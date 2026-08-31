Reprezentanții cluburilor din județ vor vedea gratis meciurile Cetății

Cluburile afiliate la Asociația Județeană de Fotbal Suceava vor primi invitații gratuite la meciurile disputate pe teren propriu de formația Cetatea Suceava în Liga a II-a. Acest lucru este posibil în cadrul unui parteneriat realizat cu Consiliul Județean Suceava, care este unul dintre susținătorii de bază ai grupării de pe Areni.

„Fiecare membru afiliat va beneficia de două invitații gratuite. Acest lucru reprezintă un gest de respect din partea noastră pentru eforturile depuse în teritoriu de oficialii cluburilor din tot județul”, a declarat Iulian Darabă, președintele AJF Suceava.