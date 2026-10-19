Rîmbu vrea rezolvarea ”problemei ACET” de comun acord cu conducerea CJ Suceava

Lupta dintre ”palate” pentru conducerea ACET Suceava, care se derulează deja de câteva luni, cu schimbări de directori, membri AGA și CA la câteva săptămâni, ar putea fi finalizată la masa discuțiilor – consideră primarul Vasile Rîmbu. Edilul Sucevei pare dispus să ”îngroape securea războiului” și să fumeze ”pipa păcii” cu conducerea Consiliului Județean.

După ședința de Consiliu Local în care înlocuirea actualilor membri în AGA ACET a eșuat, din lipsă de cvorum, primarul Vasile Rîmbu a rupt tăcerea în care a fost cufundat după aproape două ore.

” ACET Suceava – eu cred că și noi și orașul și președintele CJ ne dorim să rezolvăm odată această problemă și să avem în fruntea companiei oameni profesioniști și o să vedeți că vor fi oameni care știu „cu ce se mănâncă” activitatea de acolo. Eu zic că vom fi cu toții de acord. Ar trebui să avem o discuție comună – cu președintele CJ, cu președintele AJAC, să rezolvăm odată această situație care generează foarte mari nemulțumiri”, a spus primarul Sucevei, Vasile Rîmbu.

ACET Suceava este o societate comercială la care Consiliul Local Suceava este acționar majoritar, dar, în același timp, este și operator regional de servicii de apă-canalizare, activitatea sa fiind extinsă în tot mai multe localități ale județului, drept pentru care un for decizional este și AJAC (Asociația Județeană de Apă și Canalizare), în care Primăria Suceava are doar un vot, egal cu al celorlalte administrații locale din componența acestuia.