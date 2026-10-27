Roman în serial: Șoferul lui Al Capone (16)

Monitorul de Suceava vă prezintă, în serial, noua carte a scriitorului sucevean Constantin Severin, ”Șoferul lui Al Capone”

În fiecare marți și vineri, vom publica câte un fragment din acest roman.

Văzuse mai multe în oglinzile retrovizoare ale acelor ani decât ar fi trebuit să vadă un om.

Văzuse bani numărați în serviete mari de piele, mii de dolari trecând din mână în mână cu o indiferență care arăta că suma era obișnuită pentru cel care o da și pentru cel care o primea. Văzuse documente semnate în mișcare, pe genunchi, cu o urgență care nu îngăduia birouri și lumină bună. Văzuse oameni intrând în mașină și coborând schimbați — nu fizic, ci în privire, în postură, în felul în care ocupau spațiul după o conversație cu Capone.

Văzuse două lucruri pe care nu le va uita niciodată complet, oricât va fi trăit și oricâte alte lucruri vor fi acoperit straturile de timp.

Primul: o noapte în care Capone stătuse o oră întreagă tăcut, cu fruntea sprijinită de geamul lateral, privind orașul Chicago care trecea. Ieronim condusese fără destinație — instrucțiunea fusese să conducă, fără specificarea unde. Condusese în cercuri largi, prin cartiere pe care le știa și prin unele pe care nu le știa, și Capone privise orașul cu o expresie pe care Ieronim nu o putuse cataloga în nicio categorie existentă. Nu era tristețe. Nu era satisfacție. Era ceva mai greu și mai complicat — poate recunoașterea că posezi ceva atât de mare încât posesia devine ea însăși o formă de captivitate. Că imperiul pe care îl construiești ajunge să te definească mai mult decât l-ai definit tu pe el, și că la un moment dat nu mai știi dacă conduci sau ești condus.

Ieronim nu spusese nimic în noaptea aceea. Condusese și tăcuse și lăsase orașul să treacă pe lângă ei ca un film fără sunet. La un moment dat Capone zisese, fără să se întoarcă de la geam, cu vocea joasă a omului care vorbește pentru sine și nu pentru altcineva: Uneori îmi pare rău de omul care aș fi putut să fiu. Ieronim nu știuse dacă auzise corect. Nu întrebase. Condusese mai departe.

Al doilea: o dimineață când Capone coborâse din mașină în fața casei sale din Prairie Avenue și se întorsese o jumătate de secundă — un gest neplanificat, spontan, aproape involuntar — și privise mașina.

Nu îl privise pe Ieronim. Privise mașina.

Ieronim înțelesese atunci, brusc și complet, că privirea aceea nu era spre mașină în sens mecanic. Era spre tot ce reprezenta mașina în viața lui Capone: singurul spațiu în care era singur cu adevărat, singurul loc în care nu trebuia să performeze, în care nu lua decizii cu consecințe, în care putea vorbi despre tatăl lui mort și despre Verdi și despre bani ca filozofie și nu trebuia să fie Alphonse Capone, omul care organiza cererea și oferta cu instrumentele pe care le alegea. În mașină era doar un pasager. Un om care mergea undeva și nu conducea.

Poate că de asta îl ținuse atât timp. Nu pentru că tehnic era cel mai bun șofer — Capone văzuse zeci de șoferi și știa diferența. Ci pentru că Ieronim îi furnizase, seară de seară, an după an, singurul spațiu din viața lui în care putea fi prezent fără să fie văzut. Spațiul din spatele șoferului era un fel de anonimitate cumpărată — nu ca în mulțime, unde ești anonim prin absența atenției, ci ca în confesional, unde ești anonim prin acordul explicit al celui care ascultă fără să te judece și fără să raporteze.

Ieronim înțelesese atunci, cu o claritate care îl surprinsese prin intensitate, că și el simțea la fel față de mașină. Că între el și Capone exista, dincolo de ierarhie și de frică și de utilitate reciprocă, această tangență: amândoi aveau încredere în metal mai mult decât în oameni. Amândoi găsiseră în vehiculul acela negru și greu un loc unde regulile lumii din afară se suspendau pentru durata drumului.

Capone intrase în casă fără să se uite înapoi a doua oară.

Ieronim rămase cu motorul pornit câteva secunde în plus, cum rămânea uneori când destinația era atinsă și trecerea în rolul următor necesita un moment de tranziție. Apoi băgă în viteză și plecă.

* * *

Metropole Hotel pe South Michigan Avenue era, în anii aceia, cartierul general al ceea ce presa numea cu un amestec de fascinație și teamă imperiul lui Capone. Ieronim cunoștea clădirea din exterior cu fiecare detaliu al intrărilor și ieșirilor, cu fiecare ritm al gărzilor, cu fiecare vehicul care parcase regulat în față.

Intrase înăuntru rar — șoferii nu aveau acces în hotelul propriu-zis decât când erau convocați. Dar intrase suficient cât să înțeleagă arhitectura puterii în spațiul fizic.

