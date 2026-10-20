Roman în serial: Șoferul lui Al Capone (15)

Monitorul de Suceava vă prezintă, în serial, noua carte a scriitorului sucevean Constantin Severin, ”Șoferul lui Al Capone”

În fiecare marți și vineri, vom publica câte un fragment din acest roman.

Rămaseră în camera aceea mai mult decât ar fi trebuit pentru o tranzacție de afaceri. Nu din sentimentalism — din curiozitate reciprocă, deși niciuna dintre cele două părți n-ar fi numit-o astfel.

Capone vorbi despre muzică. Nu ca subiect ales pentru conversație, ci organic — menționase pianistul din sala mare, criticase alegerea melodiei cu o precizie care arăta că știa cu adevărat. Ieronim nu știa nimic despre jazz, dar recunoscu structura ascultătorului autentic: nu cel care aprobă social, ci cel care aude.

Vorbi despre familie — scurt, fără detalii, cu o atenție la ce spunea care arăta că subiectul era prețios și prin urmare protejat. O soție, un copil, o mamă în Brooklyn. Nu le numea în acel context — le referenția, ca pe niște entități dintr-un alt registru al vieții lui.

Și vorbi, o singură dată și indirect, despre ce era cu adevărat.

— Știi ce face un om ca mine? zise la un moment dat, cu trabucul între degete, fără să privească pe nimeni în mod direct.

Ieronim așteptă.

— Organizează, continuă Capone. Lumea e dezorganizată. Oamenii vor lucruri și nu știu cum să le obțină. Eu știu cum să le obțină. Asta fac. Organizez cererea și oferta.

Era o descriere care putea fi a unui om de afaceri din orice sector. Ieronim nu adăugă nimic.

— Tu ce faci? întrebă Capone.

— Fac rachiu. Conduc mașini.

— Și care e mai important?

Ieronim se gândi o secundă.

— Depinde de ce transportă mașina.

Capone îl privi lung. Apoi puse trabucul în scrumieră și se ridică — primul gest care marcă finalul întâlnirii.

Își strânseră mâna.

Palma lui Capone era mare și uscată și fermă — nu apăsarea demonstrativă a celui care vrea să impresioneze, ci contactul complet și scurt al omului care nu are nimic de dovedit prin strângerea de mână.

Dar înainte ca Ieronim să se întoarcă spre ușă, se întâmplă ceva pe care nu îl anticipase.

Ușa camerei se deschise fără să se bată.

Intrase un bărbat. Nu un bărbat oarecare — unul pe care Ieronim îl recunoscu după câteva secunde, cu acel sentiment specific al recunoașterii incomplete: îi știa fața, nu știa de unde. Față lată, cu o cicatrice pe bărbie, ochi mici cu privire fixă, costum scump purtat ca o uniformă, nu ca o alegere. Bărbatul intrase cu mișcările cuiva care nu obișnuia să bată la uși și care nu înțelegea de ce ar fi trebuit să înceapă.

Îl privi pe Ieronim cu o indiferență care era, de fapt, o evaluare rapidă.

— Cine-i ăsta? zise, în engleză, fără să se adreseze lui Ieronim.

— Furnizorul meu nou, zise Capone. Pleacă.

Bărbatul nu plecă imediat. Stătu o secundă în care ochii lui mici calculară ceva, apoi se hotărî că nu era momentul să insiste și ieși cu aceeași indiferență demonstrativă cu care intrase.

Ieronim urmărise scena fără să se miște și fără să-și schimbe expresia. Înțelesese, fără să-i fi explicat nimeni, mai multe lucruri simultan: că omul acela intrase fără să bată pentru că era obișnuit să intre fără să bată, că obiceiul acela era permis de ceva — rang, relație, vechime; că privirea lui spre Ieronim fusese a celui care evaluează o amenințare potențială, nu o cunoștință; că Al Capone îl concediase cu două cuvinte scurte și că bărbatul ascultase, chiar dacă ascultarea îl costase ceva vizibil.

Capone urmărise și el scena. Acum îl privea pe Ieronim cu o atenție nouă, de altă calitate față de toate privirile din seara aceea.

— L-ai recunoscut? zise.

— Nu. Am văzut fața lui undeva. Nu știu unde.

— Nu contează unde. Nu îl vei mai vedea.

Spusese asta nu ca pe o amenințare și nu ca pe o asigurare. Ca pe un fapt administrativ, comunicat cu aceeași neutralitate cu care comunici orele de livrare sau prețul pe sticlă.

Ieronim plecă.

* * *

Merse pe jos din Cicero până la prima stație de tramvai. Nu din economie — din nevoie de mișcare, de aer, de răgaz pentru a conștientiza ce se întâmplase.

Chicago era la ora aceea un organism nocturn — diferit de Chicago diurn, cu alte ritmuri și alți oameni. Bărbați în fața barurilor clandestine, o femeie care striga ceva de la o fereastră de la etaj, un automobil care trecu repede și se opri în colț. Ploaia nu venise încă, dar cerul o promitea — acel aer greu, electric, plin de apă suspendată care nu se hotărâse să cadă.

Ieronim mergea și gândea.

