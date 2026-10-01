Reținut în arest după ce s-a împăcat cu iubita și s-au mutat împreună

Un sucevean a ajuns în arest pentru 24 de ore după ce, paradoxal la prima vedere, s-a împăcat cu concubina sa. Anterior, pentru o agresiune, judecătorii au emis un ordin de protecție prin care concubinul trebuia să păstreze o distanță minimă de zece metri față de femeie.

Polițiștii Secției Rurale Preutești au obținut date cu privire la faptul că, pe raza satului Bahna Arini, comuna Preutești, la locuința lui Iosif A., se află concubina sa, deși între aceștia există un ordin de protecție în vigoare emis de către Judecătoria Fălticeni.

Căutat de polițiști la domiciliu, bărbatul a recunoscut că în locuință se află concubina sa, femeia fiind găsită în casă. Aceasta a relatat verbal că s-a reîntors de bună voie la locuința din satul Bahna Arini pentru a locui cu bărbatul cu care s-a împăcat.

Ordinul emis de judecători era însă în vigoare, astfel că polițiștii au constatat în flagrant comiterea infracțiunii de „încălcarea ordinului de protecție”, conexat la dosarul deja existent, privind infracțiunea de violență în familie.

Conform ordinului, bărbatul nu avea voie să se apropie la mai puțin de zece metri de femeie ori de locuința de domiciliu a acesteia.

Polițiștii au dispus prin ordonanță, miercuri, 30 septembrie, reținerea în arest a suspectului pentru o perioadă de 24 de ore.

Și acest caz arată cât de serios sunt tratate de polițiști cazurile de violență în familie și cât de importantă este pentru cei vizați respectarea ordinelor de protecție emise de polițiști, în primă fază, și apoi de judecători.