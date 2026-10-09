Roman în serial: Șoferul lui Al Capone (12)

Monitorul de Suceava vă prezintă, în serial, noua carte a scriitorului sucevean Constantin Severin, ”Șoferul lui Al Capone”

În fiecare marți și vineri, vom publica câte un fragment din acest roman.

* * *

Ianuarie 1920. Al optsprezecelea amendament la Constituția Statelor Unite intră în vigoare.

Prohibiția.

Producerea, transportul și vânzarea băuturilor alcoolice devin ilegale pe întreg teritoriul Statelor Unite. O națiune de o sută de milioane de oameni, dintre care o proporție considerabilă bea alcool cu regularitate, este informată că actul în sine este de acum interzis prin lege fundamentală.

Ieronim citi articolul din ziar de două ori. Nu din neîncredere — înțelesese corect din prima. Îl citi din nou pentru că voia să fie sigur că nu îi scăpase ceva, vreun paragraf de excepție, vreo circumstanță atenuantă. Nu îi scăpase nimic. Legea era clară și totală.

Puse ziarul pe masă și privi în gol câteva minute.

Apoi zise, pentru el însuși, în română, fără să ridice vocea:

— E bine.

* * *

Era o lege care crea un gol. Și golurile, în natură și în economie, nu rămân goale — sunt umplute imediat, cu forța cu care presiunea umple vidul. Golul lăsat de alcoolul legal fu umplut de alcoolul ilegal, cu aceeași viteză și cu o eficiență care uimea prin ea însăși — pentru că economia ilegală nu are costuri administrative, nu plătește taxe, nu respectă orare de lucru și nu dă concedii. E mai agilă, mai adaptabilă și, dacă e bine organizată, mai profitabilă.

Ieronim înțelese asta în prima săptămână. Nu ca revelație — ca observație. Cartierul lui nu se schimbase vizibil: oamenii tot beau. Schimbaseră locul și modul. Barurile fuseseră înlocuite de speakeasy-uri — localuri fără firmă, accesate printr-o ușă din spate sau un subsol sau o intrare dintr-o alee, unde parola de intrare se schimba săptămânal și unde barmanii știau fețele clienților la fel de bine cum știu preoții fețele enoriașilor.

Știa că Ion Crăciun nu mai lucra la abator. Ion nu explicase. Dar banii lui erau mai mulți și orele lui erau mai neregulate și uneori lipsea câte două zile fără să anunțe.

Ieronim nu întrebă. Așteptă.

* * *

Așteptarea fu scurtă.

Într-o seară de februarie, Ion îl găsi în garaj, sub un Ford Model T cu carburatorul demontat, și îi puse o întrebare fără introducere, cum punea Ion toate întrebările:

— Știi să distilezi?

Ieronim ieși de sub mașină. Se uită la Ion.

— Rachiu?

— Orice. Dar dacă știi rachiu de prune, e mai bine.

— Tatăl meu știa. Eu am văzut de câteva ori.

— Câteva ori e suficient dacă ai cap. Ai cap. Am văzut asta.

Ieronim se ridică. Își șterse mâinile pe o cârpă de bumbac.

— Cine cumpără?

— Deocamdată, cartierul. Dacă e bun, mai departe.

Ieronim se gândi câteva secunde. Nu la moralitate — nu era o chestiune de moralitate, sau cel puțin nu îi apărea astfel. Era o lege proastă, o lege care criminaliza un act pe care jumătate din națiune îl considera normal. Regulile proaste nu aveau aceeași greutate ca regulile drepte. Se gândi la risc, la logistică, la ce ar fi nevoie.

— Am nevoie de cazan, de țevi de cupru, de prune uscate sau de drojdie dacă nu găsim prune, de un loc cu ventilație, dar fără ferestre spre stradă.

Ion zâmbi. Zâmbetul lui era al omului care știa mult mai multe decât îți imaginai.

