Un incendiu izbucnit la Bălăceana în cursul zilei de joi a pornit de la coșul de fum deteriorat, o problemă care apare după ce se începe folosirea sistemelor de încălzire și care ar putea fi prevenită de cele mai multe ori prin verificarea și curățarea la timp a sistemelor de evacuare.

Alarma de incendiu de la Bălăceana s-a dat joi, în jurul orei 13.20.

Pompierii militari ai Detașamentului Suceava, împreună cu lucrătorii Serviciului voluntar pentru situații de urgență Bălăceana, au intervenit la fața locului cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau la acoperișul casei și la acoperișul unei construcții anexe, cu pericol de propagare la întreaga gospodărie.

Incendiul a fost lichidat la nivelul acoperișului, care a ars pe o suprafață de aproximativ 90 de mp. În urma incendiului au mai fost afectate obiecte de mobilier, aparatură electrocasnică și alte bunuri personale din interiorul locuinței.

”Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza jarului sau scânteilor provenite din coșul de fum deteriorat. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat restul structurii clădirilor cuprinse de flăcări și bunuri materiale din interior”, a declarat lt. col. Alin Găleată, din cadrul ISU Suceava.

Reîncepe sezonul incendiilor de la coșurile de fum cu probleme

Reîncepe sezonul incendiilor de la coșurile de fum cu probleme