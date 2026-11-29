Pugiliștii pregătiți de Andu Vornicu la CSM Suceava s-au aflat printre protagoniștii Campionatului Național de Cadeți și Juniori, desfășurat pe parcursul acestei săptămâni, la Călărași.

Astfel, la cadeți, Robert Bîrtoi a devenit campionul categoriei 42 de kilograme după ce l-a învins în finală, prin decizie unanimă, pe Raul Feraru, de la Pandurii Târgu Jiu.

Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere a urcat, tot la cadeți și Rudolf Nicolo Hreniuc, care a dispus în ultimul act al categoriei 52 de kilograme de dinamovistul Ezel Ion.

De asemenea, la juniori, Raul Andrei Grigoroaia a câștigat medalia de argint a categoriei 54 de kilograme, după ce pierdut prin decizie împărțită, meciul decisiv pentru titlu disputat împotriva lui Denis Rosmalin, de la Pandurii Târgu Jiu.