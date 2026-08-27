Reorganizare „din temelii” la ACET Suceava, inclusiv la agențiile din teritoriu

Restructurare ”șoc” la operatorul regional de apă-canalizare ACET Suceava, la care noua conducere va pune în aplicare o nouă organigramă, prin care desființează actualele posturi de directori, inclusiv la sucursalele din teritoriu, dar înființează două posturi de director adjunct, care nu au existat până acum.

Măsurile de reorganizare urmează să fie puse în aplicare de la jumătatea lunii septembrie – spune directorul general Lorand Lajos Ercse, în condițiile în care va fi organizat și concurs intern pentru noii directori.

Directorii ACET, transformați în șefi de divizie sau de secție

Cea mai surprinzătoare măsură de reorganizare propusă de noul director general al ACET, care a preluat funcția de mai puțin de o lună de zile, este cea de desființare a actualelor posturi de director:

Director Tehnic – funcție ocupată de inginerul Mircea Ovadiuc, un profesionist care face parte din istoria ACET-ului, de la înființare

Director Exploatare – funcție ocupată de inginerul Sergiu Horobeț, unul dintre cei mai buni specialiști din țară, ”adus” la Suceava de la Tg. Mureș, prezent în teren zi și noapte la cele mai grele intervenții și lucrări

Director Comercial – funcție ocupată cu brio de economistul Daniel Prorociuc, într-o perioadă foarte dificilă pentru toate societățile similare din țară

Director POIM – inginerul Radu Chisăliță, responsabil de implementarea proiectelor-gigant de extindere și reabilitare a rețelelor de apă-canalizare, pe fonduri europene.

Conform noii organigrame de funcționare a ACET, toți devin șefi de divizii, care au în subordine diverse servicii și compartimente, dar care se află în mod direct în subordinea noilor directori adjuncți – unul de ”Servicii și contracte”, iar celălalt ”Operațional”.

Singurul post de director neatins de ”vântul schimbării” este cel economic, ocupat de economista Dorica Coroamă, care rămâne în subordinea directă a directorului general.

Schimbări majore apar și la agențiile teritoriale ale ACET (Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Fălticeni și Siret), unde directorii acestora devin șefi de secții.

”O altă schimbare la care lucrăm încă este o modalitate mai bună de recompensare a salariaților – baza societății, din care aproape o treime sunt cu salariu minim pe economie, din care cu greu se mai pot descurca să își întrețină familiile, în actualele condiții”, spune noul director general al ACET, Lorand Ercse, care la finele lunii octombrie are de susținut examenul final, de ocupare a postului.