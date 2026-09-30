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Reținut în arest după ce a furat un câine rasa Bichon și i-a trimis pe polițiști să îl caute în Gara Dornești

Reținut în arest după ce a furat un câine rasa Bichon - Fotografie generică
Reținut în arest după ce a furat un câine rasa Bichon - Fotografie generică

Polițiștii de la Marginea și de la Dornești au instrumentat un caz atipic de furt, petrecut la Dornești, autorul sustrăgând un câine rasa Bichon din curtea unei femei, pe care l-a vândut apoi, fără a apuca să mai încaseze însă banii pe el.

Căutat de polițiști, suspectul a minimalizat fapta, a recunoscut că a luat câinele și a susținut apoi că l-a eliberat în zona gării din Dornești.

Polițiștii s-au deplasat în zona gării din Dornești, au apelat și la colegii de la Poliția Transporturi Feroviare – Postul de Poliție Transporturi Feroviare Dornești, însă câinele nu a fost găsit.

Ancheta a continuat, iar suspectul a fost ridicat în baza unui mandat de aducere și reaudiat. Până la urmă, a recunoscut că a dat câinele unui bărbat din Bălcăuți, care urma să îi achite o sumă pentru patruped.

Polițiștii au găsit câinele la Bălcăuți, la noul proprietar, și l-au restituit femeii care îl deținea.

Din cercetările polițiștilor a rezultat că, în data de 28 septembrie, în jurul orei 13.00, autorul, domiciliat în comuna Dornești, a pătruns fără drept în curtea locuinței persoanei vătămate, tot din Dornești, de unde a sustras un exemplar canin din rasa Bichon, pe care ulterior l-a vândut.

Poate și pentru că au fost purtați pe drumuri cu declarații false, polițiștii au dispus reținerea suspectului în arest, pentru 24 de ore, pentru comiterea infracțiunii de furt calificat.

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