— Vin mâine cu tot.

* * *

Subsolul era al unui polonez care închiria spații fără să pună întrebări — o calitate rară și prețioasă în Back of the Yards. Ieronim coborî cu cazanul, cu țevile, cu sacii de prune uscate aduse de nu se știe unde, și începu.

Nu construia un alambic industrial. Construia amintirea unuia. Tatăl lui distilase de câte ori Ieronim fusese mic — nu des, nu mult, dar cu o metodă pe care copilul o absorbise fără să știe că o făcea. Mâna care reglează focul la mărimea exactă. Urechea atentă la zgomotul lichidului care trece prin răcitor. Mirosul primei fracțiuni — cap, cum îi spunea tata, care se arunca pentru că era otravă — și mirosul celei a doua, inima, care era rachiul adevărat.

Lucra lent și cu atenție, ca la orice mecanism nou. Prima distilare fu incompletă — temperatura nu fusese uniformă, ieșise ceva tulbure și cu gust metalic. O aruncă. A doua fu mai bună. A treia fu, după standardele lui Ieronim, acceptabilă.

Ion o gustă și tăcu.

— E bun, zise în cele din urmă. Nu e ca din prunele de-acasă — astea sunt mai uscate, mai bătrâne. Dar e bun.

— O să fie mai bun când știu cazanul.

Și fu mai bun. Săptămână după săptămână, Ieronim aducea mici ajustări — temperatura de distilare, viteza de răcire, proporția de prune față de apă, durata fermentației. Fiecare lot era un experiment cu o singură variabilă modificată. Mintea lui de mecanic se aplica procesului chimic cu aceeași metodă cu care se aplicase motoarelor: izolezi variabila, observi efectul, reții sau renunți.

Până în primăvara lui 1920, rachiul din subsolul polonezului era recunoscut în tot cartierul. Nu prin reclamă — din gură în gură. Oamenii vorbesc despre ceea ce le dă plăcere, și plăcerea, spre deosebire de durere, nu cere discreție.

* * *

Primul contact cu lumea mai largă veni printr-un italian.

Nu un italian oarecare — un om care se prezentase ca «reprezentant al unor interese» și care vorbise cu Ion câteva minute la ușa subsolului, cu o voce joasă și cu gesturi economicoase, gesturile omului care nu risipea niciodată mai mult decât era necesar. Ion venise după aceea la Ieronim cu o expresie pe care el o catalogase drept o informație importantă prezentată cu prudență.

— Vor să guste, zisese Ion.

— Cine?

— Oameni cu bani. Oameni care distribuie.

— Distribuie ce?

— Orice. Tot. Ei dețin rețeaua.

Ieronim spălase o sticlă, o umpluse cu rachiul din cel mai bun lot al lui și o dăduse italianului.

Trei zile mai târziu, italianul se întorsese cu o comandă: o sută de sticle pe săptămână, la un preț de cinci ori mai mare decât ce primea Ion din cartier. Și cu o condiție: discreție absolută în privința sursei.

Ieronim acceptase. Dublase producția în două săptămâni.

* * *

Prohibiția nu crease lumea subterană a orașului Chicago. O moșise. Lumea aceea existase mereu — în pivnițele barurilor de cartier, în reuniunile sindicatelor de muncitori, în spatele tejghelelor care vindeau și altceva pe lângă marfă. Prohibiția îi dăduse formă, o obligase să se organizeze, să se profesionalizeze, să gândească pe termen lung.

Speakeasy-urile erau, în esența lor, un miracol de arhitectură socială improvizată. Existau în subsoluri de restaurante, în spatele librăriilor, în spatele spălătoriilor. Unele aveau uși false, scări secrete, sisteme de alertă. Altele erau atât de cunoscute încât poliția locală venea ea însăși să bea — cu condiția ca proprietarul să plătească tribut lunar, o taxă neoficială pentru dreptul de a exista.

