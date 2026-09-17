Reprezentantele Moldovei, FC Bacău și Cetatea, se vor afla față-n față în etapa a VIII-a a Ligii a II-a

După victoria entuziasmantă din runda precedentă, 4-0, pe Areni, cu SCM Râmnicu Vâlcea, Cetatea va evolua sâmbătă, de la ora 11.00, în deplasare, cu FC Bacău, în cadrul etapei a VIII-a a Ligii secunde.

Antrenorul Petre Grigoraș crede că echipa suceveană se poate întoarce cu un rezultat pozitiv de la Bacău, însă pentru aceasta „alb-albaștrii” trebuie să evolueze la potențial maxim.

„Întâlnim poate cea mai constantă formație din eșalonul al doilea, o echipă omogenă, care n-a pierdut jucători în intersezon și care are aceeași conducere tehnică de câțiva ani. În plus, sunt bine adaptați la terenul sintetic pe care dispută meciurile de pe teren propriu și până și campioana țării, Universitatea Craiova, s-a impus cu mare greutate la Bacău, în Cupa României.

Și noi însă venim după un meci reușit, în care am avut o evoluție bună. Jucătorii și-au recăpătat încrederea în propriile forțe, iar faptul că am aproape tot lotul valid nu poate decât să mă bucure.

Întrucât în fața noastră se va afla o echipă solidă, trebuie să fim precauți, să avem încredere și atitudinea potrivită. Nimeni nu este de neînvins, indiferent de suprafața pe care se joacă. Pentru a lua însă punct sau puncte trebuie să jucăm la potențial maxim. Suntem o echipă care poate bate pe oricine când suntem sută la sută”, a declarat antrenorul Petre Grigoraș.

FC Bacău ocupă poziția a șasea în ierarhie, cu 14 puncte, în vreme ce formația suceveană se poziționează pe nouă, cu trei puncte mai puțin.