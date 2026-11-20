Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, reprezentanții Asociației Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) – filiala Suceava, Rezniciuc Simeon și Tofan Anastasia, vicepreședinți ai asociației, au participat, în perioada 12 – 15 noiembrie 2026, la Consiliul Național ASCOR, desfășurat la Oradea și organizat de membrii filialei locale.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai filialelor ASCOR din întreaga țară, constituind un prilej de comuniune, dialog și coordonare a activităților desfășurate la nivel național. Deschiderea lucrărilor a avut loc în Capela Facultății de Teologie Ortodoxă din Oradea, în prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a săvârșit slujba de Tedeum și a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură. Ierarhul a evidențiat importanța spirituală și culturală a orașului Oradea, rolul Rugăciunii lui Iisus în viața creștinului și responsabilitatea tinerilor ASCOR-iști în mărturisirea și promovarea valorilor creștine în comunitățile din care fac parte.

Pe parcursul celor patru zile, reprezentanții ASCOR Suceava au luat parte la sesiunile de lucru ale Consiliului Național, precum și la atelierele de formare organizate de gazde. În cadrul întâlnirilor au fost abordate teme de interes pentru activitatea asociației, printre care stadiul elaborării volumului național „Tineri către tineri. Mărturii ASCOR, din generație în generație”, stabilirea calendarului de predare a Raportului Național de Activitate pentru perioada septembrie – decembrie 2026, integrarea tematicii Anului omagial al conlucrării clericilor și mirenilor în viața și misiunea Bisericii și a Anului comemorativ al Patriarhilor Justinian Marina și Teoctist Arăpașu în activitățile filialelor, precum și evaluarea Campaniei Naționale de Donare de Sânge, coordonată de ASCOR Baia Mare.

Participarea la această întâlnire națională a reprezentat pentru ASCOR Suceava un prilej de împărtășire a experiențelor, de consolidare a legăturilor dintre filiale și de conturare a unor noi direcții de implicare în lucrarea misionară, culturală și socială desfășurată în rândul tinerilor.

Următorul Consiliu Național ASCOR va avea loc în luna martie a anului 2027, urmând să fie găzduit de filiala ASCOR Arad.