Nu la ce câștigase — asta era clar și suficient de important fără să fie analizat. Se gândea la Alphonse Capone ca om, nu ca entitate, nu ca forță, nu ca simbol.

Văzuse oameni puternici în Chicago. Puterea lor era vizibilă, directă, uneori brutală. Era puterea celui care are mai mult ca tine acum, în acest moment, și care vrea să știi asta.

Capone nu era din specia aceea.

Puterea lui nu era demonstrativă — era structurală. Nu te zdrobea, te organiza în jurul ei fără să-ți ceară permisiunea. Ca gravitația: nu simți forța gravitației ca pe o presiune activă, ci ca pe o orientare. Lucrurile cad înspre centru nu pentru că sunt forțate, ci pentru că centrul organizează spațiul în jurul lui.

Ăsta era Capone. Un centru.

Și omul care intrase fără să bată la ușă — omul concediat în două cuvinte — fusese o demonstrație involuntară a acestei realități. Capone nu demonstrase, nu amenințase, nu gesticulase. Pur și simplu spusese două cuvinte și structura se ordonase în jurul lor, cu acea inevitabilitate a lucrurilor care au o singură direcție posibilă.

Ieronim se opri la stația de tramvai. Ploaia începuse — fină, aproape invizibilă, mai mult umiditate decât apă. Își ridică gulerul hainei și așteptă.

Deasupra lui, reclamele luminoase ale orașului pâlpâiau în ceață. Chicago nu dormea niciodată complet — pulsul lui era schimbat, nocturn, mai lent și mai periculos, dar continuu. Ieronim ascultă pulsul acela și găsi că îl înțelege.

Tramvaiul apăru din ceață ca un animal electric, cu lumini galbene și zgomot de șine. Ieronim urcă.

Iar în spatele lui, undeva în Cicero, în camera cu lampa verde, cineva strângea paharele și stingea lumina, și locul devenea din nou ceea ce părea din exterior: o cameră mică, fără importanță, într-un restaurant obișnuit, pe o stradă obișnuită, într-un orășel de la marginea unui mare oraș american.

Nimic care să merite atenția cuiva care nu știa să privească.

Intermezzo IV

Oamenii îl imaginează ca pe un monstru. Înțeleg asta. Și e mai ușor așa — mai ordonat, mai confortabil. Un monstru e o categorie separată. Nu ești tu, nu sunt vecinii tăi, nu e nimeni pe care l-ai fi putut cunoaște. Monștrii vin din altă specie și îi poți urî curat, fără complicații.

Al Capone nu era un monstru.

Era mai rău. Era un om.

Un om cu memoria lui, cu familia lui, cu o soție pe care o iubea și cu un fiu surd din naștere de care îi era milă și mândru în același timp. Un om căruia îi plăcea jazz-ul cu o autenticitate pe care nu o poza, care știa să gătească și uneori chiar gătea pentru prieteni apropiați, care citea ziarele în fiecare dimineață cu atenția unui om care încearcă să înțeleagă lumea, nu doar să o domine.

Un om care putea da ordin de moarte cu același calm cu care semnezi un contract, nu din cruzime, ci din logica rece a celui care consideră că violența e un instrument de administrare, nu o plăcere. Asta e mai greu de digerat decât monstrul. Monstrul ucide pentru că e rău. Omul ucide pentru că socotește că merită.

În seara aceea din Cicero, am înțeles un lucru pe care nu l-am putut explica niciodată complet: că un om poate fi simultan generos și letal, carismatic și îngrozitor, inteligent și orb față de consecințele propriei sale inteligențe. Că aceste lucruri nu se exclud reciproc. Că un suflet uman e suficient de vast și de contradictoriu ca să le conțină pe toate, fără să se fisureze.

Mulți ani mai târziu, am citit undeva că Al Capone, în închisoare la Alcatraz, cânta în corul penitenciarului. Voce de bariton. Cânta imnuri și balade și asculta corecturile dirijorului cu seriozitate. Omul care ordonase Masacrul din Ziua Sfântului Valentin cânta într-un cor de biserică. Unii au râs. Eu nu am râs.

Am înțeles că nu e o contradicție. E o complexitate. Și complexitatea aceea face totul mai dificil, nu mai ușor. Nu te poți apăra de un monstru printr-un argument. Te poți apăra de un om numai dacă înțelegi omul.

Eu l-am înțeles. Parțial. Suficient cât să supraviețuiesc. Nu suficient cât să nu fiu schimbat de el.

Există oameni care lasă urme în tine nu prin ce îți fac, ci prin ce îți revelă despre lumea în care trăiești. Capone mi-a revelat că lumea nu e împărțită în buni și răi. E împărțită în cei care știu ce vor și cei care nu știu. Și că a ști ce vrei, cu claritate și fără scuze, e o formă de putere care depășește orice morală.

Nu spun că e bine. Spun că e adevărat.

L-am privit o singură dată direct în ochi, în seara aceea din Cicero, și am văzut un om complet. Nu bun, nu rău. Complet. Rar am văzut asta la cineva.

Partea integrală cu toate fragmentele publicate poate fi găsită aici: https://www.monitorulsv.ro/roman-in-serial-soferul-lui-al-capone-1_436bae/