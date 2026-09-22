Rîmbu anunță măsuri contra „găștilor zgomotoase” care fac mizerie și vandalizează spațiul public

Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, anunță măsuri aspre contra celor care fac mizerie pe străzi, dar și contra „găștilor zgomotoase care confiscă spațiul public”.

Acesta a afirmat marți că „nu putem mătura mai repede decât aruncă unii pe jos, iar asta nu e o scuză și în niciun caz o încercare de a fugi de răspundere”.

Edilul Sucevei a menționat că vede curățenia „ca pe o chestiune de igienă a spiritului, iar ca om aflat la conducerea orașului, e un test administrativ matur pe care îl dau zilnic”.

Deranjat de faptul că, în continuare, pe străzile orașului se aruncă zilnic cantități uriașe de gunoi, acesta anunță amenzi drastice, care vor fi aplicate, cel mai probabil, de către Poliția Locală: „Față de trufia primitivă a infatuaților care își arată sărăcia lipsei de caracter aruncând mizerie și chiar vandalizând, de parcă orașul ar fi propria lor groapă de gunoi, am un mesaj: vor urma amenzi și poate că astfel vor învăța ce înseamnă rușinea de obraz”.

O altă problemă care va reveni tot în sarcina Poliției Locale este cea a găștilor zgomotoase.

”În urma deselor reclamații venite din toate zonele orașului, este limpede că nu putem închide ochii la scenele nocturne în care găști zgomotoase confiscă spațiul public.

Libertatea de a ieși seara în oraș se oprește exact acolo unde începe dreptul sucevenilor la odihnă, curățenie și respect reciproc”, spune Vasile Rîmbu.

Exemple concrete ar putea urma în perioada următoare, atât în privința deșeurilor aruncate pe jos, cât și a perturbării liniștii publice.