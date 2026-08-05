Renovarea blocurilor din centrul Sucevei – lotul I, a fost finalizată

O lucrare foarte importantă pentru aspectul zonei centrale a Sucevei, dar și pentru confortul locuitorilor din imobilele vizate – reabilitarea energetică a blocurilor de la km 0 al orașului, a fost finalizată. Mai exact primul lot.

Valoarea totală a proiectului „Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din zona centrală a Municipiului Suceava din cadrul Asociației de proprietari Nr. 3 – Lot 1” a fost de 14.351.800,90 lei (TVA inclus), din care 13.531.236,77 lei au reprezentat cheltuieli eligibile, iar 820.564,13 lei cheltuieli neeligibile.

Lucrările au vizat trei clădiri rezidențiale din cadrul Asociației de proprietari nr. 3, situate pe străzile Ștefan cel Mare și Vasile Alecsandri, cu o suprafață totală desfășurată renovată de 11.549,34 mp.

Investiția a fost finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale.

Intervențiile realizate au inclus lucrări complexe de izolare termică a clădirilor, înlocuirea tâmplăriei exterioare cu soluții moderne și eficiente energetic, refacerea finisajelor interioare și exterioare, modernizarea acoperișurilor, precum și reabilitarea instalațiilor de încălzire și iluminat.

De asemenea, a fost instalat un sistem de panouri fotovoltaice cu o putere de 12 kW, destinat alimentării cu energie electrică a spațiilor comune.

Execuția lucrărilor a fost realizată de SC Energo Construcții Civile și Industriale SRL, cu subcontractant SC Tehnoelectric SRL, în baza contractului nr. 6930/12.02.2025. Lucrările au fost derulate în perioada 10 martie 2025 – 30 august 2026 și au fost finalizate conform graficului stabilit. Valoarea lucrărilor a fost de 9.331.241,49 lei, fără TVA.

”Proiectul contribuie semnificativ la reducerea consumului de energie, la scăderea emisiilor de CO2 și la îmbunătățirea confortului termic și acustic al locatarilor. Totodată, intervențiile realizate au un impact pozitiv asupra aspectului urbanistic al zonei centrale a municipiului Suceava. Lucrările au fost executate cu respectarea documentațiilor tehnico-economice și a avizelor obținute, având în vedere faptul că imobilele sunt situate în zona de protecție a monumentelor istorice”, au precizat reprezentanții administrației sucevene.