Holul principal era un teatru. Nu metaforic — structural. Scaune dispuse astfel încât cine intra era văzut de toți cei prezenți înainte să vadă el pe cineva. Lumina calculată să avantajeze poziția centrală și să dezavantajeze periferiile. Recepționeri care nu erau recepționeri, ci observatori cu memorie perfectă pentru fețe și comportamente.

Etajele superioare — accesibile printr-un lift a cărui cheie o aveau numai anumite persoane — erau altceva. Ieronim ajunsese acolo o singură dată, pentru câteva minute, când a livrat un document urgent. Coridoarele erau tăcute cu o tăcere activă, ca tăcerea unei mașini care funcționează perfect — nu absența zgomotului, ci prezența controlului.

Capone ocupa un etaj întreg. Biroul lui era o cameră mare cu vedere spre Michigan Avenue, cu mobilier masiv și cu o hartă a orașului Chicago pe perete, cu teritorii marcate în culori pe care Ieronim nu le dezlegase în scurta lui prezență acolo. Fotografia regelui George al V-lea era pe un perete — nu din admirație față de Anglia, ci dintr-o ironie deliberată, explicase cineva mai târziu. Regele unui imperiu care nu recunoștea alt imperiu.

Nu intrase în birou. Văzuse totul prin ușa întredeschisă.

Și văzuse suficient: un om la masa de lucru, în lumina de dimineață care venea dinspre fereastră, citind ceva cu atenția completă a celui care știe că detaliile costă vieți. Nu un monstru în palat. Un funcționar în birou. Un om care administra.

* * *

Ieronim primise primul costum în al treilea an de serviciu.

Nu ca dar — ca standard. Oamenii lui Capone se îmbrăcau într-un anume fel: costume bune, cravate, pălării cu bor. Nu ostentativ, dar inconfundabil deasupra clasei muncitoare. Costumația era o formă de comunicare — spunea că aparții unei structuri cu resurse, că ești un om pe care l-ai putea confunda cu un om de afaceri legitim dacă nu știai să privești mai adânc.

Croitorul era un italian din Loop care nu pusese niciodată întrebări și care luase măsurile lui Ieronim cu o precizie și o viteză care arătau ani de experiență cu clienți care nu aveau timp de pierdut. Costumul venise gri-închis, cu o vestă, cu un croi care îngăduia mișcarea liberă a umerilor — important, îi explicase croitorul fără să specifice de ce era important, deși amândoi știuseră.

Ieronim se îmbrăcă cu costumul și se privi în oglindă.

Nu se recunoscuse imediat. Nu dramatic — cu o fracțiune de secundă de nefamiliaritate, ca atunci când auzi propria voce înregistrată și o știi a ta, dar o simți a altcuiva. Omul din oglindă era el, dar era și altcineva — versiunea externă, public-prezentabilă, a unui om care operase până atunci în subsoluri și garaje și mașini de noapte.

Se gândi la Cârțișoara. La hainele de acolo — groase, practice, fără pretenție. La tatăl lui, care avusese un singur costum de sărbătoare, purtat la Paști și la înmormântări și la nunți, păstrat în sipetul de lemn cu naftalină.

Distanța dintre acel sipet și croitoria din Loop era măsurabilă în ani și în mile și în alegeri, nu în valori. Ieronim știa că nu devenise altcineva purtând costumul acela. Dar știa și că lumea în care intrase citea costumația ca pe un text și că a fi citit greșit putea fi costisitor.

Purtă costumul cu naturalețea pe care o aplicase oricărui instrument: îl foloseai pentru ce era bun, îl îngrijeai ca să dureze, nu te confundai cu el.

* * *

Existau lucruri pe care le știa și pe care nu le putea spune niciodată nimănui.

Nu pentru că ar fi fost amenințat explicit — amenințarea era implicită în structura lumii în care se mișca, ca presiunea atmosferică: nu o simți ca pe o forță activă, dar e mereu acolo și fără ea ți-ar exploda plămânii. Nu avusese nevoie de o amenințare directă pentru a înțelege că secretul era condiția existenței sale în acea lume.

Știa adrese. Știa rute. Știa fețe și nume ale unor oameni pe care sistemul judiciar al Statelor Unite le căuta de ani de zile. Știa locuri unde bani mari intrau și ieșeau. Știa momentul exact în care anumite decizii fuseseră luate — nu conținutul deciziilor, dar contextul lor temporal, care putea fi folosit de un procuror priceput ca punct de ancorare.

Știa și lucruri mai subtile. Știa că Al Capone se temea de moartea violentă cu o frică pe care nu o arăta niciodată, dar care se manifesta în ritualuri: schimbarea constantă a rutelor, mâncarea verificată, mâinile care nu stăteau niciodată perfect pe masă în restaurante publice. Știa că omul acela puternic dormea prost și că sunetele neașteptate noaptea îl trezeau cu o reacție care nu era de om obișnuit cu liniștea.

