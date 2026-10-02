Roman în serial: Șoferul lui Al Capone (10)

Monitorul de Suceava vă prezintă, în serial, noua carte a scriitorului sucevean Constantin Severin, ”Șoferul lui Al Capone”

În fiecare marți și vineri, vom publica câte un fragment din acest roman.

Intermezzo II

Oamenii de la munte nu știu ce e marea până nu o văd. Și când o văd, nu știu ce simt, pentru că nu există cuvânt în gura lor pentru ce simt. Nu e frică — frica are un obiect. Nu e admirație — admirația are o limită. E ceva mai simplu și mai greu: recunoașterea că lumea e mai mare decât credeai. Nu mai mare cantitativ. Mai mare structural. Ca și cum ai trăit toată viața într-o cameră și ai crezut că știi ce e spațiul, și dintr-odată cineva deschide un perete și nu e altă cameră dincolo, ci cerul.

Am stat pe vapor douăsprezece zile. Am dormit prost și am mâncat prost și am respirat aer cu miros de om și de motor. Și totuși n-aș da zilele acelea pe nimic.

Nu pentru că au fost bune. Ci pentru că au fost reale într-un mod pe care nu îl mai trăisem înainte. Când ești la munte, realitatea e filtrată de munți — de formele lor, de ritmul lor, de felul în care organizează cerul și vântul și lumina. Munții sunt o interpretare a lumii, nu lumea însăși. Pe ocean nu mai era nicio interpretare. Era lumea direct — apă și cer și mișcare și distanță. Nimic care să traducă.

Am înțeles atunci că toate locurile în care trăim sunt traduceri. Cârțișoara era o traducere. Chicago va fi o altă traducere. Oceanul era originalul — și originalul nu poate fi locuit. Poate fi traversat.

Bătrânul acela care murise în cală — nu îi știam numele, nu știam de unde era, nu știam ce visa când plecase. Dar moartea lui în mijlocul traversării m-a atins altfel decât ar fi trebuit să mă atingă moartea unui necunoscut. M-a atins pentru că mi-a spus că traversarea are un preț. Nu neapărat moartea — dar ceva. Ceva trebuie lăsat în apă. Nu poți trece dintr-o lume în alta și să rămâi exact același. Apa ia ceva cu ea.

Nu știu ce a luat din mine. Nu știu nici acum, bătrân și aproape fără regrete. Dar știu că bărbatul care a urcat pe vapor la Hamburg și bărbatul care a coborât la New York nu erau identici. Același trup, aceleași mâini, același suflu — dar rearanjați. Ca și cum ordinea internă a lucrurilor se schimbase cu un grad, invizibil și ireversibil.

Funcționarul de la Ellis Island a vrut să mă facă Jerome. Am refuzat. Nu din mândrie națională — nici măcar nu știam exact ce era aia. Am refuzat pentru că Ieronim era singurul lucru pe care îl aveam intact după traversare. Restul — muntele, satul, familia, limba ca mediu ambiant — rămăseseră dincolo de apă. Numele era tot ce adusesem cu mine complet.

Mai târziu, în Chicago, am cunoscut oameni care renunțaseră la numele lor și care trăiau cu asta ca pe o rană care nu se vede. Nu am înțeles atunci de ce. Acum înțeleg: dacă cineva îți ia numele, îți ia și narativul. Îți ia firul cu care te poți trage înapoi spre cine ai fost.

Apa ia ceva. Dar lasă și ceva. Lasă spațiu pentru ceea ce urmează.

Partea integrală cu toate fragmentele publicate poate fi găsită aici: https://www.monitorulsv.ro/roman-in-serial-soferul-lui-al-capone-1_436bae/