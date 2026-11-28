Deschiderea Târgului de Crăciun din municipiul Suceava, de Ziua Bucovinei, a fost completată cu punerea în funcțiune a roții panoramice amplasate pe esplanada Casei de Cultură. Evenimentul de pornire a instalației, programat pentru ora 17:00, s-a desfășurat în prezența primarului Vasile Rîmbu, alături de lideri liberali, consilieri locali și zeci de suceveni ieșiți în centrul orașului.

Primarul nu doar a asistat de pe margine la inaugurare, ci s-a numărat printre primii care au urcat în gondole pentru a testa noua atracție a Târgului de Crăciun. La coborârea de pe platformă, întrebat cum a fost experiența, Vasile Rîmbu s-a arătat încântat de panorama orașului. „E foarte bine! Dacă privești Suceava de la înălțime, este extraordinară. De asta, când ne mirăm că vin unii de la înălțime și vorbesc frumos de Suceava, au dreptate”, a declarat primarul Vasile Rîmbu imediat după coborârea din roată.

Iluminată în culori vii, roata panoramică de 30 de metri înălțime a devenit principalul punct de atracție al Târgului de Crăciun, alături de bradul împodobit de pe esplanadă. După momentul oficial al pornirii, primarul Vasile Rîmbu și reprezentanții administrației locale au stat de vorbă cu cetățenii prezenți, iar mai mulți suceveni, în special familii cu copii, au urcat deja în gondole pentru primele ture deasupra centrului iluminat festiv.

Concomitent, pe scena amplasată în centru au continuat manifestările dedicate Zilei Bucovinei, completând atmosfera de sărbătoare.

Accesul în roata panoramică se face pe baza următoarelor tarife: adulți- 40 de lei, copii- 30 de lei, copii sub 2 ani- acces gratuit. Un bilet asigură o plimbare de 3 rotiri complete. Conform regulamentului afișat la intrare, copiii cu vârsta de până la 12 ani au acces doar însoțiți de un adult, fiind necesară achiziționarea unui bilet și pentru însoțitor, iar în gondole este interzis accesul cu alimente sau băuturi.

Adusă din orașul Plzeň din Republica Cehă, roata panoramică ocupă o suprafață de 324 de metri pătrați pe esplanada centrală și va rămâne la dispoziția sucevenilor și a turiștilor pe toată durata Târgului de Crăciun, până pe data de 8 ianuarie 2027.