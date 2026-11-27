Un ghid practic pentru cei care pregătesc o baie, o bucătărie sau o cameră nouă: de la măsurători și alegerea materialelor până la calendarul lucrării.

O baie care trebuie refăcută, un hol care așteaptă o pardoseală nouă sau o cameră pe care vrei să o pregătești pentru familie. La sfârșit de an, astfel de proiecte ajung ușor pe lista de lucruri de rezolvat. Între prima idee și o încăpere gata de folosit există însă câteva decizii care merită luate înainte de cumpărături. Ele fac bugetul mai ușor de urmărit și reduc riscul ca lucrarea să se oprească după ce a început.

Stabilește ce trebuie rezolvat în încăpere

Începe cu felul în care folosești spațiul. Într-o baie mică, locul de depozitare și deschiderea cabinei de duș pot conta la fel de mult ca modelul faianței. În bucătărie, poziția mobilierului influențează suprafețele care rămân vizibile și amplasarea instalațiilor.

Notează ce te încurcă acum, ce păstrezi și ce vrei să schimbi. Câteva fotografii și o schiță cu dimensiunile încăperii fac discuția cu echipa de execuție și cu oamenii din magazin mult mai precisă.

Calculează lucrarea întreagă

Prețul finisajului este doar o parte din investiție. Pune pe aceeași listă demontările, evacuarea resturilor, pregătirea suportului, materialele de montaj, manopera și transportul. La baie pot apărea și lucrări la instalații sau hidroizolație, în funcție de soluția tehnică.

Cere o ofertă în care aceste poziții să fie separate. Stabilește cu executantul ce se întâmplă dacă, după desfacerea finisajului vechi, se descoperă o problemă. Păstrează o rezervă de buget potrivită stării încăperii, fără să o consumi de la început pe alegerile decorative.

Alege finisajul împreună cu materialele de montaj

O placă ceramică trebuie aleasă pentru locul în care va fi folosită. Verifică destinația declarată de producător, întreținerea și comportarea suprafeței în condițiile reale de utilizare. Pentru pardoselile care se pot uda, discută explicit despre alunecare.

Adezivul, amorsa, chitul și eventualul sistem de hidroizolație se stabilesc în raport cu suportul, formatul plăcilor și încăperea. Aceeași abordare se aplică și altor finisaje: verifică cerințele produsului înainte să aduni în coș materiale care par potrivite luate separat. Confirmă soluția cu executantul și consultă fișele tehnice.

Verifică dacă spațiul permite lucrul în sezonul rece

O încăpere închisă nu este automat pregătită pentru finisaje. Contează temperatura aerului, a suportului și a materialelor, umiditatea și posibilitatea de ventilare. Limitele de aplicare și timpii dintre operațiuni diferă de la un produs la altul.

Cere echipei să verifice aceste condiții înainte de începere și pe durata lucrării. Respectă și condițiile de depozitare. Dacă spațiul nu poate fi menținut în limitele cerute, folosește perioada pentru măsurători, alegerea soluției și programare. Termenul din calendar trebuie să țină cont de uscarea materialelor.

Confirmă cantitățile și termenele înainte de demontare

Necesarul se calculează după dimensiunile reale și modul de montaj. Rezerva pentru tăieri depinde de geometria încăperii, formatul și așezarea plăcilor; nu se aplică mecanic același procent oricărui proiect. Verifică împreună cu montatorul și rotunjirea la cutii întregi.

Înainte să desfaci baia sau bucătăria, confirmă disponibilitatea produselor și termenele de aprovizionare. La ceramică, verifică nuanța și calibrul loturilor acolo unde sunt relevante. Include accesoriile și materialele mai puțin vizibile, fiindcă lipsa unei singure componente poate întrerupe o etapă.

Pune etapele în ordine și stabilește cine verifică

Discută cu executantul succesiunea lucrărilor: intervențiile la instalații, pregătirea suportului, protecția zonelor umede unde este necesară, finisarea și montajul obiectelor. Pentru o locuință folosită în timpul renovării, stabiliți și accesul la baie sau bucătărie, protejarea mobilierului și evacuarea resturilor.

La fiecare etapă importantă, verifică ce urmează să fie acoperit. Păstrează fotografii ale instalațiilor ascunse, facturile și documentele produselor. La final, parcurge cu echipa lista lucrărilor convenite și notează eventualele remedieri. Astfel, recepția are repere clare.

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Supermarket: 0230 564 549 | Online: olint.ro