„Reverberații”, expoziție semnată de Mircea Bunescu, la Câmpulung Moldovenesc

Biblioteca Municipală „George Bodea” din Câmpulung Moldovenesc vă invită marți, 13 octombrie 2026, de la ora 16:00, la vernisajul expoziției de reprezentări vizual-plastice „Reverberații”, semnată de Mircea Bunescu, artist vizual, scenarist, regizor și director de imagine.

Cu un parcurs profesional construit la întâlnirea dintre cinematografie și artele vizuale, Mircea Bunescu este un creator preocupat de expresivitatea imaginii și de capacitatea acesteia de a transmite sensuri dincolo de ceea ce se vede. Experiența sa cinematografică se întâlnește, în demersul plastic, cu o căutare interioară în care spiritualitatea, simbolul și reflecția dobândesc o importanță aparte.

Titlul expoziției, „Reverberații”, ne invită să ne gândim la ecourile pe care imaginile, simbolurile și experiențele profunde le păstrează în conștiința noastră. Într-un spațiu al întâlnirii dintre sensibilitatea artistică și dimensiunea sacrului, privitorul este chemat nu doar să contemple, ci și să descopere propriile sensuri și emoții.

Vernisajul va fi prilejul unui dialog despre artă, cultură și spiritualitate, alături de invitații speciali: Nicoleta Bogoș, managerul Bibliotecii Municipale „George Bodea” din Câmpulung Moldovenesc, pr. Mihai Botezat, prof. dr. Iulia-Ionela Niță (religie-desen).

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 12 octombrie – 12 noiembrie 2026, la mansarda Bibliotecii Municipale „George Bodea” din Câmpulung Moldovenesc.

„Vă invităm să descoperim împreună un univers artistic în care imaginea devine prilej de meditație, iar arta deschide drumuri către memorie, credință și frumusețe interioară. Lucrările maestrului Mircea Bunescu sunt adevărate punți între tradiție, spiritualitate și modernitate, purtând privitorul într-un spațiu al reflecției și al emoției pure”, transmit organizatorii.