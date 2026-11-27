Elevii, părinții și profesorii Liceului Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” au transformat cea de-a XVII-a ediție a campaniei „Săptămâna fructelor și legumelor donate” într-o lecție de solidaritate și generozitate.

Există gesturi care, deși par mici, poartă în ele o imensă putere de a aduce bucurie și de a apropia oamenii. Un coș cu fructe, câteva legume sau un pachet pregătit cu grijă pot deveni mai mult decât un ajutor material: pot fi semne ale prețuirii, ale solidarității și ale faptului că nimeni nu este uitat. Pornind de la această convingere, Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni s-a mobilizat, în perioada 9–13 noiembrie 2026, pentru a participa la cea de-a XVII-a ediție a campaniei naționale „Săptămâna fructelor și legumelor donate”, desfășurată în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC).

Desfășurată anual în unitățile de învățământ din România, campania reprezintă o inițiativă de voluntariat și responsabilizare socială, prin care elevii, preșcolarii, părinții și cadrele didactice sunt încurajați să se implice activ în sprijinirea persoanelor și familiilor aflate în situații de vulnerabilitate. Dincolo de colectarea și donarea fructelor, legumelor și a altor produse necesare traiului zilnic, această inițiativă urmărește cultivarea empatiei, a generozității, a spiritului civic și a responsabilității față de cei din jur.

La Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu”, activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului educațional județean „Zâmbește! Dăruiește! Iubește!”, ajuns la cea de-a VI-a ediție în unitatea de învățământ, consolidând preocuparea școlii pentru educația prin voluntariat, solidaritate și implicare comunitară.

Amploarea acestei inițiative este reflectată și de numărul celor care au ales să se alăture demersului caritabil: 14 cadre didactice, 180 de elevi din învățământul primar, 80 de elevi din învățământul gimnazial și 23 de elevi din învățământul liceal, cu sprijinul părinților. O mobilizare impresionantă, care demonstrează că dorința de a face bine îi poate uni pe oameni indiferent de vârstă și că solidaritatea se construiește prin contribuția fiecăruia.

Activitățile au fost coordonate de prof. dr. Țurcanu Alina Petruța și prof. înv. primar Lupu Tudorița, care s-au remarcat prin implicare, responsabilitate și dăruire, contribuind la transformarea campaniei într-un demers educativ cu valențe formative, menit să cultive în rândul elevilor spiritul solidarității, generozitatea și responsabilitatea față de cei aflați în nevoie.

Prin implicarea elevilor, părinților și cadrelor didactice, spiritul comunitar s-a transformat în fapte concrete. Fructele, legumele și celelalte produse colectate, atent selectate și pregătite, au ajuns la Centrul rezidențial pentru îngrijirea persoanelor vârstnice din Dolhasca, ducând cu ele nu doar sprijin material, ci și un mesaj de prețuire, grijă și apropiere sufletească.

Acțiunea de solidaritate s-a extins și în comunitatea locală. În colaborare cu părintele paroh Ruștie Vasile, de la Biserica „Sfântul Nicolae” din Liteni, au fost pregătite și oferite 10 pachete cu produse unor persoane vârstnice din comunitate, ca semn de grijă și solidaritate față de cei care au nevoie de sprijin, atenție și încurajare.

Un rol deosebit în desfășurarea campaniei l-au avut elevii voluntari, care s-au implicat activ în selectarea, pregătirea și distribuirea donațiilor. Prin seriozitate, entuziasm și disponibilitatea de a dărui din timpul și energia lor, aceștia au demonstrat că voluntariatul înseamnă mai mult decât un simplu gest de ajutor: înseamnă asumare, responsabilitate și dorința de a contribui la binele comun.

Merită felicitați și apreciați pentru implicarea lor: Cărăușu Ariadna, Bucătaru Oana, Scutelnicu Mădălina, Țibichi Denis, Iurea Cosmin, Pozderie Sergiu, Maniliuc Luca, Avădănii Ana-Maria, Doroftei Adelina și Parasca Damian, elevi care au ales să transforme generozitatea în acțiune și să ofere un exemplu frumos de implicare comunitară.

Recunoștința organizatorilor se îndreaptă către toate cadrele didactice, familiile și elevii care au răspuns acestei inițiative, contribuind, fiecare în felul său, la reușita campaniei. Generozitatea părinților, dedicarea profesorilor și entuziasmul copiilor au demonstrat încă o dată că o comunitate devine mai puternică atunci când membrii săi aleg să fie aproape unii de ceilalți.

„Dincolo de darurile oferite, această inițiativă ne-a reamintit că generozitatea este una dintre cele mai frumoase expresii ale omeniei, iar un gest făcut cu sinceritate și dăruire poate aduce alinare, speranță și bucurie acolo unde este nevoie. Pentru elevii noștri, această experiență a fost mai mult decât un act de voluntariat, a fost o întâlnire cu valorile care dau sens vieții: bunătatea, compasiunea, solidaritatea și grija față de semeni. Credem că menirea educației depășește granițele cunoașterii, fiind, înainte de toate, aceea de a forma caractere, de a cultiva sensibilitatea față de suferința celorlalți și de a sădi în sufletele copiilor dorința de a face bine. Pentru că adevăratele lecții de viață nu se regăsesc întotdeauna în manuale și nu se învață doar în sala de clasă, ci se descoperă prin puterea exemplului, prin fapte care dau măsura sufletului și prin bucuria de a dărui fără a aștepta nimic în schimb. Prin fiecare faptă bună, prin fiecare dar oferit cu drag, facem lumea mai frumoasă. Pentru că adevărata bogăție nu stă în ceea ce păstrăm pentru noi, ci în ceea ce dăruim celorlalți: iubire, bunătate și speranță,” ne-au transmis coordonatorii activității, prof. dr. Țurcanu Alina Petruța și prof. înv. primar Lupu Tudorița.

Diana-Maria Poenaru