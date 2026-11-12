Reținere în arest și amenzi de aproape 5.000 de lei pentru fugarul de la volanul unui Jaguar, blocat cu două echipaje de poliție

Un șofer care nu a oprit la semnalul polițiștilor, în weekend, la Rădăuți, și care a fost prins după o urmărire în care au fost angrenate două echipaje de poliție, a fost pus oficial sub acuzare și reținut în arest.

Infracțiunea pentru care șoferul fugar a ajuns după gratii este de conducere sub influența alcoolului, însă bărbatul a încasat și amenzi de aproape 1.000 de euro, pentru abateri rutiere, dar și pentru adresarea de injurii la spital, acolo unde i s-au recoltat probe biologice.

Pe 7 noiembrie, în jurul orei 01:20 din noapte, în timp ce o patrulă mixtă de poliție efectua activități de supraveghere și control al traficului rutier pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Rădăuți, a efectuat semnale regulamentare de oprire luminoase și sonore unui autoturism marca Jaguar, înmatriculat în Spania, care era condus pe direcția ieșirii spre Marginea.

Conducătorul vehiculului de viteză nu s-a conformat semnalelor de oprire și a mărit viteza de deplasare, însă în misiune la acea oră se mai afla un echipaj, care a realizat un blocaj rutier folosind dispozitivul de tip anti-pneu.

Șoferul a frânat, fără a trece peste dispozitivul cu țepe, fiind blocat în trafic de cele două echipaje de poliție aflate în urmărirea sa (foto).

La volanul autoturismului a fost identificat Cesare C., din comuna Frătăuții Vechi, iar aparatul etilotest a indicat concentrația de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul, recalcitrant și pus pe scandal, a ajuns la Spitalul Municipal Rădăuți, loc unde s-a dispus pe bază de ordonanță recoltarea mostrelor biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Pentru că a adresat injurii în spital, bărbatul a fost amendat cu 3.000 de lei, la care s-au adăugat amenzi de 1.730 de lei, pentru neregulile la regimul rutier constatate.

Între timp, la dosar au ajuns și rezultatele probelor de sânge, care au confirmat că alcoolemia se încadrează la infracțiune.

Prin ordonanța de miercuri, 11 noiembrie, s-a dispus reținerea suspectului în arest, pe o perioadă de 24 de ore.

La nivelul Poliției Municipiului Rădăuți s-a constituit escortă, inculpatul fiind ridicat și dus în Centrul de Reținere și Arestare preventivă al Poliției Suceava.

Ancheta continuă sub coordonarea unui procuror de la Rădăuți.