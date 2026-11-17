Roata panoramică va fi instalată în centrul Sucevei la finalul acestei săptămâni. Vineri, 20 noiembrie, și sâmbătă, 21 noiembrie, echipele tehnice vor monta roata panoramică pe esplanada centrală a orașului, instalația urmând să fie amplasată paralel cu strada Nicolae Bălcescu, în fața Casei de Cultură.

Noua atracție a Târgului de Crăciun din acest an are o înălțime de 30 de metri și ocupă o suprafață de 324 de metri pătrați. Structura modulară este adusă din orașul Plzeň, Republica Cehă, și le va oferi sucevenilor și turiștilor o perspectivă de la înălțime asupra centrului istoric iluminat festiv.

Instalația este operată în baza unui parteneriat temporar între municipiul Suceava și firma privată Internațional Circus Parc din Oradea, administrată de Nemeth Christopher. Potrivit proiectului aprobat de Consiliul Local, roata panoramică va rămâne în centrul orașului până pe 8 ianuarie 2027.

Asocierea dintre municipalitate și operatorul privat nu implică cheltuieli din partea Primăriei Suceava. Firma din Oradea suportă integral costurile legate de transportul instalației din Cehia, montaj, demontaj, exploatare, salariile personalului și obținerea tuturor avizelor de siguranță de la instituțiile abilitate.

Contribuția administrației locale constă în punerea la dispoziție a terenului din domeniul public, asigurarea racordării la energia electrică și sprijin pentru operațiunile de ridicare și strângere, printr-un elevator cu nacelă cu înălțime de lucru de aproximativ 18 metri pus la dispoziție pentru cel mult cinci ore.

Reprezentanții administrației locale și-au propus ca prin aducerea acestei instalații să diversifice oferta de agrement și să transforme Târgul de Crăciun din Suceava într-un reper pentru întreaga zonă a Moldovei.

Pe lângă plimbările cu roata panoramică, vizitatorii vor găsi pe esplanadă căsuțele tradiționale cu produse artizanale, preparate culinare specifice Bucovinei și decorațiuni de sezon. În noaptea de Revelion vor fi concerte Smiley, Cargo, The Motans, Puya și OVY și foc de artificii la trecerea dintre ani.