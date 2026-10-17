Revine preia șefia Campionatului Județean de Old-Boys „Flamex”

Cele două victorii înregistrate în această săptămână i-au urcat pe cei de la Revine în fotoliul de lider al Campionatului Județean de Old-Boys „Flamex”. La doar o lungime în spate, dar cu un meci mai puțin disputat, stau la pândă Flamex și Ripac Hugo Veteo One.

Etapa a VI-a a întrecerii a produs și primul succes stagional pentru Fides Team, care a părăsit astfel ultima poziție.

Din punct de vedere individual, în această rundă s-au remarcat jucătorii Ioan Grab (Ripac Hugo Veteo One), marcator a 8 goluri în confruntarea cu Amatorii și Bryan Machado (Revine), care a punctat de 5 ori în disputa cu Burdujeni Grill.

Noua locație a întrecerii este moderna bază sportivă Eden Sports Arena, de pe Serpentine.

Precedentele douăzeci și patru de ediții ale Campionatului județean de minifotbal pentru old-boys au revenit formațiilor Vivendi (șapte titluri), Revine (cinci titluri), Centru Vechi (patru titluri), Inter Conti (patru titluri), Steelcorp (două titluri), Crama cu Ștaif și Las Vegas.

Competiția se desfășoară cu sprijinul sponsorului „Flamex” și în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal.

Rezultate:

Revine – Burdujeni Grill 12-2

Flamex – Mity&Friends 6-1

Old Zimbru Siret – JAD Consult Tesla 3-1

Apa Design – Termohabitat 1-5

Kalman – Fides Team 5-8

Ripac Hugo Veteo One – Amatorii 11-1

Industrial Pizza – Camarazii Carpatis 9-1

Lipia cu de Toate – Sercom Electric 1-11

DOR ADF – EcoOptic 2-2 (2-0 d.l.d.)

Termohabitat – Revine 0-5 (meci în avans din etapa a XVII-a)

Clasament

Revine 7 6 1 0 52-12 19 Flamex 6 6 0 0 49-5 18 Ripac Hugo Veteo One 6 6 0 0 43-6 18 Burdujeni Grill 7 5 1 1 29-27 17 Old Zimbru Siret 7 4 2 1 30-12 16 DOR ADF 7 4 1 2 46-24 14 EcoOptic 7 4 2 1 40-18 14 Termohabitat 7 4 0 3 21-25 12 Sercom Electric 6 3 2 1 28-16 11 Industrial Pizza 6 2 2 2 32-21 10 Camarazii Carpatis 7 2 1 4 12-31 7 Apa Design 7 2 0 5 17-29 6 Mity&Friends 6 2 0 4 14-26 6 Kalman 7 1 1 5 24-44 4 JAD Consult Tesla 7 1 0 6 17-34 3 Fides Team 7 1 0 6 17-43 3 Lipia cu de Toate 7 0 1 6 12-65 2 Amatorii 6 0 0 6 9-51 0

Programul etapei a VII-a:

Luni, 19 octombrie, ora 18.00: EcoOptic – Revine

Luni, 19 octombrie, ora 19.00: Sercom Electric – DOR ADF

Luni, 19 octombrie, ora 20.00: Camarazii Carpatis – Lipia cu de Toate

Luni, 19 octombrie, ora 21.00: Amatorii – Industrial Pizza

Marți, 20 octombrie, ora 18.00: Fides Team – Ripac Hugo Veteo One

Marți, 20 octombrie, ora 19.00: Termohabitat – Kalman

Marți, 20 octombrie, ora 20.00: JAD Consult Tesla – Apa Design

Marți, 20 octombrie, ora 21.00: Mity&Friends – Old Zimbru Siret

Joi, 22 octombrie, ora 18.00: Burdujeni Grill – Flamex

Joi, 22 octombrie, ora 19.00: Mity&Friends – Amatorii (meci în avans din etapa a XVII-a).