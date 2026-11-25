Respectul, empatia, toleranța și siguranța preșcolarilor și elevilor au reprezentat reperele activităților desfășurate, în perioada 1–19 noiembrie 2026, la Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni, în cadrul celei de-a XIV-a ediții a campaniei „19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor”. Prin întâlniri, discuții, dezbateri și activități creative, preșcolarii și elevii au fost încurajați să reflecteze asupra importanței respectării drepturilor copilului, să identifice diferitele forme de abuz și violență și să înțeleagă necesitatea construirii unor relații bazate pe respect și nonviolență.

Campania reprezintă o inițiativă menită să contribuie la dezvoltarea unei culturi a prevenirii violenței și abuzurilor îndreptate împotriva copiilor și tinerilor, promovând respectarea drepturilor acestora, protejarea demnității umane și construirea unor comunități sigure și incluzive.

La Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni, cea de-a XIV-a ediție a campaniei a reunit o serie de activități de combatere, de informare, de prevenire, desfășurate în parteneriat cu membrii Consiliului Școlar al Elevilor, Poliția Orașului Liteni, Consiliul Local și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava, prin intermediul consilierilor școlari, prof. Cojoc Andreea Nicoleta și prof. Olariu Delia-Sânzâiana.

Activitățile au avut în vedere promovarea unui climat școlar sigur, incluziv și protector, fundamentat pe respectarea drepturilor copilului, egalitate, demnitate și nonviolență. De asemenea, au urmărit informarea și sensibilizarea preșcolarilor și elevilor cu privire la diferitele forme de abuz și violență, încurajarea comportamentelor responsabile față de sine și față de ceilalți, precum și implicarea cadrelor didactice, a părinților și a comunității în prevenirea și combaterea acestor fenomene.

Prevenirea practicilor tradiționale dăunătoare – tema centrală a ediției din acest an

Un loc important în cadrul campaniei l-a ocupat tema principală a ediției din 2026 – „Prevenirea practicilor tradiționale dăunătoare”, care a oferit prilejul unor discuții și reflecții asupra necesității de a recunoaște, preveni și combate acele comportamente și obiceiuri care afectează drepturile, siguranța și dezvoltarea armonioasă a copiilor.

Prin intermediul activităților, participanții au fost invitați să analizeze critic anumite practici perpetuate în timp și să înțeleagă că nicio tradiție, cutumă sau justificare socială nu poate legitima încălcarea drepturilor copilului, umilirea, discriminarea ori orice formă de violență.

Tematica principală a fost completată de subiecte de actualitate, precum acceptarea diferențelor și prevenirea excluderii, combaterea bullyingului, siguranța în mediul online, respectarea drepturilor copilului, toleranța, prietenia, empatia și comunicarea nonviolentă.

Printre activitățile desfășurate s-au numărat „Loc pentru fiecare – acceptarea diferențelor și prevenirea excluderii”, „Dincolo de ecran: glume care dor”, „Bunătatea ne unește, prietenia ne colorează”, „Drepturile copilului – fiecare copil contează!”, „Tradiții sau pericol. Curajul de a spune NU”, „Copilărie fără răni!”, „Diferiți, dar împreună!” și „Dincolo de aparențe: curajul de a spune STOP”.

Adaptate particularităților de vârstă, activitățile au cuprins momente de informare, conștientizare, dezbatere și creație. Preșcolarii și elevii au avut ocazia să își exprime opiniile și emoțiile, să discute despre situațiile de abuz, discriminare sau excludere și să descopere importanța solicitării sprijinului atunci când se confruntă cu situații dificile.

Activități dedicate preșcolarilor și elevilor din toate ciclurile de învățământ

La activitățile desfășurate au participat 105 preșcolari, 107 elevi din ciclul primar, 69 de elevi din ciclul gimnazial și 58 de elevi din ciclul liceal, provenind atât din cadrul liceului, cât și din unitățile de învățământ arondate.

Organizarea și desfășurarea activităților au beneficiat de implicarea a doi consilieri școlari, 19 cadre didactice și 39 de părinți, a căror contribuție a susținut abordarea temelor propuse și transmiterea mesajelor campaniei către diferite categorii de vârstă.

Un moment important al campaniei l-a constituit perioada 18–20 noiembrie, care a reunit trei repere internaționale dedicate protecției și drepturilor copilului: 18 noiembrie – Ziua europeană privind protecția copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual, 19 noiembrie – Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului asupra Copilului și 20 noiembrie – Ziua Internațională a Drepturilor Copilului.

Aceste zile readuc în atenție responsabilitatea pe care adulții, instituțiile și întreaga societate o au în asigurarea unui mediu în care fiecare copil să fie protejat, ascultat și respectat. Totodată, reprezintă un prilej de reflecție asupra necesității prevenirii tuturor formelor de abuz, inclusiv a celor care rămân uneori ascunse în spatele tăcerii, fricii sau rușinii.

Impactul campaniei – mai multă conștientizare, respect și responsabilitate

Prin diversitatea temelor abordate și a activităților organizate, campania a contribuit la creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța respectării drepturilor copilului și a prevenirii oricăror forme de abuz și violență.

Participanții au avut ocazia să reflecteze asupra propriilor atitudini și comportamente, să descopere valoarea empatiei și a solidarității și să înțeleagă că respectul reciproc reprezintă fundamentul unor relații sănătoase.

De asemenea, întâlnirile și activitățile au creat contexte de dialog și exprimare liberă, în care copiii au putut discuta despre emoții, relațiile cu cei din jur, acceptarea diferențelor și modalitățile prin care pot solicita ajutor în situații dificile.

Implicarea părinților, a cadrelor didactice, a consilierilor școlari și a partenerilor comunitari a evidențiat importanța colaborării dintre școală, familie și comunitate în prevenirea și combaterea violenței. Protejarea copiilor și tinerilor presupune atenție constantă, comunicare și responsabilitate din partea tuturor celor care contribuie la creșterea și educarea lor.

Campania „19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor” a reprezentat, astfel, o oportunitate de informare, dialog și sensibilizare, reafirmând un mesaj esențial: fiecare copil și fiecare tânăr are dreptul să fie respectat, ascultat și protejat.

Prin participarea la această inițiativă, Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni își reafirmă preocuparea pentru promovarea valorilor respectului, toleranței, responsabilității și nonviolenței, precum și pentru consolidarea colaborării dintre școală, familie și comunitate.

Pentru că prevenirea începe prin informare și conștientizare, continuă prin implicare și presupune responsabilitatea fiecăruia dintre noi. O copilărie și o adolescență în siguranță nu sunt un privilegiu, ci un drept al fiecărui copil și tânăr.