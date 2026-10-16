Roman în serial: Șoferul lui Al Capone (14)

Monitorul de Suceava vă prezintă, în serial, noua carte a scriitorului sucevean Constantin Severin, ”Șoferul lui Al Capone”

În fiecare marți și vineri, vom publica câte un fragment din acest roman.

Ieronim îl văzuse în fotografii — în ziare, în pamflete, pe afișele Biroului de Investigații. Fotografiile nu îl pregătiseră.

Nu pentru că Alphonse Capone era altfel fizic decât în imagini — era mai mare poate, mai solid, cu o prezență care umplea spațiul dintr-un motiv pe care Ieronim nu îl putea identifica imediat. Nu era înălțimea — nu era extraordinar de înalt. Nu era lățimea umerilor — alți oameni aveau umeri mai lați. Era altceva. Era o calitate a ocupării spațiului, ca și cum câmpul gravitațional al omului se extindea dincolo de corpul lui fizic și reorganiza discret, invizibil, totul în jur.

Cicatricile de pe obrazul stâng — trei linii paralele, ușor curbate, de la o bătaie veche din Brooklyn pe care Ieronim o va afla mai târziu — nu îl urâțeau. Îi dădeau fața unui om cu istorie vizibilă, cu trecut care nu fusese îngropat sub succes, ci purtat ca o insignă a drumului parcurs.

Purta un costum brun, bine croit. O cravată cu un nod prea perfect ca să fie înnodată de el însuși. Un inel cu diamant pe degetul mic al mâinii drepte — nu ostentativ, dar inconfundabil. Și ochii: căprui-închis, cu o strălucire care nu era caldă și nu era rece, ci era prezentă. Complet prezentă. Ochii unui om care nu privea niciodată absent.

Stătea cu spatele la perete — poziție pe care Ieronim o va înțelege mai târziu ca regulă absolută — și fuma dintr-un trabuc.

Nu se ridică când Ieronim intră.

* * *

Tăcerea dură câteva secunde. Nu tăcerea stânjenită a oamenilor care nu știu ce să spună — tăcerea deliberată a celui care știe exact ce face și face asta cu intenție. Ieronim nu o umplu. Stătu în dreptul scaunului din fața mesei și așteptă.

Capone privi sticla de rachiu din coș. Privi Ieronim. Privi din nou sticla.

— Siediti. Șezi, zise în italiană, apoi se corectă în engleză, cu un gest al mâinii spre scaun.

Ieronim se așeză.

Capone luă sticla din coș cu o atenție care nu era solemnitate, ci evaluare. O întoarse, o privi în lumina lămpii verzi. Trase dopul. Aduse sticla la nas și inspiră lung, cu ochii închiși, ca un om care nu se grăbea și nu pretindea că se grăbește.

Deschise ochii.

— Romanian, zise.

Nu era întrebare.

— Da, zise Ieronim.

Capone turnă în ambele pahare. Gustă întâi puțin — Ieronim îl privi turnând și înțelese că omul știa să bea, știa că prima senzație e pe buze, nu pe gât, și că prima senzație spune adevărul pe care celelalte îl complică. Lăsă lichidul pe limbă câteva secunde.

Tăcere.

Tăcere lungă.

Ieronim nu se mișcă. Nu adăugă nimic, nu prezentă produsul, nu explică procesul. Lăsă rachiul să vorbească, pentru că rachiul știa să vorbească mai bine decât el în acel moment.

Alphonse Capone puse paharul pe masă. Se uită la el. Apoi se uită la Ieronim. Și râse.

* * *

Râsul lui era neașteptat de uman. Nu râsul calculat al omului care își joacă bucuria pentru un public — ci râsul autentic, scurt, al celui care a primit ceva la care nu se așteptase și căruia îi place surpriza. Un râs care arăta dinți și încrețea colțurile ochilor și dispărea la fel de repede cum apăruse, lăsând în urmă o expresie mai deschisă decât fusese înainte.

— Unde ai mai băut asta? zise.

— N-am mai băut niciunde. E rețeta tatălui meu.

— Tatăl tău e distilator?

— Era plugar. Distila pentru casă.

Capone privi paharul cu o expresie care nu era nostalgie, dar care nu era complet lipsită de ea.

— Tatăl meu era și el din ăsta. Napoli. Vinul lui era bun.

O pauză. Ceva în conversație se schimbase — un registru, o temperatură. Nu devenise intimă — intimitatea nu era posibilă în acel context și ambii știau asta. Dar se deschisese un strat suplimentar, acolo unde doi bărbați de origini diferite recunosc că amândoi au pornit de undeva concret și că undeva-ul acela nu dispăruse complet, indiferent cât de departe ajunseseră.

— Câte sticle pe săptămână poți face? zise Capone, trecând la registrul de afaceri cu o viteză care nu era lipsă de delicatețe, ci eficiență.

— Depinde de spațiu și de materiale.

— Dacă spațiu și materiale le am eu?

Ieronim calculă rapid. Nu numărul în sine — condițiile din spatele numărului.

— Șapte sute. Poate opt sute dacă calitatea nu scade.

— Calitatea nu scade.

Nu era întrebare. Era instrucțiune.

— Atunci opt sute.

* * *

Negocierea fu scurtă și precisă, ca orice negociere în care ambele părți știu ce vor și nu au timp de pierdut cu ceea ce nu vor.

Capone oferi un preț. Era de trei ori mai mare decât ce primea Ieronim de la distribuitorii din cartier. Nu era generozitate — era investiție. Un om plătit bine nu are motive să caute altă piață. Un om plătit bine are ceva de pierdut. Și un om cu ceva de pierdut e un om care respectă regulile.

Ieronim acceptă. Nu imediat — lăsă câteva secunde care nu erau ezitare, ci confirmarea că nu era disperat. Disperarea e o vulnerabilitate pe care o oferi gratuit și care costă scump.

— Există condiții, zise Capone.

— Ascult.

— Exclusivitate. Nu vinzi altora.

— Înțeles.

— Discreție. Niciunul dintre oamenii tăi nu știe la cine merge marfa.

— Deja e așa.

Capone îl privi cu o atenție nouă — nu mai era evaluarea inițială, ci ceva mai precis, mai focalizat.

— De ce e deja așa?

Ieronim răspunse fără să gândească, pentru că răspunsul era adevărat și adevărurile simple nu necesitau pregătire:

— Pentru că nu e treaba lor.

O altă pauză. Capone luă o înghițitură lungă din pahar.

— Ai mai lucrat pentru cineva înainte?

— Nu în felul acesta.

— Dar ai lucrat cu oamenii mei. Știu asta.

— Am vândut produs. Nu am lucrat pentru ei.

Capone zâmbi — nu râsul de mai devreme, ci un zâmbet mai mic, mai interior, al omului care apreciază o distincție exactă.

— E o diferență importantă, zise.

— Da.

* * *

Partea integrală cu toate fragmentele publicate poate fi găsită aici: https://www.monitorulsv.ro/roman-in-serial-soferul-lui-al-capone-1_436bae/