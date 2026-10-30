Revine se impune în derby și își păstrează prima poziție

Etapa a VIII-a a Campionatului Județean de Old-Boys „Flamex” a fost cu adevărat una spectaculoasă. Așa cum era de așteptat, derbiul Revine – Flamex s-a desfășurat sub semnul echilibrului și s-a încheiat cu victoria la limită a campioanei în exercițiu.

La fel de strâns a fost și duelul suferinței, dintre Amatorii și Lipia cu de Toate, care s-a decis în urma executării loviturilor de departajare.

Marea surpriză a rundei aveau s-o producă băieții de la Termohabitat, care au reușit să învingă pe Ripac Hugo Veteo One, formație care avea procentaj maxim de puncte, după o prestație excelentă.

Din punct de vedere individual, în această săptămână s-au remarcat jucătorii Marcel Mihai (Industrial Pizza) și Alexandru Repciuc (Sercom Electric), care au izbutit să puncteze de 4 ori în disputele cu Fides Team, respectiv EcoOptic.

Noua locație a întrecerii este moderna bază sportivă Eden Sports Arena, de pe Serpentine.

Precedentele douăzeci și patru de ediții ale Campionatului județean de minifotbal pentru old-boys au revenit formațiilor Vivendi (șapte titluri), Revine (cinci titluri), Centru Vechi (patru titluri), Inter Conti (patru titluri), Steelcorp (două titluri), Crama cu Ștaif și Las Vegas.

Competiția se desfășoară cu sprijinul sponsorului „Flamex” și în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal.

Rezultate:

Revine – Flamex 3-2

Old Zimbru Siret – Burdujeni Grill 4-4 (0-1 d.l.d.)

Apa Design Iradov – Mity&Friends 8-5

Kalman – JAD Consult Tesla 4-2

Ripac Hugo Veteo One – Termohabitat 3-5

Industrial Pizza – Fides Team 12-2

Lipia cu de Toate – Amatorii 1-1 (0-2 d.l.d.)

DOR ADF – Camarazii Carpatis 9-3

EcoOptic – Sercom Electric 9-5

Ripac Hugo Veteo One – Industrial Pizza 5-2 (meci în avans din etapa a XVII-a).

Clasament

Revine 9 8 1 0 59-17 25 Ripac Hugo Veteo One 9 8 0 1 57-13 24 Flamex 8 7 0 1 58-9 21 Old Zimbru Siret 9 4 4 1 38-20 19 Burdujeni Grill 9 5 2 2 34-38 19 Termohabitat 9 6 0 3 36-28 18 DOR ADF 9 5 1 3 57-30 17 EcoOptic 9 5 2 2 52-27 17 Industrial Pizza 9 4 2 3 55-28 16 Sercom Electric 8 4 2 2 36-27 14 Apa Design Iradov 9 4 0 5 27-35 12 Mity&Friends 9 3 1 5 37-39 10 Camarazii Carpatis 9 3 1 5 20-41 10 Kalman 9 2 1 6 28-56 7 JAD Consult Tesla 9 1 0 8 20-40 3 Fides Team 9 1 0 8 19-62 3 Lipia cu de Toate 9 0 2 7 14-74 3 Amatorii 9 0 1 8 11-71 2

Programul etapei a IX-a:

Luni, 2 noiembrie, ora 18.00: Sercom Electric – Revine

Luni, 2 noiembrie, ora 19.00: Camarazii Carpatis – EcoOptic

Luni, 2 noiembrie, ora 20.00: Amatorii – DOR ADF

Luni, 2 noiembrie, ora 21.00: Fides Team – Lipia cu de Toate

Marți, 3 noiembrie, ora 18.00: Termohabitat – Industrial Pizza

Marți, 3 noiembrie, ora 19.00: JAD Consult Tesla – Ripac Hugo Veteo One

Marți, 3 noiembrie, ora 20.00: Mity&Friends – Kalman

Marți, 3 noiembrie, ora 21.00: Burdujeni Grill – Apa Design Iradov

Joi, 5 noiembrie, ora 18.00: Flamex – Old Zimbru Siret

Joi, 5 noiembrie, ora 19.00: Lipia cu de Toate – Apa Design Iradov(meci în avans din etapa a XVI-a).