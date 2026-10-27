Roată panoramică de 30 de metri în centrul Sucevei, la votul consilierilor locali

Târgul de Crăciun din acest an ar putea aduce o nouă atracție în centrul municipiului Suceava, dacă joi consilierii locali vor vota proiectul de hotărâre privind asocierea temporară între oraș și o firmă privată pentru instalarea unei roți panoramice de mari dimensiuni.

Parteneriatul propus este cu firma Internațional Circus Parc din Oradea. Planul prevede amplasarea instalației pe o suprafață de 324 de metri pătrați pe strada Ștefan cel Mare, pe esplanada Casei de Cultură, pentru perioada 8 noiembrie 2026 – 8 ianuarie 2027.

Propunerea a fost înaintată de administratorul societății, Nemeth Christopher. Structura modulară ar urma să fie adusă din orașul Plzeň, din Republica Cehă și va avea o înălțime de 30 de metri. Împărțirea obligațiilor contractuale arată că municipalitatea nu va fi implicată financiar deoarece firma își asumă finanțarea integrală a cheltuielilor legate de transportul din Cehia, montare, demontare, exploatare, salarii de personal și obținerea tuturor avizelor de siguranță necesare de la instituțiile abilitate.

Contribuția orașului este de punere la dispoziție a terenului din domeniul public, asigurarea alimentării cu energie electrică necesară funcționării instalației și oferirea unui elevator cu nacelă, cu înălțime de lucru de aproximativ 18 metri, pentru o perioadă de maximum 5 ore, pentru operațiunile inițiale și finale de montaj/demontaj.

În referatul de aprobare, primarul Vasile Rîmbu subliniază că proiectul va contribui la diversificarea ofertei de agrement din Suceava, apreciind că roata panoramică va deveni un punct de atracție pentru localnici și vizitatori, va stimula activitatea economică din zona centrală prin prelungirea timpului petrecut de oameni la târg și va asigura o diferențiere a evenimentului pe plan regional, în raport cu restul târgurilor de Crăciun din zona Moldovei.