Știa că existau momente de îndoială. Nu morale — strategice. Momente în care Capone stătea tăcut mai mult decât de obicei și din care ieșea cu o hotărâre care nu era niciodată anunțată, ci era implementată pur și simplu, ca și cum deliberarea nu existase.

Toate aceste lucruri le purta cu el ca pe o greutate distribuită uniform, care nu îl încovoiase pentru că niciodată nu se concentrase într-un singur punct. O greutate care devenise parte din postura lui normală — vertebrele ajustate, echilibrul recalculat, mersul modificat imperceptibil pentru a compensa.

Un șofer bun e invizibil.

Ieronim era invizibil.

Și tocmai de aceea vedea totul.

Intermezzo V

Un șofer bun e invizibil. Asta mi-a spus Al în prima săptămână, și am înțeles imediat, pentru că e un principiu pe care îl aplicasem deja fără să îi știu numele. La abator fusesem invizibil. În garajul ungurului fusesem invizibil. Invizibilitatea nu înseamnă că nu exiști — înseamnă că exiști fără să perturbi. Asta necesită un control de sine pe care mulți oameni nu îl au și pe care eu îl aveam, din motive pe care nu le înțeleg complet nici acum.

Dar invizibilitatea are un cost pe care nu l-am calculat bine la început.

Dacă ești invizibil, devii transparent. Și dacă ești transparent, oamenii vorbesc în prezența ta ca și cum ai fi un scaun sau o lampă — obiecte care nu judecă și nu raportează. Am auzit lucruri în mașina aceea pe care nu ar fi trebuit să le aud. Nu pentru că cineva a greșit lăsându-mă să le aud — ci pentru că nimeni nu se gândise că un șofer aude, înregistrează, procesează.

Am auzit o dată o condamnare la moarte. Nu în termenii aceia — în limbajul codificat al lumii aceleia, care folosea metafore de afaceri pentru cele mai definitive decizii. Dar am înțeles. Și am condus mai departe, și omul din spate a coborât la destinație, și trei zile mai târziu am citit în ziar că un anumit individ fusese găsit undeva la marginea orașului. Am pliat ziarul la pagina cu știrea și l-am aruncat la coș.

Nu m-am dus la poliție. Nu m-am dus nicăieri. Știu ce înseamnă asta din punct de vedere moral — am știut atunci și știu acum, bătrân și cu mai puțin timp decât îmi trebuie pentru toate regretele. Dar știu și că opțiunile mele reale în acel moment erau mai puține decât par din exterior. Nu e scuză. E context. Contextul nu absolvă, dar explică, și explicația contează pentru cel care vrea să înțeleagă, nu pentru cel care vrea să judece.

Există o întrebare pe care mi-am pus-o rar în viață, pentru că nu e tipul de întrebare la care mintea mea știe să lucreze: ce fel de om aș fi fost dacă nu aș fi luat trenul spre Hamburg în mai 1918? Dacă aș fi rămas în Cârțișoara, dacă suflul la inimă nu m-ar fi scutit de război și m-ar fi dus pe front, dacă Ion Crăciun n-ar fi scris scrisoarea aceea cu «dacă știi să conduci și știi să taci, în Chicago e loc pentru tine»?

Nu știu. Nu pot ști. Viețile netrăite sunt impermeabile la orice imaginație serioasă — poți inventa, dar nu poți cunoaște. Ce știu e că omul care a luat trenul a ajuns să conducă mașini pe care nu le-ar fi putut imagina, pentru un om pe care nu l-ar fi putut imagina, în situații pe care nu le-ar fi putut imagina. Și că omul acela, în fiecare dintre acele situații, a ales să continue. Nu dintr-o singură decizie mare și dramatică — dintr-o serie de decizii mici, fiecare banală în sine, fiecare irepetabilă în context.

Oglinda retrovizoare a devenit metafora vieții mele fără să o aleg. Înainte, prezent și viitor există simultan în ea: drumul din față, omul din spate, și ochii mei care le țin pe amândouă în același câmp vizual. Șoferul care nu poate separa cele trei planuri de realitate — care nu poate fi simultan vigilent la trecut și atent la viitor și prezent în prezent — nu supraviețuiește mult.

Eu am supraviețuit.

Nu pentru că am fost mai curajos sau mai bun sau mai norocos decât alții. Ci pentru că oglinda retrovizoare a minții mele funcționa. Vedeam tot. Procesam tot. Și știam când să acționez și când să tac, care e cel mai dificil lucru pe care îl poate face un om — să tacă când vede, să meargă mai departe când știe, să continue să funcționeze sub greutatea a ceea ce nu poate fi schimbat.

Am fost invizibil mulți ani. Am văzut tot. Și am dus cu mine tot ce am văzut, cum duci o mașină blindată: lent, atent, conștient de greutate în fiecare curbă.

Un șofer bun e invizibil. Un om bun e vizibil. Am încercat să fiu amândouă și am reușit și n-am reușit în proporții pe care nu le pot calcula.

Partea integrală cu toate fragmentele publicate poate fi găsită aici: https://www.monitorulsv.ro/roman-in-serial-soferul-lui-al-capone-1_436bae/