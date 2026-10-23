„Roadele Toamnei”, tradiții și generozitate la Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava

Joi, 22 octombrie 2026, la Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava, s-a desfășurat Târgul de Toamnă „Roadele Toamnei”, în cadrul programului „Săptămâna Verde”.

Sala multifuncțională a școlii s-a transformat într-un loc plin de culoare, voie bună și arome de toamnă. Elevii, părinții și cadrele didactice au pregătit standuri cu produse tradiționale, bunătăți de casă și decorațiuni specifice anotimpului.

De la cei mai mici bobocei ai claselor pregătitoare și până la elevii claselor a VIII-a, cu toții s-au bucurat de atmosfera de sărbătoare, de frumusețea tradițiilor și de momentele petrecute împreună. Îmbrăcați în ii și costume populare, copiii au adus un farmec aparte evenimentului.

Un gest deosebit de solidaritate l-a reprezentat donarea produselor rămase către Căminul de Bătrâni „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, transformând târgul într-o frumoasă lecție de bunătate și generozitate.

Târgul „Roadele Toamnei” a demonstrat încă o dată că, atunci când școala și familia își unesc forțele, se nasc experiențe frumoase, se păstrează tradițiile și se cultivă valori care contează cu adevărat, au transmis organizatorii.