al vizibilității poliției, intersecția cealaltă era frecventată de informatori.

Memoria topografică i se construise în câteva luni cu o precizie pe care o atribuia nu inteligenței, ci nevoii. Când nevoia e reală, mintea reține. Când nevoia e abstractă, uită.

Traseele de noapte erau altele decât cele de zi. Chicago nocturn era mai îngust, mai vertical — luminile reduceau câmpul vizual la cercuri de claritate cu întuneric dens între ele. Ieronim conducea prin întunericul acela cu farurile parțial acoperite uneori, cum îl învățase ungurul din Back of the Yards, citind strada mai mult cu memoria și cu vederea periferică decât cu cea directă.

Niciodată nu fusese oprit de poliție. Parțial noroc. Parțial metodă — mașinile lui Capone nu rulau în exces de viteză, nu făceau manevre care să atragă atenția, respectau cu o ironie perfectă toate regulile de circulație care nu interferau cu scopul călătoriei. Vizibilitatea zero era o strategie mai bună decât orice alt subterfugiu.

* * *

Capone vorbea în mașină.

Nu mereu. Nu mult. Dar vorbea — și vorbea altfel decât vorbea în restaurante, în birouri, în fața oamenilor lui. Vorbea cu tonul omului care nu performează pentru o audiență, care știe că cuvintele lui nu vor fi raportate, nu vor fi judecate, nu vor deveni material politic în jocurile interne ale organizației.

Ieronim era, în mașină, un confesor involuntar.

Nu pentru că ar fi cerut sau ar fi meritat această funcție. Ci pentru că structura spațiului o impunea: doi oameni în mișcare, față și spate, separați de scaune și de ierarhie, fără contact vizual direct — confesorul nu se uită la tine, tu nu te uiți la confesor. Mișcarea anulează parțial tensiunea staticului. Și întunericul, noaptea, adaugă un strat suplimentar de permisivitate.

Prima dată când Capone vorbise cu adevărat fusese într-o seară de iarnă, pe drumul spre Cicero, prin zăpada care cădea rar cu fulgi mari, transformând farurile în coloane de lumină densă. Vorbise despre tatăl lui — mort cu câțiva ani înainte, un bărbat care emigrase din Napoli cu speranțe pe care America le îndeplinise parțial și le dezamăgise parțial, cum face America cu mulți refugiați.

Ieronim condusese și ascultase. Nu spusese nimic — ce ar fi spus? Nu cunoștea omul, nu-i cunoștea tatăl, nu cunoștea istoria. Dar ascultase cu atenția completă a celui pentru care ascultatul e o disciplină, nu o obligație politicoasă.

La un moment dat Capone se oprise din vorbit. O tăcere de un minut, poate două. Zăpada cădea. Mașina mergea.

— Tu nu ai întrebat nimic, zise.

— N-am întrebat.

— De ce?

Ieronim se gândise o secundă.

— Pentru că nu era treaba mea să întreb. Era treaba dumneavoastră să spuneți ce voiați.

Altă tăcere.

— Ai minte, românule, zise Capone. Mai multă decât arăți.

Ieronim nu răspunse. Ăsta era, simțise, răspunsul corect.

* * *

Vorbea despre muzică cel mai des. Nu despre jazz-ul pe care îl patrona în cluburile sale — acela era o afacere. Vorbea despre muzica pe care o asculta în privat, în camera lui din Metropole Hotel, cu un patefon pe care nu îl lăsa pe nimeni să îl atingă. Opera italiană — Verdi, Puccini, uneori Caruso pe disc, vocea aceea de tenor care umplea camera cu o forță pe care Capone o descria cu gesturi ale mâinilor, nu cu cuvinte.

— Știi de ce e bun Verdi? spuse într-o seară. Nu pentru că e frumos. E bun pentru că e adevărat. Personajele lui nu sunt bune sau rele. Sunt complete. Rigoletto e clovn și tată și ucigaș în același corp. Ăsta e un om adevărat.

