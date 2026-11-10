Rîmbu: Bugetul pentru evenimentele de sărbători din centrul Sucevei este de doi euro pe cap de locuitor

Organizarea evenimentelor publice dedicate sărbătorilor de iarnă din municipiul Suceava nu va depăși suma de doi euro pentru fiecare locuitor, a anunțat marți primarul Vasile Rîmbu. Acesta a subliniat că municipalitatea a optat pentru un buget echilibrat, fără a sacrifica însă calitatea și atmosfera specifice perioadei de iarnă. Potrivit acestuia, o parte dintre artiștii propuși chiar de către suceveni au confirmat deja prezența la spectacolele ce vor fi organizate în centrul orașului, descris de primar drept „kilometrul zero al bucuriei noastre comune”.

„Am păstrat măsura cumpătării, dar va fi frumos, o să vedeți”, a transmis Vasile Rîmbu, explicând că mulți cetățeni și-au exprimat dorința de a petrece sărbătorile acasă, în centrul orașului.

În mesajul său, primarul a comparat Suceava cu o „sufragerie mare”, un spațiu comun care s-a transformat vizibil în ultimii doi ani prin investiții în infrastructură, parcuri, parcări și școli protejate. Totodată, Vasile Rîmbu a atras atenția asupra fenomenului de vandalism și a făcut apel către comunitate pentru protejarea bunurilor publice. Primarul a condamnat distrugerea mobilierului urban sau a elementelor de siguranță din jurul unităților de învățământ, precum manechinele amplasate la trecerile de pietoni din preajma școlilor. În acest context, primarul a lansat ideea unei „lecții de dirigenție din stradă”, prin care tinerii să învețe respectul față de patrimoniul comun.

„Suceava modernă se scrie cu fapte bune, nu cu acte de vandalism în fața cărora să închidem ochii. Comunitatea nu trebuie să tacă în fața celor câțiva care distrug un manechin din fața unei școli, o bancă sau ce le mai trece prin cap”, a mai spus primarul Vasile Rîmbu.

Reamintim că de Ziua Națională a României, pe 1 Decembrie, la Suceava vor concerta Fuego și The Urs, iar de Revelion vor urca pe scenă Smiley, The Motans, Cargo, Puya și Ovy.