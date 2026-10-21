Roată panoramică la Târgul de Crăciun și focuri de artificii de Revelion, în municipiul Suceava

O roată panoramică spectaculoasă și focuri de artificii în noaptea de Revelion sunt principalele noutăți ale sărbătorilor de iarnă din acest an, la Suceava. Administrația locală a demarat deja pregătirile pentru organizarea Târgului de Crăciun, având ca obiectiv declararea evenimentului drept cel mai frumos din întreaga zonă a Moldovei.

Conform planurilor municipalității, roata panoramică va fi amplasată pe esplanada centrală a orașului, în capătul esplanadei dinspre Piața Centrală, paralel cu strada Nicolae Bălcescu. Din acest punct, localnicii și turiștii ar avea o perspectivă de la înălțime asupra centrului istoric luminat festiv. O altă decizie luată de autorități este revenirea la tradiționalele focuri de artificii din noaptea de Revelion.

Atât primarul Vasile Rîmbu, cât și viceprimarul Dan Ioan Cușnir au subliniat că își doresc o schimbare semnificativă în abordarea sărbătorilor de iarnă. Municipalitatea se află în plin proces de achiziții publice pentru bunuri și servicii destinate decorării orașului, punându-se un accent deosebit pe calitatea iluminatului festiv și pe diversitatea activităților din cadrul târgului.

Prin aceste investiții și completări aduse programului de sărbători, echipa administrativă de la Primăria Suceava își propune să transforme orașul într-o zonă de atracție turistică pe parcursul lunii decembrie. Pe lângă roata panoramică, sucevenii vor regăsi în centru căsuțele tradiționale cu produse artizanale, delicatese culinare specifice Bucovinei și decorațiuni de Crăciun, totul într-un cadru cu care municipalitatea intenționează să concureze cu marile târguri din țară.