Ieronim se gândise la asta câteva zile după aceea. Rigoletto. Nu auzise opera, nu știa mai mult decât cele câteva elemente pe care Capone i le schițase. Dar înțelesese că omul din spate nu vorbea despre operă — vorbea despre el însuși, indirect, cu o distanță pe care arta o îngăduie și viața directă nu.

Nu zise nimic atunci. Dar reținuse.

* * *

Alteori vorbea despre bani. Nu cu lăudăroșenie — cu o analiză rece și precisă care arăta că pentru Capone banii nu erau un scop, ci un instrument. Instrumentul cu care organizai lumea.

— Toată lumea vrea bani, zise odată. Puțini înțeleg ce sunt. Banii sunt timp cumpărat. Banii sunt decizie amânată. Banii sunt distanța dintre ce ești și ce trebuie să fii.

Ieronim ascultase și gândise că filozofia asta era perfectă în logica ei și vidă în etică. Nu o spuse. Nu era locul și nu era momentul și, mai ales, nu era sigur că ar fi schimbat ceva.

Uneori Capone nu vorbea. Stătea în spate cu un ziar sau cu dosare, citea, semna, se gândea. Ieronim conducea și exista paralel cu tăcerea aceea, fără să o tulbure. Învățase că tăcerea bosului nu era disconfort — era muncă. Unele gânduri necesită liniște ca să se coaguleze, iar liniștea aceea trebuia furnizată cu aceeași precizie cu care furnizai viteza și ruta și siguranța.

* * *

Prima dată când văzuse cu adevărat violența fusese în primăvara lui 1922.

Nu prima violență din Chicago — văzuse bătăi în Back of the Yards, văzuse un om înjunghiat la intrarea unui speakeasy, văzuse poliția bătând oameni cu bastoanele cu o rutină care nu ascundea nimic. Violența de cartier era banală, dezorganizată, fără consecință pe termen lung.

Violența din mașina lui Capone era altfel.

Conducea pe South Michigan Avenue, seara, cu Capone în spate și cu un alt bărbat — un asociat din lumea distribuției, un irlandez pe care Ieronim îl văzuse de câteva ori la întâlniri și al cărui nume nu îl reținuse deliberat, pentru că numele oamenilor care nu trebuiau reținute erau o povară inutilă. Vorbeau normal. Discutau cifre, procente, teritorii.

Ieronim conducea și nu asculta.

Apoi tonul se schimbase. Nu dramatic — cu o răcire graduală, ca temperatura unui motor care pierde lichid de răcire, imperceptibil la început și catastrofal la capăt. Cuvintele deveniră mai precise, mai scurte. Pauzele deveniră mai lungi.

Ieronim nu se uita în oglinda retrovizoare mai des decât normal. Dar înregistra.

Omul din spate spuse ceva. Capone răspunse cu un singur cuvânt. Omul spuse din nou — același lucru, cu o insistență care trăda fie prostie, fie disperare, fie amândouă. Capone nu mai răspunse.

Ieronim simțise schimbarea nu în zgomot, ci în absența lui. O tăcere nouă se instalase în mașină, de o calitate diferită față de tăcerile pe care le cunoștea — nu tăcerea gândirii sau a oboselii sau a indiferenței. Tăcerea dinaintea unui lucru inevitabil, care nu mai putea fi oprit și care nu mai cerea aprobare.

Continuase să conducă, cu mâinile pe volan, exact cum le ținea mereu. Cu ochii pe stradă. Cu viteza constantă.

Din spate venise un sunet scurt — nu o explozie, ceva mai puțin dramatic și mai definitiv. Sunetul unui lucru care se termina fără să anunțe că se termina.

Ieronim nu se întoarse. Nu ezită. Conduse.

Ieronim nu se întoarse nu din lispsă de curaj, ci din calcul. Întoarcerea nu ar fi schimbat nimic din ceea ce se întâmplase. Ochii lui rămăseseră pe stradă și mintea lui catalogase, cu răceala mecanicului care diagnostichează o defecțiune: un om intrase în mașină la plecare și nu va mai coborî la destinație. Asta era tot ce trebuia să știe. Restul nu era treaba lui.

Mașina ajunse la destinație. Ieronim opri. Capone coborî. Omul nu mai coborî.

