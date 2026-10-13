Județul Suceava a fost gazda unei importante reuniuni internaționale, care a avut ca temă strategiile europene de dezvoltare rurală. În perioada 7–8 octombrie a.c., Asociația Națională pentru Dezvoltare Rurală și Montană „ROMONTANA” a reunit în Țara Dornelor specialiști și parteneri din 11 țări europene, în cadrul celei de-a cincea reuniuni de lucru a proiectului INSPIRE, o inițiativă finanțată prin programul Horizon Europe.

Potrivit președintelui ROMONTANA, Radu Adrian Rey, care este și vicepreședinte al organizației europene EUROMONTANA, evenimentul a fost dedicat identificării de soluții concrete pentru incluziunea socială, economia socială și sprijinirea comunităților din zonele rurale și montane.

Prima zi a reuniunii s-a desfășurat la Vatra Dornei și a fost dedicată analizării stadiului actual al proiectului și planificării acțiunilor viitoare. Discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea laboratoarelor de inovare socială de tip „smart village” („sat inteligent”) și pe crearea unor modele administrative și economice locale care să poată fi replicate ulterior în alte regiuni rurale de pe continent.

Reuniune europeană pentru dezvoltarea satelor montane, găzduită în Țara Dornelor

Cea de-a doua zi a inclus o componentă practică, oaspeții efectuând vizite de lucru în comunele Poiana Stampei și Panaci. Aici, partenerii europeni s-au întâlnit cu primarii și reprezentanții administrațiilor locale, având ocazia să vadă exemple de succes în ceea ce privește infrastructura socială și micile afaceri de economie socială din zonă. Programul a inclus și o vizită în rezervația naturală Tinovul Mare de la Poiana Stampei.

Unul dintre cele mai importante momente ale evenimentului a fost prezentarea proiectului-pilot „Rețeaua binelui – laboratorul de soluții inteligente”, o inițiativă dezvoltată de ROMONTANA special pentru comunitățile montane din județele Suceava și Maramureș.

Reuniune europeană pentru dezvoltarea satelor montane, găzduită în Țara Dornelor

Această platformă reunește administrațiile locale, instituțiile sociale, ONG și cetățeni pentru a depista nevoile persoanelor vulnerabile și a le oferi sprijin integrat. Partenerilor europeni le-a fost prezentată versiunea preliminară a unei aplicații comunitare digitale, un instrument conceput să faciliteze accesul la servicii și asistență pe telefonul mobil.

„Organizarea acestui eveniment în Țara Dornelor reprezintă o continuare a eforturilor noastre de a conecta comunitățile montane din România la proiecte, parteneriate și oportunități europene de dezvoltare. Întâlnirea a oferit prilejul perfect de a prezenta realitățile și provocările specifice zonei noastre, dar și exemple de implicare locală care pot inspira inițiative similare la nivel european”, a declarat Radu Adrian Rey.