Suceava se pregătește pentru o experiență muzicală și vizuală aparte. Sâmbătă, 29 august 2026, terasa amenajată pe acoperișul Iulius Mall Suceava se transformă într-un spațiu dedicat muzicii electronice, energiei și experiențelor contemporane, odată cu cea de-a treia ediție a turneului Ritualz.

Evenimentul, programat între orele 20:30 și 03:00, propune publicului o noapte construită în jurul conceptului „Global Cultures | Modern Emotion”, o platformă care îmbină muzica, designul, producția vizuală și comunitățile urbane într-o experiență cu influențe din cultura clubbingului internațional.

Ritualz, un concept construit de profesioniști ai industriei

Echipa organizatoare spune că Ritualz a fost fondat de Mihai Mindirigiu, Remus Manea și Andrei Șovan, trei profesioniști cu experiență în producția de evenimente, management artistic și industria muzicală.

Conceptul depășește ideea unei simple petreceri itinerante. Fiecare ediție este gândită ca parte a unui univers care poate fi adaptat și mutat dintr-un oraș în altul, păstrând însă aceeași identitate vizuală și muzicală.

„Ritualz nu este gândit ca o simplă petrecere itinerantă. Construim un univers care poate fi mutat dintr-un oraș în altul, dar care păstrează aceeași identitate. La Suceava ne dorim să ducem experiența la un alt nivel, iar spațiul rooftop de la Iulius Mall ne permite să creăm exact atmosfera pe care ne-o imaginăm”, transmit fondatorii Ritualz.

„Ritualz Rooftop” ajunge sâmbătă la Suceava: muzică, energie și o experiență inspirată de cultura clubbingului internațional

Ediția de la Suceava, cu DJ Reman

Ediția Ritualz Rooftop Suceava îl are în prim-plan pe Remus Manea (Reman), unul dintre DJ-ii aflați într-o puternică ascensiune pe scena actuală și, totodată, artistul principal al evenimentului.

Programul este construit în jurul Afro House, un gen care a devenit una dintre cele mai importante direcții ale muzicii electronice internaționale. Selecția artistică urmărește să creeze un spectru muzical accesibil unui public divers, de la tineri de 18 ani până la publicul matur, pasionat de muzica electronică și de atmosfera marilor cluburi internaționale.

„Ritualz Rooftop” ajunge sâmbătă la Suceava: muzică, energie și o experiență inspirată de cultura clubbingului internațional

Sâmbătă, Iulius Mall Suceava devine Ritualz

Pentru ediția de la Suceava, Marami Events, în calitate de producător general, va transforma terasa amenajată pe acoperișul Iulius Mall Suceava într-o locație conceptuală, creată special pentru universul Ritualz.

Scenografia, iluminatul arhitectural și producția tehnică sunt gândite pentru a transforma terasa într-un spațiu complet diferit de cel cunoscut în mod obișnuit de public. Inspirația vine din estetica Ritualz: contraste puternice, lumină, foc și o atmosferă în care muzica și publicul devin elementele centrale ale experienței.

Evenimentul de la Suceava este organizat de Andysov Media, agenție implicată în reprezentarea și promovarea unor artiști importanți din industria DJ, atât din România, cât și de pe scena internațională. După primele ediții ale turneului, echipa Ritualz estimează că și evenimentul de la Suceava va atrage un public numeros și are toate șansele să se desfășoare cu casa închisă.