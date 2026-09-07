Restricții la furnizarea apei potabile în Roșcani și Poiana, pe fondul diminuării rezervelor de apă

De marți, 8 septembrie 2026, furnizarea apei potabile va reveni la un program special pentru locuitorii din Roșcani, orașul Liteni, și Poiana, orașul Dolhasca. Măsura este anunțată de către ACET S.A. Suceava ca urmare a diminuării rezervelor de apă din sursele care alimentează sistemul de distribuție Liteni.

”Deși, în urma precipitațiilor înregistrate la sfârșitul lunii august, nivelul surselor de apă a permis revenirea temporară la programul normal de furnizare, rezervele nu s-au refăcut suficient pentru a putea susține în continuare consumul înregistrat în localitățile deservite.

În același timp, consumul de apă a rămas ridicat, inclusiv ca urmare a utilizării apei potabile pentru udarea grădinilor, gazonului și a spațiilor verzi. În aceste condiții, rezervoarele sistemului de alimentare cu apă Liteni se golesc rapid, existând riscul afectării continuității alimentării cu apă a consumatorilor.

Pentru a asigura refacerea rezervelor și menținerea alimentării cu apă în condiții cât mai stabile, suntem nevoiți să reintroducem programul special de furnizare. Facem apel la toți consumatorii să contribuie la gestionarea acestei perioade printr-un consum responsabil al apei potabile, astfel încât furnizarea să poată fi menținută în cele mai bune condiții posibile”, au transmis reprezentanții ACET.

Furnizarea apei în localitatea Roșcani, orașul Liteni

Începând cu marți, 8 septembrie 2026, furnizarea apei se va realiza alternativ, după următorul program:

8 septembrie – furnizarea apei va fi sistată pe parcursul întregii zile, pentru acumularea apei în rezervorul de 150 mc care deservește localitatea;

9 septembrie, începând cu ora 16:00 – reluarea furnizării apei, până la atingerea nivelului de incendiu din rezervor;

10 septembrie – furnizarea apei va fi sistată pe întreaga zi;

11 septembrie, începând cu ora 16:00 – reluarea furnizării apei, până la atingerea nivelului de incendiu din rezervor;

12 septembrie – furnizarea apei va fi sistată pe întreaga zi;

13 septembrie, începând cu ora 16:00 – reluarea furnizării apei;

14 septembrie – furnizarea apei va fi sistată pe întreaga zi;

15 septembrie, începând cu ora 16:00 – reluarea furnizării apei;

16 septembrie – furnizarea apei va fi sistată pe întreaga zi.

Programul va continua după același principiu, respectiv o zi de furnizare, începând cu ora 16:00, urmată de o zi de sistare, până la refacerea disponibilului de apă din sursă.

Furnizarea apei pentru localitatea Poiana, orașul Dolhasca

Pentru localitatea Poiana, alimentată din rețeaua de distribuție a localității Corni, se va aplica un program zilnic de furnizare a apei:

07:00 – 09:00

18:00 – 21:00

În situația în care sursa Corni nu va mai dispune de suficientă apă pentru alimentarea localităților Corni, Siliștea, Roșcani și Liteni, furnizarea apei către Poiana va putea fi sistată temporar, până la refacerea nivelului hidrostatic al sursei.

Recomandări pentru consumatori

ACET S.A. Suceava face apel la locuitorii din Roșcani și Poiana să utilizeze apa potabilă cu responsabilitate și doar pentru necesitățile esențiale.

În mod special, se recomandă evitarea utilizării apei potabile pentru udarea gazonului, grădinilor și spațiilor verzi, precum și pentru alte activități care nu sunt strict necesare.

La reluarea furnizării, este posibil ca apa să prezinte temporar valori mai ridicate ale turbidității. În această situație, consumatorii sunt rugați să lase robinetul deschis câteva minute și să utilizeze apa în scopuri menajere până la limpezire.

”În cazul în care turbiditatea persistă, consumatorii sunt rugați să sesizeze Dispeceratul ACET S.A. Suceava, pentru ca o echipă specializată să se deplaseze în zonă.

De asemenea, recomandăm locuitorilor afectați să își creeze rezerve de apă potabilă pentru perioadele în care furnizarea este întreruptă.

ACET S.A. Suceava își cere scuze pentru disconfortul creat și înțelege dificultățile generate de această situație”, a transmis conducerea ACET, care a precizat că revenirea la programul special este o măsură necesară pentru protejarea rezervelor disponibile și pentru a evita epuizarea acestora.