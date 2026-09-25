Administrație

Restricții de parcare pe strada Tineretului din Burdujeni

Restricții de parcare pe strada Tineretului din Burdujeni
Restricții de parcare pe strada Tineretului din Burdujeni

Strada Tineretului din cartierul Burdujeni din municipiul Suceava intră în reparații începând de astăzi, 25 septembrie a.c., de la ora 20:00. Primăria Suceava a anunțat că se va turna un nou covor asfaltic de uzură, iar intervențiile se vor desfășura exclusiv pe timp de noapte pentru a nu bloca complet traficul din zonă. Șoferii care locuiesc sau tranzitează zona sunt rugați să nu își lase mașinile parcate pe strada Tineretului pe parcursul nopții. Eliberarea carosabilului este necesară pentru a permite accesul utilajelor grele și pentru ca echipele de muncitori să poată asfalta fără întreruperi.

Deși decizia de a lucra pe timp de noapte a fost luată tocmai pentru a evita blocajele rutiere din timpul zilei, municipalitatea avertizează că locuitorii din blocurile învecinate vor resimți un anumit grad de disconfort. Acesta va fi cauzat atât de zgomotul utilajelor aflate în mișcare, cât și de mirosul specific emanațiilor de bitum proaspăt. Reprezentanții primăriei își cer scuze pentru neplăcerile inevitabile din orele următoare și mizează pe sprijinul și înțelegerea sucevenilor din Burdujeni pentru ca șantierul să se încheie cât mai rapid.

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