Ieronim intrase în primul speakeasy în martie 1920, dus de Ion ca să vadă unde ajungea produsul lui. Era un subsol de pe West 47th Street, cu tavan jos și lumini de gaz, cu mese de lemn negeluit și cu un barman care turna cu o precizie somnambulică, fără să privească niciodată paharul. Muzică — un pian undeva în spate, un clarinet care improviza deasupra, un ritm de tobe care nu se vedea de unde venea. Oameni de toate felurile: muncitori de la abator alături de funcționari cu cravate, femei cu rochii care nu ar fi fost permise în stradă, alături de bătrâni cu fețe de episcopi.

Era, înțelese Ieronim, un spațiu al suspendării regulilor. Nu al anarhiei — al unei ordini alternative, cu regulile ei proprii, mai puțin scrise și mai strict respectate decât legea oficială. Nimeni nu ridica vocea mai mult decât trebuia. Nimeni nu provoca pe nimeni fără motiv. Exista o etică a locului, nescrisă și înțeleasă de toți cei care intraseră.

Privi rachiul lui turnat în pahare. Privi oamenii în timp ce-l beau. Nu simți mândrie — simți ceva mai neutru și mai profund: recunoașterea că produsese ceva care intra în viețile oamenilor și le modifica temperatura interioară, chiar și temporar, chiar și superficial. Era o formă de putere pe care nu o căutase și care îl surprinse prin simplitatea ei.

* * *

În vara anului 1920, Ieronim angajă un ajutor.

Tânărul se numea Vasile — tot român, din Banat, venit cu un an înainte. Munca fizică a distilării necesita doi oameni, și Vasile era disponibil, discret și suficient de inteligent ca să înțeleagă că discreția era o monedă de plată la fel de importantă ca banii.

Cu Vasile, producția crescu. Cu producția crescută, comenzile crescură. Cu comenzile crescute, oamenii care distribuiau deveniră mai interesați de sursă, mai curioși, mai prezenți.

Curioșii din lumea distribuției alcoolului ilegal în Chicago anului 1920 nu erau simpli comercianți. Erau oameni care operau în cadrul unor structuri de putere cu geometrii complexe — irlandezi, italieni, evrei, cu teritorii și alianțe și resentimente acumulate în decenii. Ieronim simțise asta treptat, cum simți schimbarea curentului sub apă — nu dintr-odată, ci ca pe o presiune crescândă dintr-o direcție pe care nu o puteai localiza precis.

Rachiul lui ajungea acum în zone ale orașului pe care nu le vizitase. Ajungea la oameni pe care nu îi cunoștea. Se mișca prin rețele pe care nu le înțelegea complet. Era o rotiță în ceva mai mare — știa asta, o accepta ca pe un dat. Dar o rotiță nu rămâne rotiță, dacă produce mai bine decât altele.

* * *

Toamna anului 1920. Douăzeci și trei de ani. Doi ani în Chicago.

Ieronim număra:

Un garaj propriu — închiriat, nu cumpărat, dar perfect utilizabil. Trei automobile pe care le repara și le vindea. O distilerie funcțională în subsol, cu o producție de patru sute de sticle pe săptămână. Un cerc de cunoștințe care se extinsese dincolo de Back of the Yards, spre cartierele italiene din sud, spre cartierele poloneze din vest.

Și ceva ce nu se putea număra: o reputație. Nu celebritate — reputație. Diferența era esențială. Celebritatea atrage atenția tuturor. Reputația atrage atenția celor care contează. În lumea în care Ieronim se mișca, atenția celor care contau era mai valoroasă decât orice altceva și mai periculoasă decât orice altceva.

Nu dormea rău. Nu îl chinuiau întrebări morale. Legea pe care o încălca nu i se părea dreaptă, iar legile nedrepte nu aveau pretenția să-i afecteze conștiința. Dar simțea — cu aceeași precizie cu care simțea temperatura unui motor — că se apropiase de o frontieră. Că ceea ce făcuse până acum era la marginea lumii mici. Că dincolo de frontieră era altă lume — mai mare, mai periculoasă, mai luminoasă în sens rău.

