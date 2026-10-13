„Replica, mai mult decât un ecou”, tema unei noi ediții Etiquette Café

O ironie, o remarcă deplasată sau o indiscreție pot pune la încercare chiar și cea mai sigură persoană. Cum răspundem fără să rănim, fără să ne pierdem calmul și fără să renunțăm la propriile standarde? Răspunsurile vor fi explorate în cadrul unei noi ediții Etiquette Café, dedicată artei conversației elegante.

Evenimentul va avea loc joi, 15 octombrie 2026, de la ora 18:00, la Lunna Cafe, pe strada Ștefan cel Mare, nr. 56.

Intitulată „Replica, mai mult decât un ecou”, întâlnirea propune un workshop interactiv și relaxat despre comunicarea cu tact, inteligență și stăpânire de sine, inclusiv în situațiile în care cuvintele celorlalți ne iau prin surprindere.

Participanții vor descoperi instrumente psihologice și tehnici verbale care îi pot ajuta să depășească reacțiile impulsive, să formuleze răspunsuri inspirate și să gestioneze momentele delicate fără agresivitate sau justificări inutile.

Alături de Margareta Lupașcu, trainer de etichetă și bune maniere, cei prezenți vor explora modalități prin care fermitatea poate fi exprimată cu eleganță, iar conversațiile dificile pot deveni ocazii de afirmare a clarității și încrederii în sine.

Dincolo de formulele potrivite și replicile memorabile, întâlnirea aduce în prim-plan o idee esențială: eleganța nu înseamnă să eviți confruntarea, ci să știi cum să-ți susții punctul de vedere fără să cobori nivelul dialogului. Să întorci replica sau să ridici nivelul conversației? Aceasta este provocarea lansată de Etiquette Café, într-o întâlnire dedicată celor care cred că adevărata eleganță se vede mai ales în momentele dificile. Cei interesați se pot înscrie printr-un mesaj la 0740 067 208.