Revista Plăieșii, într-un nou număr, cu un amplu material dedicat celor 110 ani de la vizita Reginei Maria la Fălticeni

Un nou număr al revistei ”Plăieșii”, al Filialei Județene Suceava a Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” Suceava, a văzut lumina tiparului, cu o serie de materiale care atrag atenția.

În revista scoasă în cadrul unui proiect în asociere cu Primăria și Consiliul Local Suceava, ne atrage atenția în mod deosebit un amplu material cu titlul ”110 ani de la vizita Reginei Maria la Fălticeni”, scris de generalul de brigadă Cezar Cucoș, dar și articole despre monumentele eroilor din Frasin și Ipotești.

În paginile revistei mai apar și fragmente consistente dintr-un amplu interviu realizat de jurnalista Mihaela Zâna Bîrsan cu primarul din Cornu Luncii, Gheorghe Fron și cu maistrul militar Dumitru Davidel, doi dintre sucevenii implicați cu mare constanță, de ani mulți, în acțiunile de comemorare ale eroilor.

Un alt amplu articol este scris de colonelul (r) Vasile Aioanei, cu titlul ”Stalingrad – anatomia unui apocalips istoric”.