Nu se gândea la acea lume cu frică. Se gândea cu atenția mecanicului care aude un sunet nou în motor — nu panicat, ci concentrat. Notând. Calculând. Așteptând momentul când sunetul va deveni suficient de clar ca să fie identificat.

Sunetul se clarifica.

Intermezzo III

Rețeta era a tatălui meu. El o primise de la tatăl lui, care o primise de la al lui, și așa mai departe, până unde nu mai știa nimeni. O rețetă de rachiu de prune nu e o invenție — e o acumulare. Fiecare generație adaugă câte ceva, scoate câte ceva, ajustează la prunele anului și la cazanul disponibil. Când am distilat prima oară în subsolul polonezului din Chicago, am simțit că toți bărbații aceia de dinainte mea erau în cameră cu mine. Nu ca fantome — ca mâini. Mâini care știau cum se face.

Rachiul de prune e o formă de memorie. Nu metaforic — chimic. Mirosul lui îmi aducea în minte Cârțișoara mai precis decât orice fotografie, mai rapid decât orice cuvânt. Când turnam prima fracțiune și mirosul umplea subsolul, eram o clipă în curtea tatălui meu, cu cerul de toamnă deasupra și cu munții la vedere. Apoi treceam mai departe. Treaba nu se oprea pentru o clipă de nostalgie.

Lumea a râs de Prohibiție. Și acum, bătrân, râd și eu când mă gândesc. O lege care a criminalizat jumătate din America și a îmbogățit cealaltă jumătate. O lege care a vrut să oprească oamenii să bea și i-a învățat să bea cu mai mult entuziasm, cu mai multă solidaritate, în locuri mai interesante. O lege care a creat lumea gangsterilor nu prin intenție rea, ci prin stupiditate bună.

Am văzut asta de aproape. Rachiul meu a circulat prin canale pe care nu le știam și a ajuns la oameni pe care nu i-am întâlnit niciodată. Undeva în lanțul acela era Al Capone — sau oamenii lui, sau oamenii oamenilor lui. Nu știam asta atunci. Dar acum, privind înapoi, văd cum fiecare lucru ducea spre altul cu o logică pe care n-ai cum s-o planifici și pe care nu ai cum s-o refuzi, odată ce ai intrat în ea.

Prohibiția a fost marea lecție despre cum funcționează puterea. Puterea nu vine din lege — legea e doar o formă temporară pe care puterea o îmbracă. Puterea vine din ce vor oamenii cu adevărat. Și oamenii vor să bea, să iubească, să cânte, să uite pentru câteva ore că viața e grea. Cine le furnizează astea are putere. Cine scoate asta în afara legii creează un vid. Și vidul, cum am spus, se umple.

Tata n-a știut niciodată că rețeta lui a ajuns în Chicago. N-am scris niciodată asta acasă — n-ar fi înțeles și n-ar fi aprobat și ar fi îngrijorat-o pe mama. Dar uneori mă gândesc că rețeta lui a călătorit mai departe decât oricare dintre noi. A traversat oceanul în memoria mea, a hrănit o rețea de distribuție ilegală pe trei cartiere, și indirect — prin lanțul de cauze și efecte pe care nu l-am ales conștient — m-a dus față în față cu omul care va schimba totul în viața mea.

Focul mic face rachiul bun. Focul mare arde totul. Tata știa asta. Eu am învățat-o mai târziu și cu costuri mai mari.

O rețetă de rachiu e o scrisoare trimisă înainte. Nu știi niciodată unde ajunge.

Partea integrală cu toate fragmentele publicate poate fi găsită aici: https://www.monitorulsv.ro/roman-in-serial-soferul-lui-al-capone-1_436bae/