Cineva veni din întuneric și se ocupă de mașină. Ieronim plecă cu o altă mașină care îl aștepta. Nu primi nicio explicație. Nu ceru nicio explicație.

Merse acasă prin cartierul lui, noaptea, cu mâinile în buzunare și cu capul clar — prea clar, de acea claritate specifică a momentelor când creierul refuză să digere ce a văzut și produce în schimb o luciditate artificială, ascuțită și ireală ca lumina fluorescentă. Ajunse la ușa garajului, intră, se așeză pe scaunul de lucru. Stătu acolo câteva minute, fără să aprindă lampa.

În întuneric, mâinile lui — mâinile bune, mâinile care înțelegeau metalul — stăteau pe genunchi și nu se mișcau.

* * *

Dormise prost trei nopți.

Nu din remușcare în sens simplu — din ceva mai complicat și mai greu de localizat. Mintea lui era obișnuită să proceseze prin catalogare: identifici componenta, îi determini funcția, o plasezi în structura de ansamblu. Procesul acesta funcționa cu motoarele, funcționa cu rachiul, funcționase cu oamenii pe care îi întâlnise. Nu funcționa cu ceea ce văzuse în mașina aceea.

Nu pentru că nu ar fi putut să catalogheze faptele. Faptele erau simple: un om care crease o problemă fusese eliminat. În logica lumii în care se mișca, era o tranzacție administrativă, nu un eveniment excepțional. Știuse că astfel de lucruri existau — Ion Crăciun îl avertizase, zvonurile din cartier confirmaseră, bunul simț al unui om care trăia în acea lume îi spusese de la început că frontiera era acolo, undeva, și că la un moment dat o va întâlni.

Ceea ce nu calculase bine fusese proximitatea. Nu văzuse de departe — fusese în mașină. Îl dusese acolo. Mâinile lui pe volan, piciorul lui pe accelerator, rutele lui memorate — toate acestea fuseseră instrumentele unui eveniment al cărui conținut nu îl ceruse și nu îl aprobuse, dar al cărui cadru logistic îl furnizase complet.

Asta era ceea ce mintea lui nu putea cataloga cu ușurință: nu fapta, ci locul său în ea. Nu fusese participant și nu fusese victimă și nu fusese martor în sens strict, pentru că un martor privește și el nu privise. Fusese ceva fără categorie exactă — un instrument care nu știe ce construiește.

Instrumentele nu au conștiință. El o avusese.

În a doua noapte, pe la trei dimineața, se sculase și aprinsese lampa din garaj și se apucase să demonteze carburatorul unui Ford, pe care nu îl ceruse nimeni să-l demonteze. Lucrase două ore, metodic, piesă cu piesă, curățând fiecare componentă cu o cârpă și cu petrol lampant, verificând uzura, remontând cu o precizie pe care o aplicase ca pe o litanie. Când terminase, carburatorul era mai curat decât îl primise, într-o mașină pe care nu o comandase nimeni și care va pleca săptămâna viitoare cu un carburator imaculat al cărui proprietar nu va ști niciodată că fusese demontat.

Lucrul fizic, precis, cu mâinile, era singura formă de rugăciune pe care o cunoștea.

A treia noapte visase Cârțișoara. Nu nostalgic — ca spațiu de referință, ca locul în care regulile lumii fuseseră clare și solide și de aceeași textură pentru toată lumea. Acolo moartea era și ea în ordine: bătrânii mureau, uneori mureau tineri de boală sau de accident, uneori mureau în război. Dar moartea aceea se integra în structura vieții, o confirma, nu o rupea. Moartea din mașina de pe South Michigan Avenue nu se integra în nimic. Era o pauză în text, un cuvânt lipsă pentru care nu existase literă.

Recalibrarea se termina întotdeauna cu același rezultat: lumea e cum e, nu cum vrei tu să fie, și supraviețuiești dacă o înțelegi, nu dacă o judeci.

A patra noapte dormi bine.

Partea integrală cu toate fragmentele publicate poate fi găsită aici: https://www.monitorulsv.ro/roman-in-serial-soferul-lui-al-capone-1_436bae/